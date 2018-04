Sedmdesát lidí čekalo ve frontě na nevýhodné iPhony. První na počest Jobse

Vodafone zahájil o půlnoci prodej iPhonu 4S v prodejně v Praze, Brně a Ostravě. V Praze byl počet nedočkavců zdaleka největší. V Brně se jejich počet vyšplhal na 50 a v Ostravě jen na 15. Vodafone nepřichystal pro půlnoční prodej žádnou slevu a rozdával pouze rukavice pro ovládání dotykového displeje. O tomto dárku ale mnozí nevěděli. Přišli by tak jako tak, jen aby svojí modlu a trofej drželi v ruce mezi prvními.

Fronta se na Václavském náměstí začala tvořit už o půl sedmé večer, kdy přišel Dominik, který nakonec získal telefon jako první, a to 64 GB verzi za dotovanou cenu. Do fronty si přišel stoupnout poprvé, na iPhone 4 jí nestál, i když tento telefon měl. "Je to zážitek, ale jsem tu především na počet Steva Jobse," řekl nám.

Dominik - první půlnoční majitel iPhonu 4S

Dominik platil telefon kartou. To mladík, který rovněž stál v přední části fronty, si raději připravil bankovky. "Co kdyby jim najednou přestaly fungovat platební terminály?," strachoval se. Na místě už byl raději dvě hodiny. Čekat na telefon od Applu, i když výrazně levnější, několik dní, mu přišlo naprosto neakceptovatelné.

Připravená hotovost - co kdyby přestaly jít platební terminály?

Podobný názor měla i slečna Lucka. "Jde prostě jen o trofej do sbírky," přiznala na rovinu a těšila se, jak telefon rozbalí, ihned vybaví SIM a začne stahovat aplikace. Lucie je ovšem už matadorka, k vidění byla i ve frontě na předchozí model iPhone 4. Na otázku, zda jí není líto peněz za tak brzkou obnovu telefonu se nechala slyšet: "Není. Ale to asi nikomu tady." A vypadalo to, že má úplnou pravdu. Ve frontě stáli mladí i staří, cizinci i Češi.

Lucka ve frontě na iPhone 4S

Pro dotovaný telefon přišla menšina lidí, ale poměrně hodně jich využívalo slevy 500 korun za přinesení starého telefonu, který poputuje buď do sběru nebo do dětského domova. Na hromádce se kupily prastaré nokie, samsungy i jiné modely. Nejprodávanějším telefonem večera se stala verze 16 GB, zájem o bílou a černou byl ale prakticky srovnatelný.

K mání byl horký džus, samozřejmě jablečný, i když jej začali pracovníci prodejny rozdávat už trochu "s křížkem po funuse", když už většina lidí ve frontě byla v teple prodejny. Dárek pro prvních sto zájemců, výše zmíněné speciální rukavice pro pohodlné ovládání dotykového displeje, nakonec zbyly. Stovka fandů, pro kterou byly určeny, ani nedorazila. I z toho je patrné, že Vodafone pravděpodobně očekával ještě větší zájem.

Fronta před prodejnou Mumraj v prodejně První ve frontě na iPhone 4S, Dominik, u prodejního pultu

Připomeňme, že nejlevněji je možné získat iPhone 4S u Applu. Pokud bychom srovnávali dotované ceny, nejlépe dopadl T-Mobile. (Podrobně si o cenách přečtěte ve článku Kam si zajít pro nejlevnější iPhone 4S...)