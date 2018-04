Sedmero chytráků aneb vybíráme smartphone s Windows Mobile

Tuzemská nabídka přístrojů s operačním systémem Windows Mobile se stává čím dál méně přehlednou a téměř každý měsíc jsou virtuální pulty internetových obchodů o nějaké to zařízení bohatší. Potenciální zájemce o tento formát by tak skoro potřeboval nějakou mapu, průvodce touto rozmanitou džunglí.

I v našich končinách je nabídka takových zařízení poměrně bohatá a případný kupující, který se tuto stále oblíbenější platformu (tedy Smartphone/Pocket PC Phone Edition) rozhodne okusit, má poměrně široké možnosti výběru. Pokud by se však měl zájemce omezit jen na nabídky tuzemských operátorů, dost možná by byl zklamaný – ona čtveřice modelů, která se na nás usmívá z reklamních brožurek O2 a T-Mobilu opravdu není mnoho.

Nejen mobilním operátorem však živ je člověk, nákup chytrého telefonu/komunikátoru lze totiž realizovat i ve specializovaných internetových obchodech, které se přístroji s Windows Mobile doslova hemží. Ano, operátoři v tomto ohledu vždy budou o krok zpět a těžko se někdy dočkáme stavu, kdy bude řekněme z třicítky nabízených modelů daného operátora zastoupeno deset přístrojů s “mobilními okny“.

Je to pochopitelné, tato zařízení nejsou určená širokému publiku ale, v porovnání s běžnými telefony, poměrně úzké skupině uživatelů, jejichž počet však v poslední době vzrůstá geometrickou řadou. A právě tento fakt byl inspirací ke vzniku tohoto článku, ve kterém našim čtenářům představíme všechna zařízení s Windows Mobile schopné telefonovat, která jsou na našem trhu k mání.

Smartphone nebo komunikátor, který je který?

Smartphone je, alespoň pro laika, k nerozeznání od běžných typů mobilních telefonů. Displej, pod ním numerická klávesnice doplněna několika funkčními tlačítky – takto vyhlíží drtivá většina mobilních telefonů. Zkrátka rozdíl mezi běžným a chytrým telefonem opravdu není “navenek“ znát. Alespoň do chvíle, kdy takový telefon zapnete.

Několik sekund poté se totiž na vás z displeje usmívají čtyři okénka spolu s honosným nápisem Windows Mobile a je tak nad slunce jasné, že v ruce právě třímáte chytrý telefon se zmíněným operačním systémem. Právě operační systém je prostředek, který funkčně tato zařízení staví vysoko nad běžné telefony.

Mírně modifikované známě rčení „co na srdci, to ve Smartphonu“ zde mohu s klidným svědomím použít. Dnes jsou totiž na trhu tisíce aplikací, kterým můžete svého “chytrolína“ učinit ještě mazanějším. Vybraný program jednoduše nainstalujete a rázem máte ze svého smartphonu kvalitní MP3 přehrávač, kapesní kino, pomocníka na správu financí, případně výkonný vědecký kalkulátor.

Jak bylo řečeno, softwaru na tuto platformu jsou doslova tuny a vybrat si tak může každý. V současné době si zájemci mohou vybrat ze sedmi WM smartphonů, všechny si dnes samozřejmě blíže představíme.

Komunikátorem označujeme Pocket PC vybavené GSM/GPRS modulem, umožňující takovýmto zařízením zastávat funkce telefonu a realizovat připojení k internetu. Poznávací znamení komunikátorů jsou mnohem typičtější, než tomu bylo v předchozím případě.

Každému Pocket PC Phone Edition, jak se komunikátory správně označují, vévodí velký dotykový displej, na numerickou klávesnici tak místa nezbývá a uživatel si vystačí s několika funkčními tlačítky a s dotykovým perem. Díky absenci klávesnice není ovládání komunikátorů tolik pohodlné, vše je ale vyváženo bohatou funkční výbavou a možnostmi, které takové “stroje“ nabízejí.

