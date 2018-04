Šéf Eurotelu: Příští rok přibude tři sta tisíc nových čísel

V rozhovoru pro ČTK to uvedl generální ředitel společnosti Eurotel Salvador Anglada. Operátoři by tak v příštím roce mohli zvýšit počet aktivních SIM karet zhruba o třista tisíc, a to na 11,4 milionu.

Podle odborníků je v tuzemsku stále nejméně pětina populace bez mobilního telefonu. Mobil nemají především malé děti a starší lidé. Naopak 15 až 20 procent uživatelů má více mobilních čísel. - více zde...

Vedle dalšího růstu počtu uživatelů Anglada čeká i přesun uživatelů předplacených karet, kterých je nyní kolem 70 procent, směrem k používání tarifů. "Ten poměr by se měl vyrovnat, stejně jako je tomu v jiných evropských zemích," míní. Dynamický rozvoj předpokládá na datovém trhu a také u sítí třetí generace UMTS, kde přijdou na trh nové služby.

Eurotel spustil síť třetí generace UMTS poskytující hlasové i datové služby 1. prosince jako první tuzemský operátor. Do konce příštího roku chce získat nejméně sto tisíc uživatelů. - více zde...

"První reakce zákazníků byly pozitivní. V roce 2006 nabídku dále rozšíříme o nové telefony, nové atraktivní služby a také o ještě rychlejší internetové připojení HSDPA," dodal Anglada.

Operátor se chce v příštím roce zaměřit na datové služby a aplikace pro firemní zákazníky, s mateřským Českým Telecomem chce dále nabízet společné balíčky zejména datových služeb.

Stará NMT síť pojede dál

Eurotel bude i po čtrnácti letech pokračovat v provozu staré analogové sítě NMT. V rozhovoru pro ČTK to uvedl generální ředitel firmy Salvador Anglada. NMT využívalo ke konci září přes 30 000 ze 4,5 milionu zákazníků společnosti.

"Je tam stále několik desítek tisíc zákazníků a v tuto chvíli neplánujeme, že bychom síť vypnuli. Ale počítáme s tím, že dříve či později většina zákazníků přejde, stejně jako jinde ve světě, na technologie GSM nebo UMTS, které nabízí kvalitnější služby za stejnou cenu," uvedl. Odborný tisk nedávno spekuloval o tom, že se firma rozhodla v příštím roce provoz NMT ukončit.

Síť NMT pokrývá území s téměř sty procenty české populace. Eurotel ji spustil koncem roku 1991. O pět let později firma zahájila provoz modernější sítě GSM, kterou nyní využívá naprostá většina zákazníků. Na části frekvencí v pásmu 450 MHz původně využívaných pro NMT nyní firma poskytuje datové služby s využitím technologie CDMA.