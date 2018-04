Šéf Nokie: N97 byla příšerná a už to nikdy neuděláme znovu

Anssi Vanjoki, viceprezident Nokie pro obchod, přiznal při rozhovoru s redaktorem serveru allaboutsymbian.com, že Nokia N97 uštědřila světové jedničce pořádnou lekci. Po stránce prodejních čísel byla sice N97 úspěchem a přinesla výrobci hodně peněz, ale po stránce uživatelské zkušenosti a spokojenosti byla doslova katastrofou.

Vanjoki v rozhovoru přiznal, že N97 byla šita trochu horkou jehlou a následné opravy softwaru situaci často pouze zhoršovaly. Nokii se nakonec v posledních verzích firmwaru (v20 a V21) podařilo zásadní problémy odstranit, ale podle Vanjokiho to byl "pro nás příliš neuvěřitelný sled úkolů, které zabraly příliš dlouho času k vyřešení a utišení". Zároveň Vanjoki řekl, že první generace dotykového symbianu, tedy Symbian^1, byla platformou, kterou Nokia "natahovala příliš dlouho, ačkoli již dávno natahována být neměla".

Nokia se prý poučila a nic podobného se v budoucnu nestane. Nová platforma Symbian^3 se z chyb poučila a na ní postavené produkty budou nesrovnale lepší, než stávající přístroje.

Redaktor allaboutsymbian se také ptal, proč Nokia nekomunikovala se svými zákazníky, kteří si na N97 houfně stěžovali. "Jak jsem řekl, bylo to pro nás překvapení. Bylo to neočekávané. A když vás něco překvapí, tak se většinou zmůžete jen na eee... eee... eee. A teď jsme se velmi pomalu a bolestivě dostali do situace, kde můžeme začít odpovídat na otázky a napravit problémy," uvedl Vanjoki.

Inu doufejme, že se Nokia opravdu z modelu N97 poučila. I u nás v redakci si tento telefon vysloužil řadu nelichotivých poznámek. Jenže je opravdu těžké Nokii věřit. N97 sice měla opravdu velké problémy, ale není to poprvé, co se právě špičkové nokie staly terčem kritiky kvůli své nedostatečné připravenosti na ostrý prodej. Nokia třeba kdysi musela přepracovat svůj komunikátor E90 a to dokonce i po hardwarové stránce. Model N95, poslední vládce smartphonů za éry nedotykových mobilů, se vyřešení problémů vlastně dočkal až po uvedení vylepšené verze N95 8GB.