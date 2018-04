Sedmé a poslední předvánoční PDA zastaveníčko

Už máte nazdobený stromek?

Už asi ano. Máme tu pro vás přesto jednu extra Palmare virtuální soupravu vánočních koulí, do prodeje se ale dostane asi až v příštím roce, letos se nám nepodařilo pro náš projekt sehnat výrobce. Ale my to nevzdáme, my věříme...

Jsou noví Lumíci!

Nevím, čím to je, ale dost lidí, které znám, mají rádi Lemmings. Mám pro všechny dobru zprávu - je nová verze Lemmings 4 s VFS podporou. Není čas zrovna teď si koupit za $7,50 vánoční pack a zkusit to?

Tip na několik vánočních "flashovek"

Majitelé PocketPC handheldů, Nokia 92X0 či Clié NX mohou vyzkoušet několik neotřelých vánočních flashovek v Maxromedia flash formátu. Vy ostatní můžete spustit tyto hry a klipy aspoň na svém desktopu...

Santa Fighter

Netradiční hra - chudák Santa Claus jako bojovník proti bojovníku ďábelskému Santovi! Kopy i údery pěstí dovoleny. Trošku morbidní, ale není dnes vlastně takový celý svět? Naked Santa

Skutečná lahůdka pro snížení adrenalinu po vánočních přípravách - zasněženou krajinou prchají nazí Santové a vy je trefujete sněhovou koulí. "Příběh" nic moc? Ale hraje se to docela dobře :-)) Christmas Shooting

Střílíte na perníkové medvídky, sypou se z nich totiž dárky, střílíte na perníkové beránky, hoří jim pak roztomile u zadečku. Proč ale ve třetím kole střílíte na ty vánoční koule, to už fakt netuším. Santa Klaus

Tato hra už je docela mírumilovná a krotká, koneckonců to patří k Vánocům. Létáte s nějakým aeroplánem, sbíráte dárky a vyhýbáte se sněhovým koulím. Idea je pochybná a Santa bez sobího spřežení vypadá prostě úplně nemožně...

Jste v práci, nebo doma? Palmare bude s vámi! I na Silvestra!

Z řady let práce vím, že valné procento z vás čte i dnes Palmare z práce, protože je prostě 23.12. pracovní den a basta. Všem přeji, aby dnešek utekl bez komplikací a průšvihů. My zase vyjdeme klasicky v pátek 27.12. ( to přineseme první pomoc pro majitele nových handheldů ) a poté v pondělí 30.12., kde přineseme rozšířené vydání PalmareFreeware, o které jsme vás v tento sváteční týden připravili.

Mimořádné zvláštní vydání můžete očekávat tradičně na Silvestra, těšíme se na vás! Do klasického schématu se Palmare vrátí ve středu 2. ledna. Doprovodný snímek je z našeho silvestrovského čísla, zatím bez komentáře!