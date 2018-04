Šedočerná grafika Palmu (1)

V tomto krátkém článku na pokračování vás seznámím s principy programování grafiky Palm Pilota - nejprve jen černobílé, později i ve čtyřech odstínech šedi. Uvedeme si řadu jednoduchých programů pro kreslení, naučíme se používat základní algoritmy pro kreslení bodů, čar, hladké překreslování displeje a podobné.

Techniky popsané v tomto článku předpokládají od čtenářů alespoň základní znalost operačního systému PalmOS a jazyka C/C++.

Registry ovladače displeje

V počítačích kompatibilních s Palm Piloty (Handspring Visor, IBM Workpad aj.) je použit mikroprocesor Motorola MC68328. Tento obvod v sobě obsahuje i hardwarovou podporu pro zobrazování grafiky černobíle nebo ve 4 stupních šedi. Ovládání grafiky se děje prostřednictvím řady specializovaných registrů ovladače displeje (jedná se o předem určená místa v operační paměti), do kterých uložíme adresu paměti, kterou máme rezervovanou pro data displeje, a další parametry - velikost displeje apod. Mikroprocesor (resp. ovladač displeje) se poté sám bez nutnosti zásahů uživatele stará o přímý přenos (DMA) obsahu této vyhrazené paměti na displej podle nastavení registrů.

Přehled registrů ovladače displeje, které souvisí s ovládáním displeje, je v následující tabulce:

Jméno Délka Adresa Popis LSSA 4 0xFFFFFA00 Adresa paměti displeje LVPW 1 0xFFFFAA05 Šířka virtuální stránky ve slovech (16bit) LXMAX 2 0xFFFFFA08 Skutečná šířka displeje v bodech LYMAX 2 0xFFFFFA0A Skutečná výška displeje v bodech LCXP 2 0xFFFFFA18 Pozice X kursoru LCYP 2 0xFFFFFA1A Pozice Y kursoru LCWCH 2 0xFFFFFA1C Výška a šířka kursoru v bodech LBLKC 1 0xFFFFFA1F Ovládání blikání kursoru LPICF 1 0xFFFFFA20 Ovládání šířky datového toku, zapínání a vypínání zobrazení ve stupních šedé LPOLCF 1 0xFFFFFA21 Nastavení aktivní polarity signálu displeje LACDRC 1 0xFFFFFA23 Ovládání hardwarového signálu LACD LPXCD 1 0xFFFFFA25 Frekvence hardwarového časovacího signálu displeje LCKCON 1 0xFFFFFA27 Šířka DMA kanálu, zdroj časovacího signálu, zapínání a vypínání displeje LLBAR 1 0xFFFFFA29 Počet slov (16bit) potřebných k vyplnění jednoho řádku LOTCR 1 0xFFFFFA2B Interval časovače mezi zobrazeními řádků LPOSR 1 0xFFFFFA2D Ovládání plynulého posuvu displeje po virtuální stránce LFRCM 1 0xFFFFFA31 Modulace obrazových bodů LGPMR 2 0xFFFFFA32 Nastavení jednotlivých úrovní šedé barvy

Ne všechny registry z výše uvedené tabulky budeme potřebovat. Řada z nich je nastavena operačním systémem v závislosti na použitém hardware LCD displeje a jejich změna by měla za následek výpadek funkce displeje. Ty, které budeme potřebovat, si popíšeme v každé kapitole.

V jazyce C/C++ si pro každý registr ovladače displeje musíme vytvořit pomocnou proměnnou, jejímž prostřednictvím registr ovládáme. Příklad deklarace těchto proměnných, které se jmenují stejně jako registry ovladače displeje, je v následujícím rámečku. Pro účely dalšího popisu budeme předpokládat, že na začátku našeho programu jsou tyto proměnné deklarovány.

const void* volatile *LSSA = (const void**) 0xfffffa00; volatile UInt8 *LVPW = (UInt8 *) 0xfffffa05; volatile UInt8 *LPICF = (UInt8 *) 0xfffffa20; volatile UInt8 *LCKCON = (UInt8 *) 0xfffffa27; volatile UInt8 *LBAR = (UInt8 *) 0xfffffa29; volatile UInt8 *LPOSR = (UInt8 *) 0xfffffa2d; volatile UInt8 *LFRCM = (UInt8 *) 0xfffffa31; volatile UInt16 *LGPMR = (UInt16 *) 0xfffffa32;

LSSA

V 32bitovém registru LSSA je uložena adresa paměti displeje (adresa v operační paměti, ze které jsou přímo kopírována data na displej). Paměť displeje může být umístěna kdekoliv v operační paměti procesoru, musí však začínat na sudé adrese (nejnižší bit musí být roven nule).

