Šéf Applu: Nechceme být značka jen pro bohaté

Prozatímní výkonný ředitel Applu si v rozhovoru například velmi pochvaloval úspěšnou misi iPhonu, označuje jej za jakýsi středobod celého portfolia.

Z dalšího průběhu interview mimo jiné vyznělo, že Apple hodlá v budoucnu svým klientům nabízet svůj smartphone za výhodnějších podmínek. Pořizovací cena iPhonu by tak v blízké budoucnosti nutně nemusela atakovat ty nejvyšší cenové hladiny. Ostatně právě nálepky "společnost pro bohaté" se chce Apple řadou chytrých rozhodnutí brzy zbavit.

iPhone Nano, GSM/CDMA iPhone 4 i univerzální SIM

Opět se tedy do hry vrací spekulace o zmenšeném iPhonu, který se dříve označoval přídomkem Nano. Tato modifikace by kvůli kompaktnějším rozměrům nabídla menší a pravděpodobně hrubší displej, což by dovolovalo snížit cenu telefonu.

Jak totiž vyplývá z dřívějšího článku, nejvíce Apple platí právě za displej. Nezanedbatelnou položku pak představují i paměťové moduly. Výbava této asi o třetinu kompaktnější verze by tak pravděpodobně byla odlehčena i v dalších ohledech.

Představení zmenšeného iPhonu by mohlo proběhnout zhruba v půli roku. Může se stát, že Apple namísto páté generace původního iPhonu představí právě zmenšenou variantu čtvrté verze a "pětka" by přišla až později. Hovoří se také o přípravách iPhonu, který by bylo možno používat jak v GSM, tak i CDMA sítích. Tedy se stejnou funkcionalitou, jako nabízí například Motorola Droid Pro.

Již dříve se mluvilo o takzvané soft SIM, tedy jakési univerzální kartě, která by uživateli umožňovala snadno přepínat mezi operátory v dosahu a využívat jejich služeb bez dodatečných poplatků. Je možné, že se tato myšlenka dočká realizace. Zde by ale bylo zapotřebí širší dohody s jednotlivými operátory.

Cook: tablety brzy předhoní PC, tento segment má obrovský potenciál

Cook vsází na zářnou budoucnost internetových tabletů, které svým tržním podílem brzy předčí klasické PC. Právě tablety by se mohly v nedaleké budoucnosti stát vůdčím produktem portfolia.

Další čelní představitel Applu, Peter Oppenhaimer, hovořil o nutnosti navázání spolupráce s dalšími mobilními operátory. Tím by Apple mohl expandovat na další a dosud neprobádané trhy. Jedním z nich je Indie, kde by se podle již dřívějších spekulací mohla začít prodávat CDMA verze iPhonu 4.

Doplňme, že Apple má v současnosti smlouvy se 175 poskytovateli telekomunikačních služeb, kdežto kanadský RIM úzce spolupracuje s 550 operátory. Nedávno již tak tučný seznam rozšířil jihokorejský SK Telecom.

Tim Cook aktuálně reprezentuje společnost navenek, dočasně totiž zastává funkci výkonného ředitele. Pomyslné žezlo převzal před několika týdny od Steva Jobse, který požádal představenstvo společnosti o poskytnutí zdravotního volna s tím, že bude chod firmy nadále bedlivě sledovat a ke klíčovým rozhodnutím bude třeba jeho souhlasu.