Šéf skupiny Vodafone: LTE je pro geeky, zákazníci rozdíl nepoznají

Vittorio Colao, výkonný ředitel skupiny Vodafone, prozradil novinářům během ohlášení finančních výsledků nadnárodního operátora, co si myslí o nastupujících LTE sítích. Na jejich dotaz, zda spuštění 4G sítě konkurenčního gigantu Everything Everywhere (společný podnik T-Mobilu a Orange ve Velké Británii) nějak ovlivnilo výsledky Vodafonu, důležitost LTE zjednodušoval.

"Neviděl jsem žádná konkrétní čísla, ale když jsem navštívil obchod EE, abych si vyzkoušel rychlost sítě, viděl jsem kolem sebe jenom technoblázny. Známí, kolegové nebo firmy mi nevolají, že tento rychlý internet potřebujeme," odpověděl Colao. Navíc dodal, že oproti současným špičkovým HSPA+ sítím neposkytuje první LTE aplikace příliš mnoho navíc.

Colao má částečně pravdu. Stahování dat ve špičkových HSPA+ sítích dnes dosahuje rychlosti až 42 Mbit/s, v prvních LTE sítích pak zhruba dvojnásobek, což pro zákazníka nemusí být zásadní rozdíl. Jenže pro operátory je LTE rozdíl dost zásadní a v důsledku to pocítí i zákazníci.

Technologie totiž daleko lépe využívá přidělené frekvenční spektrum a poskytuje i větší celkovou přenosovou kapacitu, což se v důsledku projeví především v hustě zalidněných oblastech. Právě LTE může být řešením pro dnes smartphony doslova přecpané, a tudíž pomalé 3G sítě ve velkých městech. Navíc sítě mají před sebou dlouhou cestu dalšího rozvoje, zatímco potenciál HSPA, a tedy 3G je téměř vyčerpán.

Prohlášení šéfa Vodafonu však není nic neobvyklého. Operátoři se často snaží důležitost nových technologií zjednodušovat. Je to v podstatě obrana proti konkurenci, která už inovace zavedla, a také jakési uklidnění investorů. Zároveň tak operátoři potlačují poptávku po novinkách mezi uživateli.

To pro ně znamená menší investice a možnost technologii nakoupit v době, kdy bude levnější. Postoj šéfa Vodafonu k LTE tak lze chápat, nicméně žádný z operátorů se nakonec investicím do sítě nevyhne. Důkazem je účast poboček operátora v národních aukcích na nové kmitočty.