Téměř žádný nový model tohoto konceptu se již neobejde bez integrovaného Wi-fi přijímače, jiné dokáží potěšit úplnou hardwarovou QWERTY klávesnicí a nezapomíná se ani na GPS navigaci. Nabídka aplikací a her je pak v případě Pocket PC ještě o stupínek bohatší, než jakou mají smartphony. Své místo v tomto přehledu najde celkem čtyřiadvacet komunikátorů – jejich “členská základna“ je tedy téměř čtyřikrát silnější a je doopravdy z čeho vybírat.

Vybíráme smartphone, aneb ta nejsnazší cesta jak začít s Windows Mobile



Motorola MPx220

Recenze: MPx220 – smartphone pro náročné uživatele

Začněme něčím opravdu levným. Motorola MPx220 přesně taková je. Novou ji už nekoupíte, ale v bazerech ji jistě najdete za velice rozumné ceny, které nepřekročí částku 4 000 korun.

Motorola MPx220 je v tomto přehledu smartphonů jedním ze dvou modelů, které nejsou dílem asijské společnosti HTC (High Tech Computer corporation). Výrobcem však není ani Motorola, jak by se mohlo na první (ale i na druhý,třetí…) pohled zdát. Ač tato informace není příliš známá, Motorola MPx220 je produktem společnosti Chi Mei Communication Systems. Motorola pak tento kousek pouze opatřila vlastními logy a označením. To jen tak na okraj, ať tady nešíříme polopravdy.



Motorola MPx220 byla na trh uvedena na začátku předloňského roku a do loňského dubna roku ji bylo možno zakoupit u Eurotelu (dnes O2). Jedná se o telefon “véčkové“ konstrukce, úspěšného následovníka legendární MPx200. Nový model je čtyřpásmový, dovoláte se s ním tedy i ve Spojených státech.





Nástupce dostal do vínku rychlejší procesor o taktu 200 MHz, druhou výraznější změnou byl novější operační systém (dále jen OS) ve verzi Windows Mobile 2003 Second Edition. Ten sliboval oproti starší verzi WM Smartphone 2002 především vyšší stabilitu a také větší podporu nových aplikací. Slabým místem předchozího modelu byla absence Bluetooth, MPx 220 už touto bezdrátovou technologií disponuje. Novinkou byl i integrovaný digitální fotoaparát schopný pořizovat snímky o maximální rozlišení 1280 x 1024 pixelů. Paměť v rozložení 32 MB RAM + 32 MB ROM zůstala beze změny, pokud ji chcete rozšířit, pak sáhněte po paměťové kartě formátu miniSD.



Vnitřní hlavní displej o rozlišení 176x220 bodů je schopen zobrazit až 65 536 barevných odstínů, vnější je také barevný. Nejslabším článkem předchozího modelu byla přímo katastrofální výdrž baterie na jedno nabití – být s MPx200 na příjmu alespoň dva dny byl nadlidský výkon. Akumulátor s kapacitou 1000 mAh, který byl u MPx220 použit, však naštěstí slibuje mnohem větší výdrž.

Pokud natrefíte na Motorolu MPx220 v dobrém stavu, máte v ruce solidní startovací přístroj pro seznámení se s mobilními "okny". Pokud vám vyhovovat nebude, při opětovném prodeji budete tratit minimum investovaných prostředků.



Proč koupit:

+ nízká cena

+ stabilní OS Windows Mobile 2003 SE

+ slušná výdrž akumulátoru na jedno nabití

+ Bluetooth



Proč sáhnout jinam:

- horší technické zpracování oproti MPx 200

- již jen jako bazarové zboží

- absence mini USB konektoru

- digitální fotoaparát nevalné kvality





HTC Tornado (HTC Hertz)

Další názvy: i-mate SP5, O2 XDA IQ (VB), O2 XDA Orion (Asie), Qtek 8310, Vodafone VDA II

Recenze: Telefon chytřejší, než si myslíte



Qtek 8310, pod kterým se u nás HTC Tornado prodává, doslova vtrhl do předloňské vánoční nabídky Eurotelu (O2) a nadšenci Windows Mobile tak měli rázem jasnou představu, co by rádi našli pod vánočním stromkem. Funkční výbava, se kterou Qtek 8310 přišel totiž byla výjimečná a to hned v několika aspektech.