Registr Adresa Bity Význam LSSA FFFFFA00 0-31 Adresa paměti displeje. Bit 0 musí být roven nule.

Paměť černobílého displeje

Mikroprocesor Palm Pilota přenáší bez zásahu uživatele v pravidelných časových intervalech data z paměti (určené registrem LSSA) na displej. Na obrázku vidíme displej Palm Pilota a uspořádání paměti při černobílém zobrazení na displeji. Jednoduchým výpočtem objevíme, že paměť displeje při černobílém zobrazení zabírá 160 × 20 = 3200 byte.

Z toho plyne, že někde v paměti musí být vyhrazený 3200 byte dlouhý úsek, který slouží jako paměť displeje při černobílém zobrazení. Cokoliv do této paměti zapíšeme, objeví se ihned na displeji. Aktuální adresu této paměti můžeme uložit a číst z registru LSSA. Pokud do registru LSSA zapíšeme jinou adresu, bude obsah displeje ihned nahrazen novým obsahem, čteným od nové adresy. Jediné omezení je to, že nejnižší bit registru LSSA musí být roven nule: paměť displeje musí začínat na sudé adrese.

Pro experimenty s pamětí displeje pro černobílé zobrazení doporučuji nezasahovat do paměti, kterou pro zobrazení používá PalmOS. Následující postup je bezpečný:

Zálohujeme všechna data, protože při experimentování s procesorem stačí jediný překlep ve zdrojovém kódu a vyvoláme závažnou chybu, která může mít za následek nejen vymazání paměti, ale i poškození hardwaru Palm Pilota. Přečteme hodnotu registru LSSA (aktuální paměť displeje, kterou používá PalmOS) a uschováme ji do pomocné proměnné. V programu inicializujeme vlastní paměť displeje velikosti 3200 byte a začínající na sudé adrese nulami pomocí funkce MemSet() . Uložíme do registru LSSA adresu naší paměti displeje - to bude mít pro uživatele za následek vymazání obsahu displeje. Přímým přístupem do naší nově definované paměti displeje přímo měníme obsah displeje. Na konci programu nesmíme zapomenout uložit do registru LSSA jeho původní hodnotu, kterou jsme na počátku uschovali v pomocné proměnné, a tak obnovit správnou funkci operačního systému. .

První pokus: pohybující se čáry

Nyní můžeme podniknout první jednoduchý pokus o vlastní grafiku na Palm Pilotovi: zkusíme displej celý vyplnit 8-bitovou konstantou. Podle této hodnoty by se na displeji měly objevit opakující se svislé čáry, odpovídající hodnotě této konstanty.

Na začátku programu definujeme pomocnou proměnnou pro uložení původní paměti displeje a dvě funkce - pro nastavení vlastní paměti displeje a pro obnovení původního nastavení. Deklarace proměnných označujících registry ovladače displeje byly již uvedeny.

#define VELIKOST_CB_DISPLEJE 3200 UInt8* gStareLSSA = NULL; static void VlastniCernobilyDisplej(UInt8* adresa) { ErrFatalDisplayIf((UInt32)(adresa) &0x01, "licha adresa displeje"); gStareLSSA = (UInt8*)*LSSA; *LSSA = adresa; } static void PuvodniCernobilyDisplej() { *LSSA = gStareLSSA; }

Nejprve zavoláme funkci VlastniCernobilyDisplej() , které předáme adresu pole v paměti, dlouhého 3200 byte. Vlastní pole musí začínat na sudé adrese - toho dosáhneme tak, že jej deklarujeme jako pole 16-bitových čísel:

UInt16 gDisplej[VELIKOST_CB_DISPLEJE / 2];

Od okamžiku zavolání funkce VlastniCernobilyDisplej(gDisplej) až do zavolání funkce PuvodniCernobilyDisplej() cokoliv zapíšeme do pole gDisplej se objeví na displeji. V části programu, která ošetřuje události formuláře zkusíme při každém doteku pera na displeji vyplnit displej 8-bitovou hodnotou, ve které bude jen jeden bit mít hodnotu 1. Výsledkem budou vertikální čáry na displeji jako na následujícím obrázku:

Volání funkce MemSet() pro vyplnění paměti displeje je v následujícím rámečku:

MemSet(gDisplej, VELIKOST_CB_DISPLEJE, 0x80>>bit);

Zdrojové texty programu si můžete stáhnout zde. Příště budeme ještě probírat černobílý displej - vysvětlíme si, co je technika double-buffering, a jak na displeji kreslit čáry a body.