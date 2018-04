Šéf Nokie: Profi foťáky to mají spočítané. Fotomobily je brzy nahradí

Na setkání s novináři v úterý 20. dubna prohlásil Anssi Vanjoki, že rychle se rozvíjející technologie fotomobilů zanedlouho učiní z digitálních zrcadlovek a opravdu profesionálních fotoaparátů úplnou zbytečnost.

"Ve velmi blízké budoucnosti způsobí revoluci na trhu fotoaparátů s výměnnými objektivy," prohlásil Vanjoki během své řeči v Helsinkách. Pak ukázal na fotografa poblíž a pokračoval: "Už nebude potřeba nosit sebou ty velké čočky."

Podle dalších Vanjokiho slov to navíc vypadá, že kromě výrobců fotoaparátů to budou moci brzy zabalit i výrobci profesionálních videokamer. "Nebude to trvat dlouho, ani rok, a telefony budou schopny natáčet video v HD kvalitě (1080p – pozn. red.) a to si pak budete moci promítnout přímo na své HD televizi," prohlásil.

Vanjoki tak pobouřil odpůrce fotomobilů. A ačkoli je řada technických redaktorů příznivci fotomobilů a fandí jim, Vanjokiho slova opravdu nebere vážně snad nikdo. Fotomobily sice mohou pro řadu uživatelů nahradit běžné kompaktní fotoaparáty a videokamery, ale stejně kvalitní snímky jako zrcadlovky jen tak pořizovat nebudou.