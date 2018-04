Šéf Intelu Craig Barrett dnes naznačil hlavní otázky, jejichž vyřešení posune oblast bezdrátových komunikací do další fáze růstu. Na konferenci Wireless 2001, pořádané Asociací CTIA Barrett prohlásil, že nezbytným předpokladem růstu je jasné zaměření na nové bezdrátové služby, které fungují na různých typech zařízení, a vývoj standardizovaných technologií. To je ostatně i leitmotiv celého CeBITu - co je bez drátů, je správné...