Vzhled Tornada je velmi elegantní a líbivý, lesklé černé tělo je z obou stran lemováno stříbrným pruhem, ve společnosti s tímto pomocníkem jistě sklidíte obdivné pohledy nejen přítomných dam. Ač je hardwarová výbava tohoto kousku obrovská, rozměry tomu vůbec nenapovídají – jedná se docela malý telefon.





V úvodu bylo zmíněno něco o revolučních prvcích Qteku 8310 a tím, který vás ohromí nejvíce je jistě jeho jemný displej. Jedná se o QVGA displej s rozlišením 240 x 320 pixelů, který se technologům v HTC podařilo vměstnat na plochu 35 x 45 mm. Bravo! Qtek běží na nejnovější verzi systému, kterou je Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition. Telefonní funkce zajišťuje čtyřpásmový GSM modul, takže se nemusíte bát vycestovat třeba za “Velkou louži“ – Qtek vám i tam skvěle poslouží.



Paměť v rozložení 64 MB RAM i ROM je možno rozšířit kartami standardu miniSD, slot se však nachází pod baterií. O ladný běh systému a aplikací se spolu s pamětí postará procesor z dílny Texas Instruments na frekvenci 200 MHz. Datové funkce jsou rovněž vyspělé a kromě technologie GPRS přináší Qtek i rychlejší EDGE. Za revoluční lze označit integrovaný Wi-fi modul standardu 802.11b, jenž poslouží k bezdrátovému a na vybraných místech i bezplatnému připojení k internetu. Infračervený port a Bluetooth je zde samozřejmostí.



Digitální fotoaparát disponuje čipem o 1,3 milionu světlocitlivých buněk, maximální rozlišení pořizovaných fotografií je tedy 1280 x 1024 pixelů. Kvalita snímků je však podobně jako u Motoroly MPx 220 nevalná, ale na druhou stranu, takový telefon si snad nikdo nekupuje kvůli kvalitě fotoaparátu. Výrobce udává výdrž 250 h v pohotovosti, případně 180 minut hovoru, což není mnoho. V praxi uživatelé uvádějí nutnost nabíjet každý třetí den. Cena se v internetových obchodech pohybuje okolo 10 500 Kč, v nabídce O2 již však tento model dávno nenajdeme.



Sečteno podtrženo zde máme velmi povedený smartphone, který donedávna představoval jasnou jedničku ve své kategorii. Tento titul však nyní náleží HTC MTeoR (dříve HTC Breeze), který v porovnání s Tornadem vychází jednoznačně vítězně.



Proč koupit:

+ malé rozměry a hmotnost

+ nejnovější verze OS Windows Mobile 5.0

+ integrované Wi-Fi

+ jemný QVGA displej



Proč sáhnout jinam:

- slot na paměťové karty pod baterií

- nekvalitní digitální fotoaparát





HTC STRTrk (dříve HTC Star Trek)

Další názvy: Dopod S300, i-mate Smartflip, Qtek 8500

Recenze: Chytrý jako Jean-Luc Picard

V půli minulého roku se na našem trhu objevil smartphone s tak trochu kosmickým označením HTC Star Trek. Nevíme, jaký byl v HTC důvod změnit svá zaběhnutá kódová označení, jisté ale je, že dnešní název STRTrk připomíná spíše skupinku náhodně rozesetých souhlásek nežli označení stylového smartphonu.



Úkolem Qteku 8500 bylo přinést na trh chytrý telefon s ohledem na co nejmenší tloušťku a inspirací přitom pánům z HTC byla velmi oblíbená “žiletka“ Motorola RAZR V3. Kýžený záměr se podařilo dovést k cíli a Qtek 8500 je tak jen o milimetr tlustší, než RAZR V3. Ovšem uvnitř tohoto tenkého těla dřímou moderní a vyspělé technologie, které spolu s elegantním designem dělají z tohoto kousku model hodný veliké pozornosti.





