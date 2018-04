Šéf českého T-Mobile: Technologické vyčkávání nám přineslo výhody

T-Mobile ve středu oznámil, že přebírá od Českých radiokomunikací (ČRa) koncové zákazníky a některé technologie v segmentu domácích uživatelů, podnikatelů a malých a středních firem. Čtěte - T-Mobile odkoupí významnou část Radiokomunikací. Získá tak zákazníky

Mobil.cz vyzpovídal generální ředitelku Českých Radiokomunikací Jane Hannah a generálního ředitele T-Mobile Czech Republic, Rolanda Mahlera.

Otázky směřovaly k dohodě samotné, k tomu, jaký bude mít vliv na další rozvoj aktivit obou společností a jaké jsou možnosti budoucí spolupráce. Ta je vcelku nasnadě, jelikož vlastník ČRa drží i podíl 39,2 % v T-Mobile Czech Republic. Tento podíl původně patřil Radiokomunikacím, ale ty ho na svého vlastníka převedly.

Než začneme s komplikovanějšími otázkami, můžete nám jednoduchým, pro čtenáře srozumitelným, způsobem vysvětlit, co konkrétně je součástí transakce?

Jane Hannah: Vezměme nabídku hlasových služeb a širokopásmového připojení k internetu, které poskytujeme domácnostem, podnikatelům, lidem pracujícím z domova a malým a středním podnikům. Tedy služby, které jsou nějak navázány na takzvanou místní smyčku (jinak také tzv. poslední míle – pozn. red.). To je to, co převezme T-Mobile společně se zaměstnanci. Pod T-Mobile tedy přejdou zákazníci se stávajícími smlouvami, aktuální nabídka služeb a produktů.

Je v kontraktu zahrnuta nějaká infrastruktura?

Roland Mahler: Ano, získáme některé části infrastruktury. Připadnou nám takzvané DSLAMy, které nám zajišťují napojení na metalické rozvody k jednotlivým zákazníkům (ty jsou ve vlastnictví Telefóniky – pozn. red.). To nám umožní nabídnout samostatné ADSL připojení bez nutnosti využívání hlasových služeb nebo libovolné balíčky zcela ve vlastní režii.

J.H.: T-Mobile také získá zákaznická zařízení k převáděným službám (například modemy, které mají zákazníci v pronájmu - pozn.red.). Dále mu připadnou některé mikrovlnné spoje a také jedna hlasová ústředna.

Po tomto převzetí se T-Mobile stane jedničkou mezi alternativními operátory, nebo je to teprve výhledový cíl?

R.M.: Ano, ve chvíli, kdy bude transakce dokončena, což je na konci listopadu, staneme se největším alternativním operátorem.

Chápeme to správně, když říkáme, že vám tato transakce umožní nabízet vlastní služby ve vlastních balíčcích? Je tu třeba možnost nabízení IP TV? Nebo teoretické zvyšování rychlostí?

R.M.: Prvním úkolem je nabídnout zákazníkům samostatné ADSL, zřejmě budeme uvažovat o různých balíčcích. Nejprve v podobě jednoduchých komerčních nabídek. Možná budeme uvažovat i o některých technických řešeních, která umožní zákazníkovi využívat k připojení pevnou i mobilní síť. O IP TV se uvažuje jako o další možnosti rozšíření služeb.

Pro mnohé zákazníky je důležitá i rychlost připojení. V současné době kupujete DSL technologii. Konkurence ale už míří směrem k optickým vláknům. UPC je již má, Telefónica bude optické sítě stavět a ostatně optické sítě mají i Radiokomunikace (ne pro koncového spotřebitele – pozn. red.). Jaká bude budoucnost u T-Mobile v tomto smyslu?

R.M.: Optická vlákna v současnosti využíváme pouze pro naši páteřní síť. Je jednoduché říci, že přijdeme s vlastní optickou sítí pro zákazníky. Ale musíte tu vidět ty obrovské investice, které jsou v tomto směru potřeba. Takže rozhodně nikdo nemůže ze dne na den přejít na novou technologii. Nechte nás nejprve trochu strávit současnou akvizici ADSL zákazníků a dalších Českých Radiokomunikací. Samozřejmě budeme zkoumat trh a situaci na něm a pak samozřejmě může určité rozhodnutí o rozvoji nějakým směrem padnout. V současné chvíli ale žádné takové konkrétní plány nemáme.

Když jste nakousl ty další zákazníky. Vidí T-Mobile nějakou budoucnost či nějaký smysl ve WiMAX technologii? Co uděláte se současnými zákazníky, vidíte v této oblasti nějakou možnost rozvoje?

R.M.: Ano, jako doplňková technologie je WiMAX jistě zajímavá. My se ale nadále budeme soustředit na naši technologii UMTS-TDD pod obchodním názvem 4G. Také v těchto dnech začínáme s výstavbou klasické UMTS-FDD sítě. To jsou technologie, které jsou schopné uspokojit zákazníky zhruba stejným způsobem, jako je tomu u WiMAXu.

