Šéf vývoje Windows Mobile: Vlastní mobily nabízet nebudeme, jsou to fámy

V tuzemské centrále je tentokrát mnohem rušněji než obvykle. Všude spousta novinářů a angličtina či němčina se chodbami rozléhají daleko častěji než náš mateřský jazyk. Schyluje se zde k oficiálnímu uvedení operačního systému Windows Mobile 6.5.

Konferenční místnosti mají jasně nalajnovaný rozvrh a u jedněch z mnoha dveří stojí: "10:30 - 11:30, rozhovor o Windows Mobile 6.5 (redakce Mobil.cz)". Cennou hodinu ze svého nabitého programu si pro nás vyčlenil Alfredo Patron, ředitel mobilní divize pro Evropu, Střední východ a Afriku.

Alfredo Patron je dochvilný a s úderem půl jedenácté vstupuje do konferenční místnosti za doprovodu předních tváří českého Microsoftu. Působí velmi uvolněně a nešetří vtipem. "I see one good device and one bad device," pronáší na úkor iPhonu, který při rozhovoru plnil úlohu druhého diktafonu (primárním byl HTC Touch HD – good device).

Dnešní situace platformy Windows Mobile na trhu s mobilními operačními systémy je značně odlišná, než tomu bylo řekněme před třemi lety, kdy jí konkuroval pouze Symbian a Palm OS. Dnes je zde OS X, BlackBerry a Google Android, jejichž podíly den ode dne rostou. Jak chcete v budoucnu zajistit růst i pro Windows Mobile, který v poslední době zaznamenává mírný pokles?

Telefony s Windows Mobile vždy byly a stále jsou velmi silné v oblasti business funkcí, dlouho jako jediné mobilní telefony na trhu nabízely snadnou synchronizaci PIM a MS Exchange Active Sync. Nároky uživatelů se ale mění, lidé dnes nechtějí s telefonem pouze pracovat, chtějí se i bavit. Proto měníme strategii, měníme značení systému, změny se jednoduše dotknou celého ekosystému Windows telefonů. WM 6.5 jsou součástí těchto velkých změn; 6.5 je ve světě Windows Mobile velký krok kupředu.

Co se týká našich klíčových strategických partnerů, více si vybíráme. A na výběr mají i uživatelé. V oblasti Windows telefonů jsou k mání zařízení s velkými displeji, s menší obrazovkou a klávesnicí a podobně. V souvislosti s uvedením značky Windows phone mohou uživatelé ve většině zemí očekávat masivní reklamní kampaň. Věříme, že naše nové služby (Marketplace for Mobile, MyPhone) a systém optimalizovaný pro snadné ovládání prstem spolu s chystanými novými telefony budou jako celek pro uživatele atraktivní.

Jak jste zmínil, jedna z velkých novinek WM 6.5 je Marketplace for mobile pro snadné vyhledávání a stahování aplikací. Ne všechny jsou ale zdarma. Otázka tedy zní, jaké způsoby platby Marketplace nabídne?

Nakupovat aplikace z Marketplace bude možné dvěma způsoby. První bude použití kreditní karty, která umožňuje internetové platby (v ČR embosovaná i většina elektronických karet, pozn. red.). V první fázi budou k dispozici jen volně šiřitelné aplikace, na integraci platebního systému napříč kontinenty se pracuje. Druhou možností pak bude nákup přes daného mobilního operátora, jehož služeb daný uživatel využívá. Zákazník tak snadno nakoupí aplikaci a její cena se promítne v měsíčním vyúčtování. Na zahrnutí této metody spolupracujeme se všemi nadnárodními operátory jako T-Mobile, Vodafone, O2, Orange.

Podíváme-li se na konkurenční aplikační portály, jsou zde rozdíly v dostupnosti některých aplikací. Můžeme očekávat podobnou strategii v případě Marketplace?

Ano, kromě globálních aplikací, jako je například Facebook a MySpace klient, Marketplace nabídne lokální aplikace. Chceme zákazníkům v daných zemích nabízet aplikace, které opravdu využijí. Chci říct, nač například bude českému uživateli aplikace k vyhledávání amerických restaurací nebo internetových kaváren? Samozřejmě proces je na začátku, ale máme silné zázemí z řad předních vývojářů, takže počet dostupných aplikací a her, a to jak z pohledu globálního tak i lokálního, bude rapidně narůstat.

Krátce po spuštění App Store se objevilo mnoho článků s titulkem: "Vývojáři opouštějí Windows Mobile a začínají vytvářet aplikace pro iPhone". Máte podobné indicie z řad klíčových vývojářů?

Nemyslím, že by taková situace nastala. Naší výhodou je, že vytvářet aplikace pro Windows Mobile není složité, a navíc platforma jako taková existuje již dlouho. Marketplace je pro vývojáře silný nástroj jak dát o svých aplikacích vědět a zároveň na nich vydělat. Pro vývojáře jsme navíc připravili užitečný portál, na kterém mohou sledovat detailní statistiky svých aplikací, ihned tak budou vědět, kolik licencí si již uživatelé koupili a podobně.

Chybět nebudou ani ohlasy uživatelů na danou aplikaci, takže vývojáři budou mít zabezpečenou zpětnou vazbu. Uživatele jistě potěší možnost vrácení peněz za zakoupenou aplikaci ve lhůtě 24 hodin. Představme si, že koupíte aplikaci, jejíž zkušební verze není k dispozici, ale posléze zjistíte, že vám nevyhovuje. Pak máte možnost ji do 24 hodin od zakoupení vrátit a stržená částka se obratem připíše zpět na váš účet. Takovou možnost u konkurence nenajdete.