Telefony “véčkové“ konstrukce obvykle mívají dva displeje, ani zde tomu není jinak. Nejdříve se blíže podívejme na ten vnější. Jedná se aktivní TFT displej s rozlišením 128 x 128 pixelů. Hlavní vnitřní displej má QVGA rozlišení a zobrazí přes 65 tisíc barevných odstínů, je tedy shodný jako u HTC Tornada. Technické zpracování je na slušné úrovni, celý kryt je sice kompletně plastový, přesto ale zařízení vyhlíží velmi luxusně.



STRTrk běží pod Windows Mobile 5.0 ve verzi pro Smartphony, který je již u těchto zařízení standardem. GSM modul je opět čtyřpásmový a umožňuje tak telefonování po celém světě. Rozložení paměti i použitý 200 MHz procesor je totožný s Qtekem 8310. Integrovaná paměť vám však jistě stačit nebude a tak nezbývá než zakoupit paměťovou kartu typu microSD, jejichž maximální kapacita je dnes 2 GB. Změny se udály i v oblasti dat a rozhraní. Tou nejbolestivější změnou je jednoznačně absence Wi-fi přijímače, pro připojení k internetu se tak uživatelé musí spokojit s GRPS nebo rychlejším EDGE. Nemyslelo se ani na infračervený port, to však díky přítomnosti Bluetooth nikoho tolik trápit nemusí.



Pro digitální fotoaparát je limitujícím rozlišením u pořízených snímků 1280 x 1024 pixelů. STRTrk je schopen pořídit i krátké videosekvence, bohužel jen v rozlišení 176 x 220. Přisvětlovací dioda chybí, takže fotografování ve špatných světelných podmínkách nemá velký význam (na čip dopadá malé množství světla).



HTC STRTrk lze u nás zakoupit pouze v síti internetových obchodů za cenu do deseti tisíc korun, do oficiální nabídky jej však zatím žádný operátor nezařadil.



Proč koupit:

+ velmi povedený design inspirovaný Motorolou V3

+ nejnovější verze OS Windows Mobile 5.0

+ malé rozměry a hmotnost

+ jemný QVGA displej





Proč sáhnout jinam:

- akumulátor s kapacitou pouhých 750 mAh a tím nižší výdrž

- chybí Wi-fi

- paměťová karta pod baterií





HTC MTeoR (dříve HTC Breeze)

Další názvy: Dopod 595, Orange SPV C700, Qtek 8600

Recenze: Chytrák s kovovým tělem

Je tomu několik měsíců, co vybrané internetové obchody uvedly do své nabídky unikátní smartphone s označením HTC MTeoR. Koncem minulého roku se MTeoR objevuje i na pultech nadnárodního operátora O2. Jedná se o vůbec první chytrý telefon s OS Windows Mobile, který se může pochlubit podporou sítí třetí generace. Ale nepředbíhejme, vezměme to pěkně popořadě…



Vzhled této novinky je mírně konzervativní, neobvyklé křivky či tvary tady nenajdete, přesto se jedná o atraktivní a líbivý design. Rozměrově jde o velmi malé zařízení, dokonce o milimetr tenčí než předešlý představený. Všichni víme, jak je tloušťka zařízení důležitým faktorem při pohodlném nošení v kapse u kalhot. Zde tedy MTeoR jasně boduje a samozřejmě nejen tady, své nejcennější body teprve získá…





Jemný QVGA displej schopný zobrazit více než 65 tisíc barevných odstínů je již od dob HTC Tornada standardem, zde tedy oslavné chvalozpěvy nečekejte. Technickému zpracování nelze vytknout prakticky nic – použitým materiálem je z velké části odolný a chladivý hliník.



