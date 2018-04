Šedočerná grafika Palmu (3)

Plynulá animace

Prohlédněte si - například v emulátoru POSE - následující dva příklady (příklad 1 a příklad 2). Oba dva zobrazují jednoduchou animaci: 10 pohybujících se bodů a čáry, které je spojují. Animace ve druhém příkladu je však plynulejší. Proč je tomu tak?

V prvním příkladu vykreslujeme jednotlivé kroky animace na displeji tak, že v každém kroku nejprve displej vymažeme a poté jej překreslíme. Výsledkem tohoto přístupu je blikání displeje při překreslování obrázků.

Ve druhém příkladu je animace mnohem plynulejší, displej mezi změnami obsahu nebliká. Pro porozumění této plynulé animaci musíme zopakovat dvě základní skutečnosti:

Uložíme-li nějakou adresu do registru adresy displeje LSSA, je obsah paměti začínající od této adresy okamžitě zobrazen na displeji. Jak funkce pro kreslení bodu, tak odvozená funkce pro kreslení čáry může kreslit v libovolné oblasti paměti (tuto adresu předáváme jako první parametr funkcí pro kreslení bodu a čáry).

Proto můžeme v naší aplikaci definovat dvě (nebo i více) oblastí paměti, které budou mít stejnou velikost jako paměť displeje:

#define VELIKOST_PAMETI_DISPLEJE_V_BYTE (160*160/8) UInt16 DisplejJedna[VELIKOST_PAMETI_DISPLEJE_V_BYTE / 2]; UInt16 DisplejDve[VELIKOST_PAMETI_DISPLEJE_V_BYTE / 2];

Máme-li obě dvě oblasti definovány, nastavíme jednu z nich jako paměť displeje (uložíme její adresu do registru LSSA). Pak budeme ale kreslit do druhé oblasti paměti (do té, která není zobrazena na displeji).

Budeme-li pak chtít velmi rychle změnit obsah displeje, vložíme do registru LSSA adresu druhé oblasti paměti. Kreslit můžeme pro změnu zase do oblasti první. Tento postup - a kreslení do té oblasti paměti, která není zrovna vidět - vede k efektu plynulé animace.

V každém kroku provedeme následující příkazy: je-li to sudý krok, zobrazíme obsah první paměti a kreslíme do druhé paměti. Jde-li o krok lichý, uděláme to přesně naopak.

if(sudyKrok) { kresli = DisplejJedna; zobraz = DisplejDve; } else { kresli = DisplejDve; zobraz = DisplejJedna; } *LSSA = zobraz; // aktualizujeme displej tím, co jsme // nakreslili v předchozím kroku SmazDisplej(kresli); // nakreslíme obsah neviditelného displeje KresliNaDispleji(kresli);

Důvodem, proč nejprve změníme obsah displeje (přiřazením do registru LSSA), je plynulost zobrazení. Příkazy uvedené v rámečku nahoře jsou vyvolány v pravidelných časových intervalech (třeba dvacetkrát za vteřinu). Pokud nemůžeme zaručit, že vykreslení bude trvat v každém kroku stejně dlouho, tak nejprve změníme obsah displeje a teprve pak připravíme obsah displeje pro následující krok. Tak bude obsah displeje aktualizován v pravidelných časových intervalech nezávisejících na délce vykreslování.

Virtuální displej

Zajímavou vlastností zobrazovacího adaptéru je možnost definovat virtuální displej, který má větší rozměry, než je skutečná velikost displeje. Na následujícím obrázku je zobrazen virtuální displej (velký obdélník) velikosti 320x240 bodů a skutečný displej Palm Pilota (malý zelený čtverec).

Poté, co virtuální displej definujeme, můžeme skutečný displej (zobrazovanou část) pomocí několika málo instrukcí umístit kamkoliv do oblasti displeje virtuálního a plynule - tedy po jednom bodu - jej po této oblasti posouvat.

Program, který zobrazí obsah virtuálního displeje podobně jako na obrázku nahoře a umožní měnit zobrazenou oblast pomocí tahnutí pera po displeji, si můžete stáhnout zde. Pro pochopení funkce programu musíme uvést popis několika dalších registrů zobrazovacího adaptéru.

LVPW

V 8bitovém registru LVPW je uložena šířka virtuálního displeje ve slovech (dvojicích byte). Pro černobílý displej je to počet horizontálních obrazových bodů dělený 16 a pro displej ve čtyřech stupních šedi je to počet horizontálních obrazových bodů dělený osmi. Z toho vyplývá, že maximální šířka virtuálního displeje v bodech je 4080 bodů (16x255) a že šířka virtuálního displeje musí být beze zbytku dělitelná 16.

