Šéf Motoroly odepisuje Samsung. Upadá a my ho nahradíme, říká

Osterloh pro magazín Forbes odhalil možná až neuvěřitelně ambiciózní plány Motoroly. Firma, která přešla v minulém roce pod křídla čínského gigantu Lenovo, se totiž chce vrátit na nejvyšší příčky mezi výrobci chytrých telefonů. Chce porazit nejen v současnosti silné tradiční značky jako Samsung a Apple, ale také mladé a dravé čínské rivaly, jako Xiaomi. Motorola se tak chystá ke globální expanzi, kterou začne v Číně. Na tento trh se značka vrátí po několika letech nepřítomnosti.

Velkolepý návrat a rozvoj motoroly i na dalších trzích má umožnit právě mateřské Lenovo. To má v Číně samozřejmě nesmírně silné zázemí včetně široké distribuční sítě. Motorola chce v Číně zákazníky zaujmout prémiovými smartphony za neprémiové ceny. Krom Číny se Motorola letos vrátí i do dalších deseti až patnácti zemí. Které to budou, ale prezident a COO značky neprozradil.

Motorola v poslední době výrazně roste a Osterloh to připisuje tomu, že se mohla firma skvěle soustředit na svou restrukturalizaci, když byla ve vlastnictví Googlu. Firma se tak doslova restartovala a teď pod gigantem, jakým je Lenovo, může rychle růst. Jen v loňském čtvrtém čtvrtletí vzrostl obrat firmy o 118 %, v mobilním světě bylo lepší jen právě Xiaomi s růstem 178 %. Motorola prodala v tomto období 10 milionů smartphonů.

Na nejvyšší příčky jí tedy ještě hodně zbývá, ale pokud dovede udržet vysoký růst a využije naplno možnosti Lenova, může se značka dočkat až nečekaného comebacku. Byla to právě Motorola, kdo byl do roku 1998 v dřevních dobách mobilních telefonů největším světovým výrobcem. Tento primát mu sebrala Nokia, která jej držela až do roku 2012. Po ní se už vládcem mobilního světa stal Samsung. A právě jeho primát je teď podle Osterloha v ohrožení. Firma stagnuje a Motorola by této situace ráda využila.

Jestli se Motorola opravdu na přední příčky vrátí, to je samozřejmě otázkou. Osterloh ale cítí, že právě teď má firma šanci. „Každých sedm let se ten, kdo byl na přední příčce, vytratí,“ s tím, že pozice vyklidila Nokia nebo ve smartphonech kdysi dominantní BlackBerry. Podle mateřského Lenova se má Motorola nejdéle do roka a půl vrátit k ziskovosti. Šéf americké značky sází na to, že lidé si uvědomí, že nemusí platit přemrštěné částky za špičkové smartphony. „Jsme alternativou k ostatním prémiovým značkám, přinášíme však lepší hodnotu,“ řekl pro Forbes.

Motorola se chce v Číně (stejně jako na ostatních trzích) profilovat jako výrobce lepších telefonů se širokými možnostmi individualizace. Lenovo je v Číně dominantní v segmentu levných telefonů a tak je rozdělení trhu relativně jasné. I tak si značky ovšem budou částečně konkurovat, i Lenovo má v portfoliu špičkové modely.

Právě kvůli možnému soupeření dvou značek z jednoho domu není zatím úplně jasná kompletní strategie expanze Lenova a Motoroly na světové trhy. Smartphony čínské značky se před časem začaly prodávat v Česku, což vede k dohadům o tom, že právě Motorola se k nám nevrátí. Alespoň ne v nejbližší době.