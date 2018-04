Šéf T-Mobile: Musíme naučit zákazníky více utrácet

Zákazníků už máme hodně, teď je potřeba naučit je více utrácet. Tak by mohlo znít heslo šéfa českého T-Mobilu Rolanda Mahlera. Do konce roku se chce operátor s největším počtem čísel stát také jedničkou ve výnosech. „První část našeho plánu se nám už podařila a nyní děláme všechno pro to, abychom dotáhli do konce i druhou část,“ tvrdí Mahler.

Z čeho soudíte, že se vám to právě letos podaří?

V předchozích třech letech se nám dařilo přesně podle našich plánů a nevidím žádný důvod k tomu, proč bychom to jako dobře fungující firma neměli opět dokázat.

A když to nevyjde? Dáte v sázku svou funkci?

Na to je jednoduchá odpověď: my to dokážeme.

Kolik tedy musí vaši zákazníci utratit, abyste se stali číslem jedna?

Přesné číslo vám zatím říci nemůžu, nebyly totiž ještě oficiálně publikovány naše výsledky za rok 2006. Ale očekávám, že trh poroste tempem mezi nulou a šesti procenty a náš výsledek bude v tomto rozmezí.

To znamená, že byste se spokojil s růstem třeba o pět procent?

Pokud porosteme o pět procent, samozřejmě budeme spokojeni. V odvětví, kde je penetrace sto dvacet procent, kde už jsou naplněny téměř všechny obory, v nichž můžeme působit, tak je už určitá nasycenost. Ale pozor, nechci se vymlouvat na to, že trh je obsazený. Třeba v datových službách vidím velké možnosti.

Zákazník chce kvalitu, ne dumpingové ceny.

Co tedy chcete podniknout, abyste dosáhli svého letošního cíle?

Několik věcí. Chceme přetáhnout významné firemní zákazníky, kteří zatím využívají služeb konkurence. Velké příležitosti vidím v datových službách. Nemyslím teď pouze datové přenosy v jejich základní formě, ale také nejrůznější aplikace jako třeba stahování hudby, což je jedna z oblastí, která se nejrychleji rozvíjí. To, že naši zákazníci čím dál více využívají těchto služeb, dokazuje také jejich přesun z předplacených služeb na tarif.

Pracujete také s možností snížit ceny za služby? Půjdete do cenové války s konkurencí?

Cenová válka nevede k ničemu dobrému. Je mnoho jiných inteligentních a kreativních cest k tomu, jak získat nové zákazníky a zvýšit výnosy.

Třeba?

Chceme zákazníkovi za jeho peníze nabízet větší hodnotu, třeba nabídkou doprovodných a datových služeb a zlepšováním zákaznického servisu. A jsem si jistý, že naši zákazníci to dokážou ocenit a nedívají se jenom na cenu. Vím, že jsou dostatečně inteligentní na to, aby za své peníze požadovali kvalitní službu a nešli jenom po dumpingové ceně.

Jak je chcete přinutit, aby více utráceli?

Je několik způsobů, jak to dokázat. Vezměte si například portál t-music PLAY! – nabízí ke stažení více než 400 tisíc písní. Lidé, kteří používají na svých počítačích internet, mají velkou výhodu, pokud jsou jejich e-mailové účty a on-line kalendáře synchronizované s mobilními telefony. To nabízí mnoho tzv. „chytrých“ telefonů (přístroje, které mají stejně jako počítače operační systém, pozn. red.). Právě třeba uvádíme na trh nový přístroj Blackberry, který je k tomuto účelu výborně vybaven. Já sám si ho nemůžu vynachválit. Nikdy jsem k tomuto telefonu nemusel číst návod k použití. Velmi jednoduše a rychle se ovládá. Stačí jedno zmáčknutí a mám před sebou diář, poštu či internet. Už ani na dovolené nezmeškám žádný e-mail.

Ale to pak není žádná dovolená...

Ne ne, vyhradím si na to vždy jen určitý čas. Půl hodiny denně, třeba po snídani, mi to žena toleruje.

Ale stejně, blackberry bude stále služba spíše pro úzký okruh zákazníků...

S tím nesouhlasím. Už nyní přístroje tohoto typu vlastní asi sto tisíc lidí, i když naplno je využívá pouze část z nich. Předpokládám, že během dvou až tří let se z blackberry stane záležitost pro masový trh.

Jak moc masový?

Statisíce lidí.

A cena se sníží?

Zatím se blíží ke dvaceti tisícům, ale stejně jako u jiných typů mobilních telefonů půjde při výrobě ve velkém množství určitě dolů.

Co kromě blackberry ještě potáhne vaše výsledky?

V Česku jsme hodně úspěšní s mobilním internetem. Třeba rychlý internet 4G je dostupný už více než polovině obyvatel a v současnosti ho využívají desítky tisíc lidí.

S počtem zákazníků se však podle některých ohlasů snižuje rychlost připojení.

To je mylný dojem. Stále zvyšujeme kapacitu sítě. Je jasné, že nikdy přes mobilní síť nebudete stahovat filmy, ale pro běžné užívání internetu bohatě dostačuje.

Věříte tomu, že jednou budou Češi chodit na internet spíš bezdrátově než přes kabel?

Je to tak, Česko určitě patří k lídrům v rozšíření mobilního připojení. Má to jednoduchý důvod – rozšíření rychlého internetu přes pevné linky je zde mnohem menší než v západní Evropě. Za několik let bychom měli vydělávat více na datových než hlasových službách.

Vzpomenete si ještě na svůj první mobil?

Můj první mobilní telefon měl asi dvě kila, bylo to v roce 1989, kdy jsem pracoval v Deutsche Telekomu. Tenkrát stál 20 až 30 tisíc německých marek, byl to výrobek určený pouze extrémně bohatým lidem.

Od té doby uplynulo 18 let, na mobilním trhu došlo ke spoustě změn. Co se stane v dalších 18 letech? Máte nějakou vizi, kam se bude váš obor ubírat?

Uživatelé budou klást stále větší důraz na kvalitu služeb než na cenu. Telefony budou čím dál míň používány pouze na volání, lidé je budou vnímat hlavně jako multifunkční zařízení – kamery, přehrávače, úložný prostor pro hudbu, videorekordér či jako platební nástroj. Lidem bude mobil stále více pomáhat při organizaci jejich života. Osobního i pracovního.