T-Mobile je jedničkou na mobilním trhu, momentálně se stává jedničkou na trhu pevných alternativních operátorů. Přesto to ale vypadá, že T-Mobile technologicky zaostává za konkurencí. Změní se tato pozice?

R.M.: Tak tomu není. Nejsme s technologiemi pozadu. U 3G sítí jsme se před lety rozhodli pro jinou cestu. Zvolili jsme TDD a v té době to bylo zcela správné rozhodnutí. V té době tu totiž neexistovala poptávka po FDD technologii, která umožňuje i hlasová spojení. Byla tu poptávka po čistých datech. Ty umí FDD poskytnout, ale v té době byla tato technologie více než třikrát dražší než TDD. V současnosti se situace výrazně změnila, ceny 3G technologií šly výrazně dolů, dolů šly ceny terminálů, 3G telefony jsou daleko rozšířenější. Jak říkají často různí experti, celý ekosystém je momentálně klasickému 3G daleko více nakloněn. Takže my můžeme momentálně vydělat na tom, že jsme tuto technologii nenabídli jako první nebo dokonce jako druzí a naopak jsme vyčkávali.

T-Mobile s touto transakcí získá i široké portfolio technologií. Těch bude ve vaší nabídce již celá řada. Jak zajistíte, aby zákazník nabídku chápal?

R.M.: Zákazník by se v ideálním případě o technologii vlastně vůbec neměl zajímat. Musíme být tak přímočaří, že tou hlavní nabídkou je služba, nikoli technologie za ní. Dovedu si snadno překvapit, že pod jedním tarifem budeme nabízet celou řadu technologií. Tak by tomu mělo být zejména u těch nejvyšších tarifů. Rozhodování o použité technologii by nemělo být na zákazníkovi, inteligentně se o něj bude starat náš systém.

Ano, ale tohle platí jen do určité chvíle. Do té, dokud nemusí zákazník do počítače připojit kabel, dokud nemusí zapojovat datovou kartu nebo není nucen připojit externí anténu.

R.M.: Ano, to máte pravdu. Ale když budeme mluvit o mobilních zákaznících. Náš systém by měl být tak inteligentní, že se připojí přes 3G, tam kde bude k dispozici, zvolí TDD, pokud chcete pracovat s většími objemy dat, nebo zvolí EDGE jen pro práci s e-maily. Ano, pokud se samozřejmě zákazník rozhodne stáhnout si třeba celý film, měl by vědět, že přes mobilní připojení to není ideální.

Zapadá do této strategie nějakým způsobem i WiMAX?

R.M.: Zatím váhám říci ano. Dejte nám čas, než prozkoumáme možnosti této technologie a než se nám ji podaří integrovat do našich nabídek.

Na tiskové konferenci už padla otázka, zda budou radiokomunikace nějakým způsobem třeba na oplátku nabízet svým zákazníkům mobilní služby T-Mobile. Už samotné zprovoznění WiMAX bylo jakýmsi trochu stydlivým krokem do oblasti mobilních služeb. Dojde tedy v oblasti mobilních služeb pro korporátní zákazníky Radiokomunikací k nějakému posunu kupředu?

J.H.: Ve vyloženě mobilních službách se nikam posouvat nehodláme (WiMAX není v tomto případě bráno jako mobilní připojení – pozn. red.). Chceme poskytovat ICT řešení korporátním zákazníkům a to klidně ve spolupráci s dalšími partnery. Můj pohled na věc je takový, že pokud chcete korporátnímu zákazníkovi nabídnout určitou službu, určité řešení, nemusíte jej nutně vlastnit nebo provozovat. Jednoduše se s provozovatelem dohodnete na nějaké společné nabídce.

Mohly by se tedy Radiokomunikace stát jakýmsi virtuálním mobilním operátorem zaměřeným na korporátní klientelu?

J.H.: Ne, to není součástí naší strategie. Spíše nám jde opravdu o konkrétní dohody s konkrétními partnery v případě jednotlivých projektů. Já jsem dříve pracovala ve společnosi British Telecom. Když jsme kupříkladu obdrželi požadavek od místní radnice na pevné, bezdrátové a mobilní připojení pro školy, jednoduše jsme se spojili s odpovídajícím partnerem. To je směr, kterým můžeme jít.

Vidíte tu tedy nějaký prostor pro spolupráci? Existuje třeba nějaká společná zákaznická základna, kterou byste mohli dohromady oslovit?

R.M.: Odpovím v souladu s předchozí odpovědí. Pokud tu budou zákazníci, kteří budou mít zájem o služby ČRa a k tomu navíc vyžadovat mobilní služby třeba v jednom balíčku, je na Radiokomunikacích, s kým se rozhodnou spojit. Velmi rádi do takového projektu přispějeme a připravíme svou nabídku. Vzhledem ke vztahům našich společností jsem optimistou v tom směru, že se nám podaří najít atraktivní řešení pro zákazníka.