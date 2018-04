Sedm důvodů, proč s nákupem iPhonu 3G v Česku nemusíte pospíchat

Nový iPhone sice přitahuje především technické nadšence a hračičky, ale cílí také na skupinu běžných uživatelů, kterým se líbí jeho jednoduché ovládání. A díky poměrně výrazným dotacím u českých operátorů se koupě iPhonu opravdu může vyplatit, proto o něm uvažují i lidé, kteří by si jinak kupovali obyčejné mobily.

Pokud tedy vyloženě nepatříte mezi fanoušky značky Apple a iPhonu 3G obzvláště, ale přesto uvažujete o koupi, máme pro vás jednu radu. Ještě chvíli počkejte. Teď má totiž iPhone 3G, který je v prodeji u českýh operátorů, několik nedostatků, jež mohou běžnému uživateli vadit.

1. Chybějící čeština

Ačkoli je uživatelské prostředí Apple iPhone 3G velmi jednoduché, chybějící čeština může být pro řadu uživatelů velkou překážkou. V samotném telefonu se například nemusí vyznat v nastavení a v některých případech jim nebude jasné, co po nich vlastně telefon chce.

Nejhorší je ale problém s prediktivním slovníkem. Jelikož v iPhonu chybí naše mateřština, musí zdejší majitelé použít jiný jazyk – nejčastěji právě angličtinu, která je v telefonu přednastavená jako základní jazyk.

Každý jazyk v iPhonu přitom obsahuje svůj prediktivní slovník pro psaní SMS zpráv. A ten nejde v menu telefonu vypnout. Proto vám budou při psaní do zprávy neustále naskakovat anglické výrazy. Slovník je sice přizpůsobivý a má se učit, ale ve skutečnosti takové učení zabere hodně dlouhou dobu.

Navíc podle ohlasů uživatelů se některá slova nebo výrazy slovník prostě odmítá naučit. Proto pokud se nechcete s psaním SMS na iPhonu trápit, počkejte s jeho koupí do doby, než se objeví softwarový update, který bude obsahovat mezi jazyky i naší mateřštinu. Podle všeho by se tak mělo stát zhruba do měsíce.

2. České iTunes také chybí

Obdobný problém provází i obslužnou aplikaci iTunes. Ta zatím také není v české verzi dostupná, ale rovněž by se měla objevit. Pak pro vás bude obsluha telefonu daleko snazší. A co si budeme povídat, iTunes jsou opravdu výkonným nástrojem pro správu iPhonu, takže na míře jejich porozumění záleží vlastně to, jak moc budete schopni přístroj využít.

3. Omezení v iTunes Storu

Rovněž iTunes Store neumí v současnosti česky a mělo by se to změnit. Navíc lze v české verzi iTunes Storu nakupovat pouze aplikace, zatímco v zahraničí mají uživatelé daleko bohatší možnosti – za všechny vzpomeňme třeba nákup vyzváněcích melodií, které do iPhonu jinak než přes iTunes Store nedostanete.

4. Problémy s registrací VISA karet

Pokud vlastníte platební kartu VISA a chcete se s ní v současnosti zaregistrovat do iTunes Storu, máte nejspíš smůlu. Můžete se totiž zaregistrovat pouze s kreditní kartou VISA, nikoli s kartou debetní, kterou máte vydanou ke svému běžnému účtu. Zajímavé je, že karty typu EC/MC tento problém nemají. Je otázkou, zda Apple bude vůbec chtít problém řešit, nebo zda jej čeští majitelé VISA karet budou muset vyřešit po svém – požádat banku o zařazení karty do databáze kreditních karet (což by prý mělo jít) nebo použít k registraci jinou kartu.

5. Nemá Visual Voicemail

V USA na iPhonu velmi oblíbená služba Visual Voicemail – tedy hlasová schránka s obrazovým výstupem - zatím není v Evropě v provozu. Čeští operátoři ji také nespustili, ale přinejmenším T-Mobile o této variantě uvažuje. Kdy a zda vůbec ale bude dostupná, to nevíme.

6. Chybějící roamingové balíčky

Apple iPhone 3G je telefon, který je bez připojení na internet doslova poloviční. A tak při cestování do zahraničí, kde jsou data dost drahá, jej nevyužijete naplno. Pokud ano, většinou za to zaplatíte horentní sumy. Proto při pobytu v zahraničí nebo v pohraničí raději přepněte přepínač povolení datových přenosů v roamingu do polohy vypnuto.

Nemusí tak činit zákazníci operátora O2, který začal před nedávnem nabízet roamingové datové balíčky. Obdobnou nabídku připravuje i T-Mobile a to i přesto, že operátor nedávno výrazně snížil cenu dat v roamingu – kilobajt stojí stejně, jako doma. S balíčkem ale bude surfování v zahraničí ještě levnější.

7. iPhonů je dostatek

Od začátku prodeje k dnešnímu dni si v Česku pořídilo Apple iPhone 3G několik tisíc zájemců. Pokud však s koupí stále váháte, vězte, že telefonů by na rozdíl od zahraničních zemí měl být dostatek. Proto klidně počkejte, až se vyřeší některé potíže iPhonu – především ty s naší mateřštinou – a teprve potom nakráčejte do obchodu vybraného operátora a telefon si kupte.

Některé problémy by měly být vyřešeny již začátkem září. Nutno ovšem také dodat, že všechny nedostatky půjde vyřešit i u stávajících přístrojů. Update firmware je automatický a bezplatný.