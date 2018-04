Šéf Nokie: Nemáme žádný plán B v případě neúspěchu Windows Phone

Současný šéf Nokie nemůže dávat jakkoli najevo, že byť jen minimálně pochybuje o úspěchu své strategie. Proto je pochopitelné, že na otázku reportéra CNBC, zda má nějaký náhradní plán pro případ neúspěchu připravovaných Nokií s operačním systémem Windows Phone, doslova odpověděl: "Plán B je ujistit se, že plán A bude velmi úspěšný."

Elop tím především ukazuje, jak moc své strategii a spojení s Microsoftem věří. V rozhovoru ale uvedl i několik důvodů, kvůli kterým je prý téměř jasné, že připravované smartphony s mobilními Windows úspěšné budou. Klíčem k úspěchu mají být operátoři, se kterými má Nokia silné vztahy. Operátoři dnes vidí velkou sílu iPhonu a Androidu a sami prý podle Elopa volají po třetím významném hráči, který by pomohl trh trochu více rozdělit a oživit.

Přílišná závislost operátorů na jednom nebo dvou operačních systémech pro ně totiž není vůbec výhodná. Obzvláště v případě, kdy Apple i Google vymýšlejí, jak si zajistit větší zisky a s operátory se o ně nepodělit nebo je o zdroje příjmů dokonce připravit. Nokia s Microsoftem by měli být k operátorům vstřícnější, a to i přes připravovanou integraci Skype přímo do Windows Phone telefonů.

Jako další důvod k úspěchu uvedl Elop usilovnou snahu vyslyšet přání amerických zákazníků. Právě ty by si Nokia ráda rychle získala novými Windows Phone telefony. Na důkaz toho, že je americký trh nesmírně důležitý, firma vyvíjí připravované mobily s Windows ve svém kalifornském centru.

Náhradní plán pro případ neúspěchu Windows Phone tak možná Nokia opravdu nemá. Firma věří, že ho nepotřebuje. Sebevědomí je samozřejmě velmi důležité. Na druhou stranu je také možné, že plán B neexistuje jednoduše proto, že nebyl čas žádný připravovat. Po nástupu Elopa došlo v Nokii k tolika změnám, že na vymýšlení záložní varianty nezbyl prostor.

Navíc i v případě neočekávaného pádu Windows Phone má stále Nokia možnost volby. Může se rychle obrátit k Androidu, který byl jednou z uvažovaných variant budoucnosti. Nokia by se také mohla obrátit na HP. Jeho šéf před časem prohlásil, že by rád licencoval systém webOS dalším výrobcům. V tomto případě by dokonce Nokia dodržela požadavek operátorů na třetího silného hráče. Firma by samozřejmě mohla také rychle přejít na platformu MeeGo nebo připravit zmrtvýchvstání Symbianu. Obojí by ale bylo finančně velmi náročné.