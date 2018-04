Šéf korporace T-Mobile: Na mobilním internetu budeme vydělávat více než na textovkách

"Pokud se podíváte na internetový provoz, devadesát devět a půl procenta se ho odehrává na pevné lince, jen půl procenta na mobilu. Za deset let bude řekněme třicet až čtyřicet procent na mobilu, za dvacet let sedmdesát nebo osmdesát procent," uvedl Akhavan pro zmíněný list. Růstu mobilního internetu prorokuje následujících deset až dvanáct let, až poté prý tempo poklesne.

V rozhovoru se navíc netají tím, že mobilní internet již dnes operátorovi vydělává přibližně stejné částky jako textové zprávy SMS. Tržby z textových zpráv přitom patří mezi jedny z nejvyšších. "Jenže ty už prakticky nerostou, naopak tržby z poskytování mobilního internetu rostou mírou asi čtyřiceti procent ročně. Brzy tak předběhnou i SMS zprávy," řekl LN Akhavan.

Dle něj bude operátor na poptávku po mobilním internetu pružně reagovat i nabídkou datových tarifů. V budoucnu si prý zákazníci budou moci zvolit zcela individuální kombinaci služeb. Míru individualizace tarifů přirovnává k výběru ošacení, které si každý pořizuje dle svého vkusu.

Do 3G investujeme až nyní zcela záměrně

Šéf nadnárodního operátora T-Mobile dále uvedl, že zpoždění ve výstavbě 3G sítí bylo zcela záměrné. Dle něj dosud nebyl trh na využití těchto sítí připraven. "Poptávka po službách na síti 3G byla do nedávné doby nízká a přístroje velmi drahé. Pokud bychom postavili v Česku síť dříve, bylo by to s vysokými náklady," uvedl Akhavan.

Současně vyloučil, že by výstavba 3G sítí opozdila nasazení další generace sítí v podobě systémů LTE. Odkazuje přitom na chyby, které provázely vývoj sítí třetí generace. "Lidé nevěděli, k čemu je mobilní rychlé připojení, protože v mnoha případech neměli ani to pevné," řekl. Na příchod LTE už budou dle něj zákazníci dostatečně připraveni, problém prý nenastane ani z pohledu dostupnosti mobilních telefonů, jako u 3G.

Spuštění prvních sítí LTE předpokládá Hamid Akhavan již v roce 2010, a to v Evropě, USA, Japonsku a Číně.