MTeoR se nese ve znamení Windows Mobile 5.0 Smartphone edition, na novou verzi si ještě nějakou dobu počkáme. Pochvalu si však MTeoR zaslouží za paměťové rozložení - uznejte sami, že 128 MB ROM/64MB RAM je na poli smartphonů věc nevídaná. Záslužným počinem bylo i umístění rozšiřujícího microSD slotu na levý bok přístroje – k výměně paměťové karty tedy není nutno vyjmout baterii. Inženýrům z HTC evidentně nestačil ani zaběhnutý procesor Texas Instruments OMAP 850 na 200 MHz a pro jistotu sáhli po výkonnějším čipu od Samsungu, který se pyšní taktem 300 MHz. Co se výkonu týká, nebylo zkrátka nic ponecháno náhodě.



Dalším silným místem MTeoRu jsou bezesporu telefonní funkce. Uvnitř malého těla se totiž schovává nejen běžný GSM/GPRS/EDGE modul, ale i modul UMTS – podpora sítí třetí generace. Zařízení spojíte s PC prostřednictvím technologie Bluetooth, nabízí se i infračervený port. Nebýt absence Wi-fi, není v této kapitolce MTeoRu co vytknout.



V posledním odstavci se jako obvykle o slovo hlásí digitální fotoaparát, proto pojďme na něj. O pořizování snímků se, spolu s tlačítkem spouště, postará čip CMOS disponující 1,3 miliony světlocitlivých buněk. Rozlišení sice není vše, ale u zařízení této třídy jsme očekávali spíše 2 megapixely. Výsledné snímky vypadají obstojně, rozhodně lépe než u předchozích popisovaných smartphonů.



HTC MTeoR je zkrátka špičkově vybavený nástroj, jehož jediným vážnějším konkurentem je Qtek 8310. Pokud bych měl sám volit mezi těmito dvěma rivaly, pak jistojistě sáhnu po novějším MTeoRu. Proti totiž hovoří pouze absence Wi-fi a vyšší cena - zájemci si totiž musí ze své peněženky odložit téměř 13 000 Kč.



Proč koupit:

+ podpora sítí 3G/UMTS

+ výkonný procesor Samsung o taktu 300 MHz

+ rozměry a hmotnost

+ jemný QVGA displej

+ microSD slot umístěn na boku přístroje



Proč sáhnout jinam:

- chybí integrované Wi-fi

- vyšší cena





HTC S310 (HTC Oxygen)

Další názvy: Orange SPV C100, Dopod 310



Nevýhodou chytrých telefonů s Windows Mobile je jejich vysoká pořizovací cena. Vždyť málokterý nově uvedený model této platformy je k dostání za méně než 12 tisíc korun. Přitom by však právě levnější model, byť by byl třeba ochuzen o některé vyspělé technologie a funkce, jistě slavil mezi uživateli úspěch. Tato idea zřejmě nedala spát inženýrům gigantu HTC a konec roku 2006 osvěžili realizací low-endového HTC S310. Zájemci, kteří volali po levnějším smartphonu se tak dočkali svého favorita. A co všechno HTC Oxygen za cenu ani ne osmi tisíc korun nabízí?





Je samozřejmé, že následující stručný popis nebude přehlídkou těch nejmodernějších funkcí či vysokých cifer před jednotkou MHz. HTC Oxygen je nenápadné zařízení s příjemnými rozměry a hmotností lehce nad 100 gramů včetně baterie. Zhruba celou polovinu čelní strany telefonu zaujímá TFT displej s dnes již archaickým rozlišením 176 na 220 obrazových bodů a diagonálou 2“. Barevná hloubka je v tomto případě 16-bitová, těšit se tak tedy můžete na až 65 536 barevných odstínů najednou. Použitý displej s hrubým rastrem je daní za nižší pořizovací cenu.



Oxygen běží pod aktuální verzí systému Windows Mobile 5.0 pro smartphony s balíčkem AKU 3.0. Nižší cena dává tušit i typ použitého procesoru a málokoho tak překvapí, že pod kapotou se ukrývá čip Texas Instruments 850 s pouhými 201 MHz. Přesto procesor spolu s pamětí v obvyklé kombinaci 64 MB RAM/ROM slibuje dostatečný výkon ve většině aplikací. Dostupná však uživateli není celá paměť a tak je možno ji rozšířit prostřednictvím miniSD slotu.



