Šéf Google: Výhru Microsoftu uznáváme, u Nokie ale máme stále šanci

Eric Schmidt ve své prezentaci podle očekávání neuvedl žádnou zásadní službu či novou technologii v portfoliu Googlu. Spíše ujasnil současnou strategii firmy a pochlubil se několika velmi slušnými čísly, které se týkají platformy Android. Ředitel Googlu se s přítomnými novináři podělil i o vizi budoucnosti a jakou v roli v ní sehrají mobilní telefony.

V průběhu večera na jeviště zavítal jeden z vývojářů Google, který představil aplikaci Movie Studio pro platformu Android 3.0 Honeycomb. Tato aplikace se stane jakousi konkurencí pro iMovie operačního systému iOS. Movie Studio rovněž dokáže stříhat video, vkládat fotografie, doplňovat různé efekty, přidávat hudbu na pozadí a celý výsledek velmi snadno dostat na videoportál YouTube.

Nokia má stále možnost přejít na Android

Eric Schmidt si během večera rovněž povzdechl nad tím, že si Nokia jako svoji novou platformu pro chytré telefony vybrala právě Windows Phone 7. "Při jednáních jsme se dostali opravdu daleko a je trochu škoda, že si Nokia zvolila WP7. Na druhé straně naše dveře zůstávají stále otevřené a doufáme, že v budoucnosti některé z jejich telefonů budou využívat OS Android," dodal CEO Googlu.

V řádu několika příštích měsíců či možná několika málo let je to však prakticky nemyslitelné přání a Nokia bude věnovat veškeré úsilí do symbiózy s Microsoftem a WP7. Přesto jí však nic nebrání kdykoliv přejít na platformu Android. Ta je totiž šířena jako open source a získat certifikaci od Googlu by jistě pro tak velkou společnost jako je Nokia nebyl vůbec problém.

Android roztříštěný není

Jeden z dotazů přítomných novinářů směřoval na určitou roztříštěnost platformy, když se vezme v potaz obrovské množství různých Android telefonů na trhu. "Android rozhodně roztříštěný není. Každý výrobce, který chce získat naši certifikaci, se musí řídit určitými pravidly při implementaci naší platformy do svého zařízení. Toto se týká zejména použitých API a napojení programové části na tu hardwarovou. Vývojáři se tak nemusí bát, že by jedna aplikace běžela na dvou různých zařízeních jinak nebo dokonce vůbec."

Eric Schmidt se rovněž pochlubil několika zajímavými čísly. V současné době využívá platformu Android 27 výrobců a na trhu je zhruba 170 různých zařízení. Každý den je aktivováno přes tři sta tisíc nových zařízení a na Android Marketu se v tento okamžik nachází zhruba 150 tisíc aplikací. Na server YouTube je každou minutu nahráno odhadem 35 hodin materiálu. Google má tedy obrovskou základnu, kde může uplatnit svoji reklamu. Nebojí se ani Facebooku, spíše naopak. Obě dvě společnosti totiž zvětšují trh s on-line reklamou a pro rozdělení mezi obě firmy zbývá větší balík peněz.

LTE je budoucností

Část vyhrazeného času se Eric Schmidt věnoval svojí vizi budoucnosti mobilních zařízení a technologií obecně. Podle jeho slov bude hlavní hybnou silou technologie LTE a s ní spojené nové aplikace, které si v současné době můžeme pouze těžko představit. Ohromující rovněž je, nakolik osobním společníkem se pro nás mobilní telefon stal. Tento fakt se dá kupříkladu využít pro lékařské aplikace, které nás budou neustále monitorovat. Vynikající zpráva podle něj je, že technologie konečně slouží lidstvu a lidé už nejsou jakými si "otroky" nejrůznějších zařízení. Snad tento trend bude pokračovat i do budoucna.