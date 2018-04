Sedm nových Nokií: 2Mpx fotoaparáty a nová platforma

Několik novinek telefonů Nokia se objevilo velmi brzy, během dnešního dopoledne k nim navíc přibudou také Sony Ericssony.

Nokia 6060 - nesmrtelná klasika

První dnešní novinkou je véčko 6060. Jde o klasickou a tisíckrát zpracovanou konstrukci véčka s anténou. Telefon připomíná nedávno recenzovaný model 6101. Výbava tohoto modelu by měla být co nejjednodušší a hlavním lákadlem bude tedy cena. Véčko bude při příchozím hovoru rozmanitě blikat podobně jako 2650.

Nokia 6111 - konečně malý vysouvák

Nokia 6111 je malý vysouvací model (tzv. slider). Zatímco asijští výrobci se vrhli na výrobu takto konstruovaných telefonů ve velkém, Nokia na tento typ telefonu po legendární 7650 na několik let zanevřela. Změnil to až dnešní 6111 s megapixelovým fotoaparátem. V další výbavě nechybí Push to Talk a podpora MP3. Vzhledem ke kompaktním tvarům vypadá tento model opravdu zajímavě. Stát bude okolo 8000 korun.

Nokia 6270 a 6280 - inteligentní dvojčata

Nokia si oblíbila dvojčata, kdy jeden model podporuje 3G a druhý má stejnou výbavu, ale je určen pouze pro GSM sítě. Náklady na vývoj takových telefonů klesají a výrobce uspokojí poptávku na všech trzích. Prvními klony byly chytré modely 6680 a 6681, nyní přichází další.

Obě novinky se pochlubí 2Mpx fotoaparátem a jejich konstrukce je rovněž vysouvací. Nejde ovšem o chytrou platformu Series 60, ale novou Series 40 3rd Edition. Prvním rozdílem, jaký jsme zaznamenali, bude podpora velkého displeje s rozlišením QVGA (240 × 320 pixelů). V další výbavě figurují stereoreproduktory s 3D efektem. Cena 6270 je předběžně stanovena na 9000 korun, za 6280 budete muset ještě 2000 korun připlatit.

Na CDMA nezapomněli

Nokia představila také trojici telefonů určenou pro sítě CDMA: levné modely 2125, 2255 a dvoumagapixelový slider 6265.



Slidy z prezentace pochází ze serveru www.rawcoms.com.

Nepřehlédněte: Objevily se také fotografie třech dosud nepředstavených modelů!