Neuvěříte, že jste bez toho mohli žít, láká šéf Cook na budoucí iPhone

„Budete se ohlížet zpět a přemýšlet, jak jste bez toho mohli žít,“ poukázal Cook v rozhovoru pro stanici CNBC na existenci nových funkcí budoucího iPhonu. „Na cestě je velká inovace, která vás a další lidi, kteří dnes mají iPhony, bude motivovat k přechodu na nový iPhone,“ dodal bez bližších údajů pouze s tím, že jako společnost jsou z ní velmi nadšení.

Minimálně u následující generace iPhonu však analytici žádné zásadní inovace neočekávají, u letošního modelu se prý dočkáme pouze drobných vylepšení (více zde). Nutno podotknout, že telefony Applu postrádají oproti top modelům konkurence jisté funkce. iPhonům schází například podpora paměťových karet či bezdrátové nabíjení. A například technologie NFC není plně použitelná, slouží pouze k mobilním platbám Apple Pay. Nicméně nic z toho nelze považovat za inovaci, která by uživatele iPhonů přiměla k přechodu na nový model.

Ohledně výbavy iPhonů se spekuluje například o stereo reproduktorech či duálním fotoaparátu. Opět však nejde o nic nového, co by již s předstihem nepředstavila konkurence. To se týká i bezdrátového dobíjení, kterého se iPhone podle analytiků dočká až v příštím roce. Právě kvůli nedostatku inovací, které by firmě mohly zajistit náskok před konkurenci, je Apple často kritizován.

Cookovo prohlášení tak může být jen snahou o odvrácení zájmu médií o současnou situaci Applu. Firma totiž vůbec poprvé ve své historii vykázala v letošním prvním čtvrtletí propad prodejů iPhonů, když jich prodala pouze 51,2 milionu kusů. Loni přitom ve stejném období prodala o téměř deset milionů iPhonů více, prodeje se tak meziročně propadly o 16 % (více zde). V mezičtvrtletním srovnání si pak Apple pohoršil ještě výrazněji, a to o celých 32 procent.

Nejcitelnější pokles měl Apple zaznamenat na důležitém čínském trhu. Cook však v rozhovoru upozornil, že zdejší poklesy prodejů se týkají celého místního trhu se smartphony. V rozhovoru tak došlo i na téma budoucnosti společnosti, Cook však tuto záležitost odmítl komentovat se slovy, že v tomto ohledu jsou poměrně tajemní. Opět jen zmínil aktuální nadšení z chystané inovace.

Na poodhalení roušky tajemství, která se nad ní vznáší, si však budou muset uživatelé iPhonů ještě chvíli počkat. Není přitom jisté, zda se tak stane ještě letos, anebo až v příštích letech. Podle analytiků by měla firma představit revoluční iPhone v roce 2017. Tomu nahrávají i nejnovější informace o nasazení OLED panelů, které mají nahradit zastaralé LCD displeje.