Za nadstandardní lze označit specifikaci telefonního modulu, který pracuje ve všech čtyřech GSM pásmech. Připojení k internetu je možné buď přes GPRS nebo EDGE, které slibuje až třikrát takovou datovou propustnost. Podporu 3G sítí snad nikdo neočekává a pokud by se přeci jen takový optimista našel, bude zklamán. Pochvalu si však zaslouží přítomnost Blutetooth ve verzi 2.0.



Zbývá krátce zmínit integrovaný fotoaparát, jehož objektiv najdeme na zadní straně telefonu. Byl použit CMOS snímač s celkem 1,3 miliony buněk, které slibují rozlišení snímku až 1280 x 1024 pixelů. Samozřejmostí jsou běžné funkce a efekty, které ovlivňují výslednou fotku. Použitý akumulátor s kapacitou 1 150 mAh slibuje dostatečnou výdrž na jedno nabití.



HTC Oxygen je tedy zařízení určené především začínajícím uživatelům, kteří se světem Windows Mobile přichází do přímého kontaktu poprvé. Za přijatelnou cenu dostanou elegantní chytrý telefon se základním hardwarovým vybavením, jako bonus lze považovat podporu EDGE, Bluetooth 2.0 nebo WM 5.0 s AKU 3.0. Zájemci mohou tento model zakoupit u několika internetových prodejců, žádný z operátorů však s jeho nabídkou pravděpodobně nepočítá.



Proč koupit:

+ nižší cena

+ podpora EDGE

+ Windows Mobile 5.0 AKU 3.0

+ rozměry a hmotnost



Proč sáhnout jinam:

- použitý akumulátor

- displej s hrubou maticí 176 x 220 bodů

- chybí integrované Wi-fi



HTC S620 (HTC Excalibur 100)

Další názvy: T-Mobile MDA Mail, O2 XDA Cosmo, Dopod C720W



S Windows Mobile smartphony, které “trpí“ neobvyklým rozlišením displeje 320 x 240 bodů se v poslední době doslova roztrhl pytel. Počítejte s námi, nejprve to byl Samsung i320 a Motorola Q, dále Samsung i600 a posledním takovým zařízením je prozatím HTC S620. Na první kvartál tohoto roku je navíc ohlášen příchod dalšího smartphonu této kategorie, bude jím velmi dobře vybavený HTC Cavalier.



Ačkoli je i tento model docela střízlík, o čemž svědčí tloušťka 12,5 mm, tak na rekordmany v této kategorii nedosáhl. Samsung i320 a Motorola Q jsou tak i nadále těmi nejtenčími WM přístroji. Zbývající půdorysné rozměry jsou 111,5 x 62,5 mm, hmotnost se přitom vyšplhala na necelých 120 gramů.





Vzhled není, alespoň dle našeho názoru, tolik elegantní jako v případě Motoroly Q, přesto jsou si obě zařízení velmi podobná. Společným jmenovatelem je přitom landscape displej a úplná hardwarová klávesnice. Téměř celou polovinu výrobce vyčlenil TFT displeji, který v jednom okamžiku zobrazí více než 65 tisíc barevných odstínů. Jeho úhlopříčka je potom 2,4 palce. Plochu pod displejem zaujímá čtyřsměrný navigační kříž obklopený funkčními tlačítky.



Pod hlavním ovládacím prvkem se potom nachází QWERTY klávesnice. Ta je rozdělena do pěti řádků, mezi nimiž jsou docela velké mezery. Jednotlivá tlačítka mají jasný stisk i odezvu a přitom je psaní velmi tiché. Vyřízení několika e-mailů na Excaliburu tak může proběhnout bez povšimnutí i v komornějším prostředí školních lavic.



