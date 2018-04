Šéf Googlu vynadal místopředsedovi Samsungu. Kvůli chytrým hodinkám

Podle informací serveru The Information slyšel Jay Y. Lee od Larryho Page nelibá slova, serveru to prozradily zdroje obeznámené s obsahem soukromé konverzace. Googlu se totiž nelíbí, že Samsung se na poli chytrých hodinek soustředí více na svůj vlastní operační systém Tizen a systém od Googlu u něj momentálně hraje spíše podružnou roli.

Jde o další kolo napjatých jednání mezi oběma giganty. Google totiž na Samsung tlačí, aby firma operační systém Android, který pohání prakticky všechny smartphony korejské společnosti, tolik neupravovala. Firmy se před časem dohodly na vzájemném licencování patentů a neveřejnou dohodou má být ta o menším odcizování uživatelského prostředí samsungů od čistého Androidu.

Jenže dohoda nedohoda, Samsung stále používá své prostředí Touch Wiz a Android si výrazně upravuje k obrazu svému. Je možné, že tyto úpravy se postupně trochu zmírní, neshody mezi Googlem a Samsungem však panují i nadále.

Momentálně nejspíš hlavně v oblasti nositelného příslušenství. Podle informací The Information dokonce prý Google původně chtěl, aby Samsung s uvedením chytrých hodinek počkal až do doby, než pro ně bude mít internetový gigant připravenou speciální platformu. Jenže Samsung se už téměř před dvěma lety rozhodl výrazně upravit klasický Android a ten poháněl chytré hodinky Galaxy Gear. Vloni na podzim pak Samsung přešel s druhou generací chytrých hodinek na vlastní platformu Tizen. Na tu v rámci updatu přechází i původní generace příslušenství.

Samsung sice během letošní konference Google I/O představil i chytré hodinky Gear Live se systémem Android Wear, podle všeho však Tizen zůstává hlavní platformou. Soudit tak můžeme třeba podle toho, že na mnohé trhy se nejspíš hodinky Gear Live ani nedostanou. Platí to i pro český trh. Google by přitom chtěl, aby Android Wear byl tou hlavní platformou pro Samsung. Jenže korejské firmě se nelíbí především to, že Wear si nelze upravovat podle svého, naopak nositelné kousky mají mít napříč značkami shodné uživatelské prostředí.

V takové bezvýchodné situaci pak musela být atmosféra na jednání šéfů obou firem opravdu dusná.