Šéf Apple Steve Jobs si dobírá Android, Blackberry a sedmipalcové tablety

Steve Jobs se bojí konkurence. I tak se dá vykládat vystoupení šéfa Apple na tiskové konferenci pořádané k ohlášení finančních výsledků za třetí čtvrtletí letošního roku. Tuto rutinu si Jobs nechává obvykle ujít, tentokrát však před odbornou veřejnost předstoupil, aby připomněl, proč je Apple o tolik lepší než konkurence.

Sám Jobs tvrdil, že si nemohl nechat ujít příležitost oslavit první čtvrtletí, ve kterém jeho firma dosáhla poprvé v historii příjmů ve výši více než 20 miliard dolarů (350 miliard korun). Apple je opravdu v dnešní době jednou z nejlepších továren na peníze a tak může být Jobs sebevědomý. Jeho vystoupení, které se dá rozdělit do pěti bodů, však také může naznačovat, že se přeci jen konkurence obává.

Bod první: BlackBerry nemá šanci

Za třetí čtvrtletí roku 2010 prodal Apple 14,1 milionů iPhonů, RIM, výrobce smartphonů BlackBerry prodal "jen" 12,1 milionů svých smartphonů. Tím tedy Apple, který mimochodem oproti stejnému čtvrtletí vloni rostl o 91 %, definitivně RIM předběhl. A Jobs prý nevidí způsob, jakým by se RIM mohl vrátit do hry. Firma si prý bude muset zvykat na roli toho třetího vzadu za Applem a Googlem. Bude muset přesvědčovat vývojáře, aby pro její systém vůbec vyvíjeli aplikace. Jobs tím ale mimochodem nepřímo připustil, že Android opravdu velmi rychle roste a patří mezi nejvýznamnější mobilní platformy. Tedy něco, co se vlastně v dalším bodu snažil pro změnu bagatelizovat.

Bod druhý: Android je jeden velký zmatek

Eric Schmidt, šéf Google, se před časem chlubil tím, že denně je aktivováno více než 200 000 telefonů s Androidem. Jobs k tomu dodává, že v posledních třiceti dnech bylo denně aktivováno okolo 275 000 iPhonů, v některých dnech i přes 300 000. Jobs si však stěžuje na to, že v poslední době vůbec není přehled o tom, kolik smartphonů s Androidem se prodá. Gartner odhaduje prodeje za druhé čtvrtletí roku na 10 milionů kusů, je otázkou, kolik to ale bylo ve třetím čtvrtletí. Jobs tak nemůže tvrdit, že je Apple neotřesitelnou jedničkou a očividně ho to trápí. "Doufáme, že výrobci začnou velmi brzy oznamovat množství prodaných Android telefonů, dnes se tak ale neděje," stěžuje si šéf Apple.

Jobs se také opřel do roztříštěnosti Androidu. Na trhu je prý příliš mnoho telefonů s mnoha verzemi systému, což přispívá ke zmatku. Jako příklad Jobs uvedl informace od autorů programu TweetDeck, populárního Twitter klienta. Ten před časem zavítal i na platformu Android a autoři se pochlubili některými statistikami. Jejich software prý používají uživatelé na 244 různých telefonech s nespočtem verzí platformy. Podle Jobse je vyladění programu pro takové množství přístrojů opravdu problém. To iPhone je jistota, jediná platforma existuje maximálně ve dvou podporovaných verzích. Té aktuální a té o generaci starší. Autoři TwitterDecku si o Jobsově výroku myslí své. Na Twitter kanálu společnosti se objevil jednoduchý komentář: "Řekli jsme snad někdy, že vývoj aplikace pro Android byl noční můrou? Eeeeee, ne, neřekli. Protože to noční můra nebyla." Jak stručné a výstižné.

Bod třetí: roztříštěnost vs. integrita

Google prý často označuje svou platformu za otevřenou, zatímco iOS od Apple je podle stejných měřítek uzavřenou platformou. Jobs ale tvrdí, že tohle je jen zastírací manévr, který má zakrýt fakt, že Android je platforma příliš roztříštěná. To Apple a jeho iOS je samá jistota a lepší zítřky. Jobs tvrdí, že pro zákazníka je poměrně uzavřená (podle něj spíše úzce integrovaná) platforma výhodou. Jak již Jobs naznačil ve druhém bodu, roztříštěnost Androidu je velký problém a pro uživatele obrovská nepříjemnost. Postup Apple je tak pro uživatele daleko výhodnější. Ten má jistotu, že aplikace prostě budou fungovat a vše bude bez problémů. Vývojáři také mohou u integrované platformy více popustit uzdu fantazii a vymýšlet daleko inovativnější aplikace. To prý proto, že nemusí takovou aplikaci testovat na stovkách zařízení.