V útrobách Excaliburu se ukrývá ne zrovna rychlý procesor Texas Instruments na frekvenci 201 MHz, kterému asistuje paměť v kombinaci 64 MB RAM a dvojnásobek ROM. Díky přítomnosti microSD slotu lze paměť dále navýšit příslušným typem karty. Použitý systém Windows Mobile 5.0 v edici pro smartphony asi nikoho nepřekvapí.



Díky integrovanému GMS/GPRS modulu se s Excaliburem dovoláte téměř ze všech koutů světa. Rychlejší datování slibuje podpora přenosů EDGE. Propojení s jiným zařízením je možné pomocí infraportu nebo Bluetooth verze 2.0. Tuto již tak bohatou výbavu ještě završuje přítomnost Wi-fi přijímače standardu 802.11 b/g.



HTC Excalibur může majitelům posloužit i jako digitální fotoaparát, s jehož pomocí však nafotí snímky velikosti nejvýše 1280 x 1024 obrazových bodů. Výsledné fotografie spadají kvalitativně do nevýrazného průměru, možnosti natáčení videa takého nikoho neuhranou (nejvýše rozlišení 176 x 144 bodů). Energii nutnou k chodu Excalibur čerpá ze svého Li-Ion akumulátoru o kapacitě pouhých 960 mAh. Taková baterie podle našich odhadů postačí na dva až tři dny běžného provozu, tedy bez zatěžování procesoru hraním her či přehráváním videa.



V nabídce německého T-Mobilu se již tento model nachází pod označením MDA Mail, česká divize zatím s jeho uvedením váhá. Zájemci se tak musejí obrátit na internetové obchody, které HTC Excalibur nabízejí za velmi slušnou cenu okolo 10 500 Kč.



Proč koupit:

+ podpora EDGE

+ Windows Mobile 5.0 AKU 3.0

+ integrované Wi-fi



Proč sáhnout jinam:

- nepříliš dobrá kompatibilita softwaru

- baterie s nízkou kapacitou

Samsung i320 aneb to nejtenčí nakonec

Dnešní přehled Smartphonů završíme vpravdě královsky – Samsung i320 je totiž v mnoha směrech unikátní zařízení. Uživatelé, kteří sledují dlouhodobý duel mezi tímto Samsungem a Motorolou Q, jistě vědí že záměr Motoroly realizovat nejtenčí smartphone s plnohodnotnou klávesnicí zhatil právě Samsung i320…



Tahle vlajková loď Samsungu, jenž je společně s konkurenční Motorolou nejtenčím smartphonem současnosti opravdu dokáže zaujmout a to nejen svými rozměry. Oko pozorovatele jistě jako první spočine na zajímavé QWERTY klávesnici, která u této platformy ještě nedávno nebyla běžná. Tlačítka jsou neobvyklého stříškovitého tvaru, přičemž každá strana stříšky má svou funkci. Na psaní delších textů to zřejmě nebude to pravé, k vyřízení e-mailů nebo SMS však klávesnice poslouží výsostně.





Další anomálií je aktivní TFT displej s rozlišením 320 x 240 bodů postavený “naležato“. Zvolená orientace displeje má svá pro a proti, ovšem s podporou aplikací, které jsou původně psány pro běžnější orientaci displeji, to rozhodně nebude růžové... Nový Samsung běží pod Windows Mobile 5.0 SE, pozornost si však zaslouží skvělá hardwarová výbava.



Srdcem celého zařízení je rychlý procesor Intel taktovaný na 416 MHz, vše završuje dostatek paměti v rozložení 128MB ROM/64MB RAM. Její nedostatek by tak, alespoň během prvních dnů s tímto smartphonem, neměl být akutní. Pokud ano, je možné ji rozšířit kartami typu microSD. Shrneme-li tento odstavec jednou větou, pak vězte, že na poli chytrých telefonů zatím výkonnější zařízení nenajdete.