V minulých dvou letech se HTC stalo hlavním strategickým partnerem Microsoftu pro divizi Windows Mobile. Můžeme očekávat, že v budoucnu uzavřete užší spolupráci s některými dalšími výrobci Windows telefonů?

V minulosti jsme spolupracovali s celou řadou výrobců i operátorů. Uživatelé mohli vidět Windows Mobile zařízení pod různými značkami a myslím, že taková situace mohla být pro uživatele trochu chaotická. Proto jsme se rozhodli razantně snížit počet výrobců, se kterými budeme spolupracovat. Kromě HTC to tak v budoucnu bude především LG, Acer, Samsung, Sony Ericsson a možná lokální výrobci v některých zemích.

Teď otázka ohledně budoucí verze Windows Mobile, ve které příznivci systému čekají revoluční změny. V říjnu se na serveru PocketNow objevilo několik obrazovek, které by údajně mohly pocházet právě ze "sedmiček". Je to možné, nebo jde v každém případě o podvrh?

Nemohu médiím sdělovat žádné podrobnosti o nadcházející verzi systému. Ale konkrétně obrázky, o kterých mluvíte, nejsou z WM7.

Alfredo Patron - Curiculum Vitae Alfredo Patron v současnosti v Microsoftu působí na pozici ředitele Mobile Communications Business (ředitele obchodu mobilních komunikací) pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky. Kromě prodeje zařízení s Windows Mobile má tak na starost i marketing a celkovou strategii značky nyní už Windows Phones. Dříve v Redmondském gigantu řídil marketingové týmy, působil i v dceřinné společnosti se sídlem v Novém Mexiku a to v roli produktového manažera nástrojů Microsoft BackOffice a Exchange Server. Před příchodem do Microsoftu zastával funkci konzultanta a produktového manažera u společnosti OPETL Telecomunicaciones, která se zabývala prodejem telekomunikačních služeb a zařízení.

Alfredo Patron získal bakalářský titul v oboru "Systémové inženýrství” na Universidad Anahuac del Sur v Mexico City.

Poslední zprávy říkají, že bychom se s prvními telefony s Windows Mobile 7 mohli setkat v druhé polovině následujícího roku. Je to reálný předpoklad?

Ano. Práce na nové verzi Windows Mobile jsou v plném proudu a vše zatím nasvědčuje tomu, že první Windows telefony vybavené WM7 přijdou na trh v posledním kvartále roku 2010.

V průběhu srpna se na serveru XDA-Developers objevily WM 6.5 ROM, které byly ještě více uzpůsobeny ke snadnému ovládání prsty. Přibyly například spodní velká tlačítka a horní stavovou lištu bylo možné tahem prstu vysunout a maximalizovat. Pracuje MS tedy na druhé edici WM 6.5, která by se mohla označovat jako 6.5.1 nebo 6.7?

Ano, toto mohu potvrdit a konkrétnější informace zveřejníme v blízké době. Je pravdou, že tato druhá verze bude určena především telefonům s kapacitním displejem. Ty jsou prozatím výrobně nákladnější, ale právě jejich širší rozmach v oblasti mobilních telefonů by mohl pomoci náklady snížit.

Velmi často se spekuluje, zda Microsoft chystá vlastní telefon. V poslední době se objevily rendery zvláštní dvojice telefonů s označením Turtle a Pure. Takže, je na tom něco pravdy?

Není, veškeré takové spekulace jsou jen fámy. Tohle není naší strategií. Máme zde náš přehrávač Zune HD, který byl velmi dobře přijat, a jsou na něj jen pozitivní recenze. Naše strategie je neměnná - tedy vylepšovat náš operační systém, který v kombinaci s odpovídajícím hardwarem utvoří velmi dobrý celek.

Podíváme-li se na dnešní nabídku Windows telefonů, je zde spousta modelů s dotykovým displejem, tedy s WM Professional, ale těch s WM Standard, tedy bez dotykového displeje, je pouze zlomek. Jaká je budoucnost této edice?

V současnosti podporujeme obě verze, ale výzkumy jasně ukazují, jaký je trend, a sice že lidé stále více upřednostňují dotykové modely. Také klíčové aplikace se častokrát lépe ovládají ve verzi pro dotykové displeje, to platí i pro náš nový mobilní IE. A navíc, klávesnice, které byly dříve vlastní pouze telefonům s edicí Standard, se stále častěji a nadto v různých formách objevují u dotykových modelů.

Vraťme se přeci jen zpět k Windows Mobile 7. Již dříve se objevily HW konfigurace údajně určené pro tento systém označené jako chassis n.1. Můžete říci, jaké budou minimální HW požadavky na novou verzi mobilních Windows?

To bohužel nemohu prozradit. Mohu jen čtenáře ubezpečit, že budou s odezvou telefonů s WM7 velice spokojeni. Velmi rychlé Windows telefony jsou ale na trhu již nyní. Vezměme si třeba zařízení s novým čipem Snapdragon 1 GHz. V případě WM7 budeme pokračovat ve spolupráci s předními producenty mobilních čipů, takže určitě je nač se těšit.