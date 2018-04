Sedmičky s klávesnicí si vás získají. Recenze HTC 7 Pro

Řada uživatelů volí HTC primárně jako pracovní telefon a z tohoto pohledu HTC 7 Pro nadchne. Displej je sice menší, ale přesto dostatečně veliký na pohodlnou práci. Telefon lze plně ovládat prostřednictvím dotykové obrazovky.

Pak je tu ještě vysouvací klávesnice a za tu si HTC zaslouží pouze chválu. Můžete si klidně troufnout nejen na SMS či e-mail, ale i na delší text. Je to totiž jedna z nejpohodlnějších klávesnic, se kterými jsme měli v mobilním světě tu čest.

Když k tomu přidáme tradičně velmi dobré dílenské zpracování, zarazí snad jen chybějící slot pro Micro SD kartu. Ten vestavěná paměť prostě nenahradí.

Na nová Windows je potřeba si chvíli zvykat, jejich logika je méně počítačová. Ale ve spojení s 1GHz procesorem jsou přístroje příjemně svižné a uživatel se nenudí ani při náročnějších operacích.

Windows Phone 7 jsou oproti původní verzi velkým posunem kupředu. Pro pravověrné uživatele mobilních Windows působí sice na první pohled nezvykle, možná málo pracovně, ale rychle přejdou do krve.

Nemá valný smysl se podrobněji věnovat různým aspektům Windows Phone 7, protože téměř vše už bylo řečeno. V centru pozornosti tedy zůstane samotný přístroj.

Vzhled a konstrukce

HTC si nikdy příliš nehrála na to, že produkuje miniaturní drobečky. Funkčnost a pohodlnost práce byla obvykle nadřazena velikosti (až na pár modelů designovaných především do dámské kabelky). Z tohoto pohledu je HTC 7 Pro někde v prostředku současné nabídky této značky. Pro část uživatelů budou jeho rozměry pravděpodobně příliš velké, ale v dnešní době není 118 × 59 × 16 mm zase tolik. Telefon je téměř přesně stejně velký jako Nokia N8. Troufáme si tedy tvrdit, že pro pracovní telefon jsou jeho rozměry akceptovatelné.

Dílenské zpracování je u HTC tradičně na velmi dobré úrovni, z tohoto pohledu nelze nic vytknout ani modelu 7 Pro. Zvlášť, když vezmeme v úvahu, že jsme měli k dispozici předprodejní vzorek. Telefon působí kompaktně, všechny části drží pevně (u zadního krytu někdy až moc) a také vysunovací mechanismus klávesnice funguje plynule a bez zádrhelů. Není příliš pravděpodobné, že by se právě on stal do budoucna slabým místem.

Displej a klávesnice

HD7 na první pohled ohromí, to se vám u 7 Pro rozhodně nestane. Přece jen, uživatelé jsou již trochu otupělí, a tak je 3,6" palcový displej spíše průměrný, než aby nějak na první pohled zaujal. Už při rozsvícení displeje ale názor možná trochu přehodnotíte. Rozlišení 480 × 800 bodů vypadá dobře i na menším displeji a vše ještě podtrhuje vysoký kontrast a jas, který displej HTC 7 Pro nabídne. Právě rozlišení displeje je jednou z věcí, kde Nokia ztrácí. S displejem se dá bez problémů pracovat i za horších světelných podmínek a to není u dnešních smartphonů rozhodně pravidlem.

Displej je dotykový multitouch. Na rozdíl od předchozích verzí, Windows Phone 7 už nevyžadují pro pohodlné ovládání stylus. Vystačíte s prstem a ani při hlubším průchodu menu nenarazíte na žádný prvek, který by dotykové pero vyžadoval. Jednoznačně největším trumfem přístroje je ale klávesnice. Trochu obloukem se opět vracíme k větším rozměrům přístroje. Ty totiž poskytly klávesnici dostatečný prostor, a pokud na telefonu píšete delší texty, budete zřejmě nadšeni.

HTC 7 Pro - uživatelské rozhraní

Při práci poněkud obtěžuje nedotažené otáčení displeje. Zatímco u jiných operačních systémů gyroskopický senzor otočí displej pokaždé, ve Windows Phone 7 se otáčí jen v některých aplikacích. U telefonu s vysunovací klávesnicí na boku není úplně praktické hlavní menu, které počítá s displejem na výšku. Na tomhle detailu budou muset v Microsoftu ještě zapracovat. Přehrávač videa a Office aplikace už normálně fungují na šířku.

Klávesy jsou mírně vystouplé a mezi nimi zůstává přece jen nějaký prostor. Zdvih a odpor jsou přesně takové, jaké mají být. Na psaní všemi deseti to rozhodě není, ale s trochou cviku budete psát bez problémů oběma rukama a navíc velmi svižně. Žádný zádrhel nečeká ani na uživatele s většími prsty. K pohodlí při psaní přispívá i displej, který se při vysunuté automaticky nakloní. S telefonem tak lze pracovat téměř "notebookovým stylem", což oceníte zejména u delších textů.

Baterie

Model 7 Pro je vybaven baterií s kapacitou 1 500 mAh, což je dostatečné. V tomto směru pro nás byly telefony s Windows Phone 7 příjemným překvapením. I při náročnějším používání vydržely totiž minimálně dva dny, většinou však mnohem déle. Samozřejmě, že lze telefon vybít za několik hodin, ale ve srovnání s takovou N8 je to složitější.