Jenže Jobs nějak zapomněl na to, že odlišnost Androidu má také své důvody. Systém je na rozdíl od iOS schopen fungovat na podstatně obyčejnějších telefonech s cenou třeba čtvrtinovou oproti iPhonu. A je opravdu pro uživatele, kteří nechtějí za telefon utratit třeba patnáct tisíc, tak skvělou zprávou, že iPhone a iOS jsou velmi integrované platformy s přísnými pravidly?

Bod čtvrtý: sedmipalcové tablety jsou blbost

Jobs si také došlápl na sedmipalcové tablety, které se v poslední době vynořily jako konkurence iPadu. Ten má displej s úhlopříčkou téměř deset palců. To znamená, že sedmipalcové tablety mají plochu displeje jen 45 % oproti iPadu. Sedmipalcové tablety jsou podle Jobse na nic. Jsou příliš velké na to, aby soupeřily se smartphony a příliš malé na to, aby soupeřily s iPadem.

Říká Steve Jobs. Řada novinářů (včetně kolegů z Technetu) si ale naopak sedmipalcové tablety oblíbila. A jistě se tak stane i u řady zákazníků. Tyto tablety jsou lehčí a lépe přenosné, přitom jejich displeje stále poskytují dostatečný komfort pro čtení i delších textů, sledování filmů a další činnosti.

Jobs se také naváží do faktu, že Google výrobcům tabletů nedoporučuje používat současný Android 2.2 FroYo. Prý mají počkat na novou verzi, která přijde příští rok a bude lépe přizpůsobena takovým přístrojům. Ano, Jobs může tedy slavně tvrdit, že je opravdu divné, když výrobci používají platformu, kterou její původce nedoporučuje jako ideální. Ale dá se na to dívat také z druhé strany. Není krásné, že i "nedokonalá" platforma je schopna zvládnout to, co ta dokonalá a perfektně optimalizovaná od Apple?

Poslouchat Jobsovy řeči o tom, že jeho iPad bude určitě o mnoho spolehlivější, než konkurenční tablety, protože Apple používá své procesory, svůj software, svou vlastní technologii baterií, svůj vlastní design a tak dále, je opravdu úsměvné. Jistě, Apple vlastní řadu patentů na řadu technologií, které ve své produkci používá, ale na druhou stranu si také řadu technologií licencuje a Jobs asi nikomu "nenakecá", že jeho dokonalé výrobky vyrábí v dokonalých Apple továrnách jeho dokonalí Apple zaměstnanci. V jednom má ale Jobs pravdu. Příští rok se s novým Androidem objeví jistě i řada tabletů s větším displejem. To jednoduše proto, že nová verze systému bude pravděpodobně podporovat i vyšší rozlišení, která budou pro větší displeje vhodnější.

Bod pátý: iPad je geniální

Poslední bod už je jen jakýmsi shrnutím předchozí kritiky konkurence. Podle Jobse je prostě iPad skvělý, dokonalý a geniální. Zajímají se o něj zákazníci, kteří původně prý nebyli cílovou skupinou. Vzdělávací instituce, firmy, korporace. Především zájem firemních zákazníků prý Jobse překvapil. iPady se používají při prezentacích, v nemocnicích a tak podobně. A zájem prý poroste.

Jistě, nikdo nepopírá, že v iPadu Apple opět jednou přišel se správným produktem ve správnou chvíli. Ale kdo zaručí, že se právě třeba korporátní sféra neobrátí k levnějším tabletům konkurence? Jobs mimochodem tvrdí, že srovnatelné konkurenční produkty jsou a budou dražší. Jasně, Samsung Galaxy Tab je drahá legrace, ale na druhou stranu je tu řada noname (pravda dost nekvalitních) tabletů s cenou okolo tří tisíc. Prostoru někde mezi tím je spousty a dobře si dovedeme představit zkvalitní tablety s cenou mezi sedmi a deseti tisíci korunami. Jobs určitě ne, za takové peníze se iPad nikdy "podbízet" nebude.

Shrnutí: jsou upovídaní

Také vám přijde, že se v poslední době šéfové velkých firem v mobilním byznysu nějak rozpovídali? Čím dál častěji komentují situaci své firmy ve vztahu ke konkurenci. Z citlivých a pečlivě volených slov, která nedávala prostor pro dezinterpretaci, se navíc uchýlili k narážkám a vychloubání. Je to styl, na který si musíme zvykat. Možná je tento styl komunikace součástí novodobé marketingové strategie. Novináři mají o čem psát, veřejnost se má o čem dohadovat. Možná je to ale také ukázka toho, jakým tlakům šéfové velkých technologických firem čelí.

Každopádně Jobsův výstup rozhodně není na daném poli posledním výkřikem. Kdo bude další? V redakci si klidně vsadíme na druhého Steva, Ballmera. Windows Phone 7 se od iPhonu místy až příliš přiučila a my jsme opravdu zvědavi, jak to bude vypadat, až se začnou Ballmer a Jobs kvůli této platformě špičkovat.