Sedm proseb - Slušnost, Policie, BSA a Microsoft

Aférou kolem Mironetu žije poslední dva týdny velká část českého internetu. Pro věci neznalé: policie vpadla na udání firmy Microsoft do počítačové společnosti Mironet a zabavila tu několik počítačů. To vše pro podezření, že ve firmě byl používán/prodáván nelegální software. Když odmyslím to, že to byla v krátké době další větší razie (po Českém rozhlasu) na ochranu legálního software, rozbouřil tento postup český IT svět z několika dalších důvodů.

Především proto, že o přiměřenosti a způsobu provedení celého zásahu se ihned rozšířily pochybnosti - ty přiživil vydatně šéf Mironetu když přidal několik pikantních historek o tom, jak se přel s Microsoftem o to, zda musí s počítači distribuovat i MS software. Policie tvrdí, že všechno proběhlo OK, Microsoft je téhož názoru a dodává, že na Mironet nikdy netlačil - jiné prohlášení se nedalo ani čekat. Mironet, Microsoft i policie si stojí za svojí verzí.

Shrnuto a podtrženo: nikdy se zřejmě nedozvíme, co se stalo, zda Microsoft opravdu přistoupil k likvidaci nepohodlného tržního elementu a policie mu ochotně posloužila, nebo zda Mironet byl král warezu. Své argumenty pro a proti si příznivci obou stran vždy najdou a posuzovat celou věc s chladnou hlavou asi dokáže nyní na internetu při pohledu na svůj pevný disk jen málokdo, pokud vůbec někdo.

Je předčasné soudit celou aféru. Co ale předčasné není, je posuzovat poslední aktivity BSA a jmenovitě Microsoftu jako celku - do obrazu konání tohoto diumvirátu je poslední akce jen dalším kamínkem do mozaiky, jenže velmi přesně zapadá mezi ostatní. A to bude asi také důvod, proč se argumentaci Microsoftu a policie v případu firmy Mironet internetovému a počítačovém člověku příliš nechce věřit.

Připomeňme si: není to tak dávno, kdy jsem se podivoval nad drzostí BSA založit si práskačský server zatepla.cz a firem, které se pod podobnou aktivitu podepsaly (Netolerujeme v naší společnosti hajzlíky). Nešlo o nic jiného, než o předehru k Mironetu - hezky anonymně jste si vyplnili web formulář a udali jste někoho, kdo používá nelegální software - nejlépe svého konkurenta nebo souseda. BSA si s informací nějak naložila. Když jsem tehdy apeloval na soudnost lidí neúčastnit se toho humusu, maloval jsem jako černou vizi na zeď situaci, že takovým napráskáním v podstatě potopíte firmu. Tehdy jsem si myslel, že jen maluji čerta a plasticky čtenářům líčím něco, co se nestane. Přepočítal jsem se - Mironet je prvním důkazem, jehož bych se nenadál.

Již tehdy se našlo pár firem, které měly kus cti v těle a proti Zatepla aktivitě BSA se postavily. Například Software602 se od ní veřejně distancoval. Také stojí za povšimnutí, že BSA v ČR ani legálně neexistuje, pouze je zastupuje právnická kancelář. Další momentem byl soud nad technikem jedné firmy, který si měl odsedět instalaci nelegálního software - v celém případě bylo tolik děr i viditelných balamucení, že se to nedalo přejít bez povšimnutí.

Tolik obrázek působení BSA a Microsoftu na poli softwarové čistoty v Zemích koruny České. Po této rekapitulaci se asi nelze divit, že většina lidí je ochotna věřit aktivnímu vystupování šéfa Mironetu Roberta Novotného na obranu vlastní firmy. Nyní už ani nejde o to, zda Mironet prodával či neprodával warez, ale především o to, že o jeho osudu policie rozhodla místo soudu. Jde také o to, zda by policie stejně promptně a ochotně přepadla a obsadila Microsoft, kdyby Mironet měl podobný důkaz na porušování jeho autorského práva Microsoftem. Věříte tomu, že ano?

Již jsem řekl, že na vynášení soudu je příliš brzy. Na co ale není brzy, je snaha podobným situacím v budoucnosti předejít. Takovou snahou je velmi sympaticky a nadčasově napsaná petice Sedm proseb vzniklá na Strahovských kolejích perem/klávesnicí Kamila Šrota.

Cituji:

Jsme pobouřeni stále sílícím terorem ze strany výrobců software, kteří ve snaze maximalizovat svůj zisk využívají metod, které vyvolávají v lidech strach, závist a nenávist, případně vybízí k udavačství. Proto a také jako přímou reakci na zásah Policie ČR ve firmě MIRONET iniciované firmou Microsoft jsme se rozhodli připravit petici "Sedm proseb". Petice "Sedm proseb" je podpisová akce, jež má ukázat nevoli společnosti k možnosti zásahu do soukromí jednotlivců a firem na základě pouhého vlastnictví výpočetní techniky, případně snah o zneužívání Policie ČR k maximalizaci zisků softwarových firem. Sedm proseb

Žádáme prozkoumat případnou finanční i jinou provázanost Policie ČR jako i dalších složek státní správy s velkými softwarovými firmami, zejména s firmou Microsoft. Žádáme, aby na Policii ČR nebyl vyvíjen nepatřičný tlak soukromých subjektů (např. softwarových firem) za účelem zneužití Policie ČR jako prostředku konkurenčního boje či maximalizace zisků. Žádáme o zrušení projektů souvisejících s porušováním autorských práv, které vybízejí k udávání jednotlivců a firem. Odsuzujeme udavačství jako nízkou formu lidského chování. Žádáme vytvoření morálního kodexu, který by zabraňoval manipulaci jednotlivce nebo veřejnosti vyvoláváním strachu, závisti a nenávisti při zjišťování existence nelegálního software. Žádáme o podporu volně šířitelného software ze strany státu jako řešení legalizace software (výuka na základních a středních školách, zavádění do státních organizací, osvětová činnost). Žádáme přijetí takových opatření (přepracování postupů či zákonů), které by při získávání důkazů neohrožovaly činnost či existenci firmy nebo jednotlivce. Jedná se zejména o zabavení výrobních prostředků a důležitých dat. Žádáme vznik sdružení nebo komise, která by dohlížela nad dodržováním morálního kodexu jako i dalších uvedených proseb a veřejně upozorňovala na teror související s vymáháním dodržování autorských práv. Úkolem takového sdružení nebo komise by bylo ozřejmit činnost BSA (Business Software Alliance) a podporovat volně šířitelný software jako způsob legalizace software.

Všech sedm bodů se dotýká zásadně nás všech - pokud je to opravdu tak, čemu temnota kolem kauzy Mironet nasvědčuje, může být další obětí inkvizičního honu kdokoliv z nás. Těchto sedm bodů sumarizuje sedm akcí, které by se měly učinit v první řadě, pokud se máme ještě vůbec dál bavit o seriosním přístupu k ochraně autorských práv.

Nemám, co bych k tomu více dodal. Souhlasím se všemi sedmi prosbami, sedmi body petice. Jistě by se petice dala rozšířit, či změnit, ale nad těmito sedmi body není co dodat. Jen je podepsat.