Registr Adresa Bity Význam LVPW FFFFFA05 0-7 Počet slov jednoho řádku displeje

V normálním zobrazovacím režimu (černobíle 160x160 obrazových bodů) má tento registr hodnotu 10 (10 x 16 = 160).

LLBAR

V tomto 8bitovém registru je uložena hodnota, která udává počet 16bitových slov nutných pro vyplnění jednoho řádku displeje. Pokud nebudeme vyžadovat plynulý pohyb zobrazované oblasti po virtuálním displeji tak hodnota v registru LLBAR bude totožná s hodnotou v registru LVPW. Pokud budeme používat plynulý posuv (po 1 obrazovém bodu), tak musí být hodnota v tomto registru zvětšena o jedničku.

Registr Adresa Bity Význam LLBAR FFFFFA29 0-7 Počet slov nutný pro vyplnění jednoho řádku displeje

LPOSR

Tento registr je důležitý pro plynulý horizontální posuv zobrazované oblasti po virtuálním displeji. Je v něm uloženo číslo prvního zobrazeného bitu a byte od počátku paměti displeje.

Registr Adresa Bity Význam LPOSR FFFFFA2D 0-2

3

4-7 POS - první zobrazený bit

BOS - první (0) nebo druhý (1) byte slova

rezervováno pro pozdější využití

Hodnota 0000 v bitech 0-3 registru LPOSR (POS=BOS=0) při černobílém zobrazení udává, že první obrazový bod displeje zleva odpovídá sedmému bitu prvního byte od počátku adresy displeje (normální stav). Hodnota 0001 (POS=1, BOS=0) udává, že první obrazový bod displeje zleva odpovídá šestému bitu prvního byte a podobně.

Nejvyšší 4 bity tohoto registru jsou rezervovány pro pozdější využití. Proto se v naší aplikaci musíme snažit jejich hodnotu neměnit.

Paměť virtuálního displeje

Paměť virtuálního displeje definujeme stejně jako paměť displeje normálního. Například pro virtuální displej velký 320x200 bodů definujeme:

#define MAX_X 320 #define MAX_Y 200 UInt16 gDisplej[MAX_X * MAX_Y / 16];

Jeden řádek virtuálního displeje definovaného v rámečku nahoře (320 obrazových bodů) odpovídá v černobílém zobrazení dvaceti 16bitovým slovům.

#define POCET_SLOV_NA_RADEK (MAX_X / 16)

Pro kreslení v paměti virtuálního displeje můžeme použít téměř beze změny stejné funkce jako v předchozí kapitole. Jedinou věcí, kterou je potřeba změnit v naší funkci pro kreslení bodu, je konstanta udávající počet byte v jednom řádku displeje (pro korektní výpočet souřadnice y).

Zobrazení oblasti virtuálního displeje

Pokud uložíme do registru LVPW počet slov jednoho řádku virtuálního displeje, tak můžeme pomocí změny obsahu registru LSSA (adresa prvního zobrazeného slova na displeji) posouvat zobrazenou oblast po virtuálním displeji.

První zobrazený řádek displeje tak bude začínat od adresy uložené v registru LSSA, druhý řádek od adresy v registru LSSA zvětšené o hodnotu v registru LVPW (počet slov na řádek) a tak dále:

Pomocí změny adresy paměti displeje můžeme vyřešit vertikální pohyb a hrubý horizontální pohyb po 16 obrazových bodech (jedno slovo). Pro jemný horizontální pohyb musíme změnu adresy displeje doplnit o změnu offsetu prvního zobrazeného bitu v registru LPOSR. Příklad funkce pro plynulé nastavení zobrazované oblasti virtuálního displeje při černobílém zobrazení je následující:

void NastavVirtualniDisplejXY(UInt8* adresa, UInt16 x, UInt16 y) { UInt8 puvodniPOSR = (*LPOSR & 0xF0); UInt16 offsetX = (x >> 3) & 0xFFFFFFFE; *LPOSR = puvodniPOSR | (x & 0x0F); *LSSA = adresa + offsetX + y * (MAX_X / 8); }

Tímto postupem zajistíme, že registr LSSA bude správně obsahovat adresu příslušného slova, od kterého začínáme zobrazovat (výraz můžeme číst tak, že souřadnici x nejprve vydělíme 16 a poté vynásobíme 2) a spodní 4 bity registru LPOSR budou obsahovat index prvního zobrazeného bitu. Horní 4 bity registru LPOSR nejsou v této funkci měněny.

Pro podrobnosti si prohlédněte přiložené zdrojové texty posledního příkladu. Příště si konečně ukážeme, jak přepnout displej do režimu pro zobrazení čtyř stupňů šedi a jak jednoduché bude použít znalosti, které již máme, abychom mohli v odstínech šedi i kreslit.