Podle údajů výrobce by měla baterie vydržet 420 hodin v režimu stand-by a také 420 minut hovoru. V přepočtu to znamená přes 17 dní. Takovéto hodnoty se nám rozhodně dosáhnout nepodařilo, ale odložený telefon, který synchronizoval e-maily, vydržel nabitý necelý týden. To považujeme za velmi solidní výsledek.

Telefonování a zprávy

Většina funkcí je dána použitým operačním systémem. Dnes již prakticky všechny telefony nabídnou téměř neomezený telefonní seznam s obrovským množstvím doplňků. Na rozdíl od Androidu si navíc můžete nastavit řazení kontaktů nikoli podle křestního jména, ale podle příjmení. To je téměř nepostradatelná funkce v případě, že máte více kontaktů.

Jasným příkazem doby je podpora sociálních sítí, takže i 7 Pro nabídne spojení telefonního seznamu s Facebookem. Díky tomu můžete k řadě kontaktů získat obrázky a také lze přímo v telefonním seznamu sledovat aktuální stavy vašich přátel. Integrace s Facebookem je pohodlná a pokud tuhle sociální síť používáte, budete nadšeni.

HTC 7 Pro - uživatelské rozhraní

Za velký plus lze ve Windows Phone 7 považovat vzdálené synchronizace s řadou cloudových systémů. Synchronizace s Exchange serverem je u pracovního telefonu povinná, také podporu Windows Live bychom asi očekávali. Ale tenhle systém si poradí i s dalšími službami, včetně GMailu. Z tohoto pohledu je přechod mezi Androidem a Windows Phone 7 jednoduchý. Stačí na telefonu nastavit synchronizaci s GMailem a dál už se nemusíte o nic starat.

Data a organizace

Naprostou povinností u telefonu této kategorie je kompletní paleta všech datových připojení. HTC 7 Pro v tomto směru nabídne naprosto vše. Snad s výjimkou LTE, na které je ještě trochu brzy. Součástí výbavy jsou obě technologie pro rychlá mobilní data, tedy HSDPA pro download rychlostí až 7,2 Mb/s a HSUPA pro upload rychlostí až 2 Mb/s. Na trhu jsou sice už i přístroje podporující vyšší rychlosti, ale reálně maxima telefonu nevyužijeme. Sadu doplňuje podpora wi-fi. Jak se v poslední době stalo zvykem, podporován je nejrychlejší standard 802.11 n.

V pracovní části dne se HTC 7 Pro cítí rozhodně dobře. K dispozici je kompletní mobilní verze Office, která obsahuje i možnost editace a vytváření nových souborů. Na knihu klávesnice asi nestačí, ale kratší dokument ve Wordu či nějaké úpravy excelové tabulky s přístrojem zvládnete. Možnosti plánování času jsou naprosto komfortní a uživatel má k dispozici téměř totožné možnosti jako na počítači. Trochu vadit bude asi absence českých znaků na hardwarové klávesnici. V tomto případě je asi lepší se bez diakritiky obejít.

Zábava

V práci byly telefony s mobilními Windows dobré vždycky. S volným časem to bylo horší. Přehrávání hudby či videa nabízely už dávno v minulosti, ale prostředí vyžadující stylus k využívání této funkce moc nevybízelo. Tohle se s nástupem Windows Phone 7 změnilo a uživatel má nyní k dispozici přehledný přehrávač hudby a videa Zune. Trochu škoda je, že v Česku nefunguje Zune obchod, ale v tom není Microsoft (a HTC) nijak osamocený. Stejný případ je bohužel také Xbox Live obchod, který do budoucna umožní sdílení her mezi počítačovým a mobilním světem.

Do telefonu lze hudbu i videa nahrát velmi pohodlně a není k tomu ani potřeba žádný software. Dodávané pecky vás svou kvalitou nenadchnou a totéž platí o poslechu na hlasité reproduktory. Telefon je ovšem vybaven klasickým 3,5 mm jackem a při připojení kvalitních sluchátek se zážitek z hudby zlepší. Příjemné ovládání a pochopitelně i kompletní podpora ID3 Tagů umožní proměnit 7 Pro ve velmi slušný multimediální přehrávač.

Hodně limitující ale je absence slotu pro Micro SD kartu. Telefon sice nabídne integrovanou paměť s kapacitou 8 GB, ale to není v dnešních poměrech nijak mnoho. Navíc je karta přece jen flexibilnější, třeba z pohledu sdílení dokumentů s kolegy.

Velkou slabinou Windows Mobile přístrojů býval vždy fotoaparát. HTC 7 Pro v této tradici naneštěstí pokračuje. 5 Mpx už je dnes spíše podprůměrný údaj, rozlišení by tolik nevadilo. Telefon nabídne automatické ostření a také přisvícení diodou. Přesto jsou dojmy z výsledných fotografií minimálně rozpačité.

Možná budou výsledky ve finálních verzích o něco lepší, ale zatím jsou jen o něco lepší než u původních Windows Mobile. Fotografiím chybí ostřejší kresba a celkové podání snímku není příliš dobré. Na druhou stranu, jako fotomobil si asi tento přístroj pořizovat nikdo nebude a pro dokumentaci běžných situací schopnosti foťáku stačí.