Samsung nabízí třípásmový telefonní modul, připojení k internetu lze potom realizovat buď přes GPRS nebo EDGE, jenž nabízí až třikrát vyšší datovou propustnost. Podpora sítí třetí generace se však nekoná, stejně tak není zabudován ani Wi-fi přijímač. K dalším možnostem komunikace s jiným zařízením je možno použít Bluetooth nebo infračervený port. Zajímavější je však podpora režimu Mass Storage, který umožní vidět obsah paměti telefonu i na PC, na němž není instalován synchronizační program Active Sync. V této oblasti i tak Samsung oproti předchozími Excaliburu ztrácí, důvodem je absence Wi-fi modulu.



Své místo má na novém Samsungu i digitální fotoaparát, bohužel i tady se uživatelé musí spokojit s 1,3 megapixely. Po prostudování výsledných snímků v recenzích zahraničních webů si však Samsung zaslouží pochvalu. Fotky mají docela věrné barevné podání, ostré hrany - optické vady jsou tedy zřejmě korigovány na nejnižší možnou mez.



Zájemce, kteří po přečtení tohoto krátkého představení začali o novém Samsungu uvažovat, jistě potěší i cena, která se pohybuje okolo 12 000 Kč.



Proč koupit:

+ zajímavá QWERTY klávesnice

+ nejtenčí Windows Mobile zařízení na trhu

+ výkonný procesor Intel 416 MHz

+ microSD slot umístěn na boku přístroje

+ slušný digitální fotoaparát



Proč sáhnout jinam:

- nekompatibilita softwaru pro Smartphony s běžnou orientací displeji

- chybí integrované Wi-fi

Tak a který vybrat?

Máme za sebou stručný přehled všech dnes dostupných telefonů s Windows Mobile, které se prohánějí českým trhem. Zmíněné hlavní přednosti a nedostatky mohou být nerozhodnutému zákazníkovi dobrým vodítkem. Pojďme si tedy dnešní nabídku krátce shrnout.



Motorola MPx 220 zaujme především nízkou cenou, přesto však jde o dobře vybavený smartphone. Ideálním pomocníkem tak může být studentům a všem, kteří chtějí prostředí Windows Mobile okusit poprvé. Do stejné kategorie spadá i nový low-end HTC Oxygen.

To Qtek 8310 už přichází s mnohem silnější výbavou, překvapuje především skvělým displejem a integrovaným Wi-fi pro bezdrátové připojení k internetu. Požadujete-li tedy právě tuto funkci od svého budoucího zařízení a přesto se nechcete vzdát pohodlného ovládání (což by přechod na platformu Pocket PC tak trochu znamenal), bude pro vás Qtek 8310 tím pravým nástrojem.

Majitelé Qteku 8500 si naopak potrpí zejména na perfektní vzhled a eleganci svého elektronického “společníka“ – to je totiž parketa, na níž tento telefon kraluje. Z pokročilých funkcí nabídne třeba rychlé datové přenosy EDGE, jemný displej je pak skutečnou pastvou pro oči. Po Qteku 8600 sáhnou především zákazníci O2, neboť právě tento operátor u nás zatím jako jediný podporuje sítě třetí generace. Výhody s ní spojené jsou nabíledni – vysokorychlostní internet a netradiční videohovory. Patří se zmínit i výborné hardwarové vybavení a tím dostatečný výkon. Cena okolo 13 tisíc korun však může zájemce odradit.



Samsung i320 dokáže zájemce přitáhnout hned několika atributy. Především je to velmi elegantní vzhled a perfektní dílenské zpracování. Hardwarová QWERTY klávesnice zase slibuje rychlejší komunikaci via email či ICQ. Ze všech dnes uvedených smartphonů je právě tento “střízlík“ jasně nejvýkonnější, tedy alespoň papírově. Jako první zařízení svého druhu podporuje funkci Mass Storage, která se někdy může docela hodit. Cena byla stanovena na 13 tisíc korun.

Obdobné přednosti nabízí nově i HTC Excalibur, kterému byl navíc implementován Wi-fi modul. Zájemci by však museli, v porovnání se Samsungem, poněkud slevit z hardwarových nároků (Intel na 416 MHz versus Texas Instruments o frekvenci 200 MHz, to je pořádný rozdíl, který bude i při běžné práci s telefonem patrný).