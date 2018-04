Sedmý iPhone by mohl ohromit nejjemnějším displejem

Ačkoli nejlepší androidí smartphony aktuálně útočí až pětipalcovými displeji, Apple si zřejmě i nadále půjde svou cestou a žádné velké nafukování panelu se konat nebude. Tedy vlastně vůbec žádné, protože displej sedmé generace má mít opět úhlopříčku rovné čtyři palce.

Proslýchá se však, že by se mohlo znatelně navýšit rozlišení a celkový počet pixelů by měl ze současných zhruba 730 tisíc bodů vyskočit na více než dvojnásobek.

Otázkou je, jaké rozlišení by displej měl. Server Macrumors předpokládá, že by se aktuální rozlišení displeje iPhonu 5, tedy 640 × 1 136 pixelů, vynásobilo koeficientem 1,5. Tím bychom dostali výslednou velikost 960 × 1 704 bodů (celkem 1 635 840 pixelů), přičemž by se samozřejmě nezměnil poměr stran.

Výrazně by se však zvýšila jemnost, jež by dosáhla hodnoty 489 PPI (bodů na palec). To by iPhonu opět zajistilo titul pro nejjemnější displej, který musel letos přepustit konkurenci. Aktuálně nejjemnější zobrazení nabízí HTC One se 468 body na palec.

Spolu s novým displejem by se měl zúžit také jeho okraj, což Apple plánuje aplikovat také u chystaného iPadu Mini. Celková šíře telefonu by se tak mohla přiblížit 55 milimetrům, což je na poměry špičkového smartphonu, které jsou dnes široké okolo sedmi centimetrů, příjemný rozměr.

Potěší uživatele, méně vývojáře

Změna rozlišení by však opět přidala práci vývojářům, kteří by své aplikace museli novému displeji přizpůsobit.

Tyto spekulace ovšem odporují dřívějším informacím, že sedmý iPhone, s pravděpodobným označením iPhone 5S, bude mít stejný displej jako aktuální verze.

V každém případě by měla být masová výroba příštího iPhonu zahájena již v červnu, tedy s dostatečným předstihem před oficiálním uvedením, jež by mohlo proběhnout v září, nebo říjnu tohoto roku.