Šedí operátoři vystrkují růžky. Chlubí se ceníky, chtějí být virtuály

"Šediví operátoři" (slovo operátoři tu není přesné, ale používá se) se často schovávají za různé profesní a jiné organizace a svazy, jejichž členům služby nabízí. Tím se alespoň formálně snaží zachovávat zdání firemního tarifu a plnění rámcové smlouvy tak, jak ji uzavřeli s operátorem. Ve většině případů jsou také ceníky neveřejné. Jenže "vstoupit do klubu" může často každý, kdo danou profesi koná, nebo dokonce úplně každý.

Jiné subjekty se snaží legalitu zajistit tak, že nemají smlouvu uzavřenu přímo s operátorem, ale s některým subjektem, firmou nebo další "šedivkou", která tuto smlouvu má. Firma na konci řetězce pak vlastně žádnou smlouvu neporušuje, porušování se dopouští onen přeprodejce. Není tedy vlastně šedým operátorem v pravém slova smyslu, nicméně funguje velmi podobně.

Na tomto principu funguje například nový subjekt Victorytel. Podle svého vlastního prohlášení mají zákazníci této společnosti SIM společnosti O2, ale Victorytel s ní rámcovou smlouvu nemá. Má jí s jiným, nejmenovaným šedým operátorem. Protože tedy není šedým operátorem v pravém slova smyslu, může si dovolit zveřejnit ceník, který dobře ukazuje, jakých cen se dá tímto způsobem dosáhnout.

Ceny s výraznou slevou

Neomezený tarif tu například pořídíte za cenu méně než poloviční oproti velkým operátorům. A i další tarify jsou levnější. Například 70 minut a 200 SMS za 299 korun. Stačí ale jediný pohled do ceníku a nesolidnost firem je jasná. Jsou v něm totiž rozpory a na stránce se vyskytují i pravopisné chyby.

Ceník subjektu Victorytel

Například neomezený tarif bylo možno najít v ceníku za cenu 1 699 Kč a zahrnoval neomezené volání a SMS. Když jste si ale rozklikli popis služby, rázem se cena zázračně snížila o sto korun a přibyl mobilní internet. Chyba je už v současnosti opravena.

Chceme být virtuálem a vypadá to nadějně

"Služby v tuto chvíli poskytujeme přes třetí subjekt Komnet.cz. Měli jsme dohodnuté s Telefónikou, že nám budou tolerovat přeprodej, ale jakmile jsme získali více zákazníků, začala nám služby omezovat a házet nám klacky pod nohy. Chtěli za nás dokonce vydávat tisková prohlášení. Usilujeme o klasickou velkoobchodní smlouvu a o to, stát se plnohodnotným virtuálním operátorem. Podporuje nás ČTÚ, ostatně připravuje se zákonná povinnost pro operátory velkoobchodní smlouvy poskytovat. Telefónice se do velkoobchodní smlouvy nechce, ale jednáme s jedním z ostatních operátorů a tam to vypadá nadějněji," řekl nám Petr Komínek, jednatel společnosti Victorytel.

Dalším novým subjektem je společnost Rete, která nabízí služby Coretel přeprodané od společnosti O2. Jakou smlouvu přesně s O2 má, či nemá a jak ji porušuje, či nikoliv, lze těžko říct, ale ceny jsou každopádně velmi zajímavé, jak se můžete přesvědčit na následujícím ceníku.

Ovšem i zde je dobře patrný kámen úrazu "šedivých" operátorů. Je jím ceník za "doplňkové" služby. Například za podrobné elektronické vyúčtování zaplatíte 100 Kč. Platí se za aktivaci SIM, za každý den prodlení splatnosti vyúčtování a skládá se vratná jistina.

Ani ceník programu "Volejte s hasiči", služby poskytované šedým operátorem Hermod, který přeprodává tarify Telefóniky, není tajný. Je to zároveň klasický případ snahy "šedého operátora" se krýt (a částečně mu to vychází, viz rozhodnutí ĆTÚ dále). Tarify může získat jen ten, kdo má průkaz hasičů. To budí zdání uzavřené skupiny lidí, ale když se nad tím zamyslíme, rozhodně to nesplňuje parametry klasického firemního tarifu. Všichni hasiči v ČR by byli zatraceně velikou firmou.

Pozor na reklamace

Nepříjemné mohou být reklamace. Šedivý operátor vás neodkáže přímo na velkého operátora, jehož SIM máte v telefonu, ale záležitost bude s operátorem řešit sám, nebo dokonce ještě přes třetí subjekt, se kterým má smlouvu. Což se může výrazně protáhnout a zkomplikovat. ČTÚ v takovém případě doporučuje následující postup:

"V případě jakýchkoliv problémů s vyúčtováním ceny nebo s poskytovanou veřejně dostupnou službou elektronických komunikací by uživatel měl vždy postupovat v souladu s příslušnou uzavřenou smlouvou a uplatnit reklamaci především podle této smlouvy a jejích všeobecných podmínek. Pro zachování právní jistoty však ČTÚ doporučuje, aby uživatel zároveň s tím využil rovněž právo uplatnit reklamaci na rozsah a kvalitu služby přímo u příslušného operátora, v jehož síti jsou mu služby poskytovány, a to i přesto, že s ním není v přímém smluvním vztahu jako jeho účastník."

Otázka legality nebo ilegality šedých operátorů je každopádně složitá. Přeprodej služeb ve většině případů odporuje smlouvám, které mají subjekty s operátory uzavřené. Ovšem velcí operátoři, kteří vlastně toto vědomě či nevědomky dovolují, někdy tak trochu strkají hlavu do písku. Podle nich poskytují klasické firemní tarify a nemohou mít tak zcela vládu nad tím, co se s nimi děje dál.

"Některé subjekty, jako například TMT Czech, jsou u ČTÚ registrovány jako poskytovatelé veřejné telefonní služby. Operátoři se proto mohou jen těžko tvářit, že o jejich podnikání neví. Zároveň ale skutečně porušují jen rámcovou smlouvu s operátorem a nedopouští se trestného činu. Pokud se ale operátor u ČTÚ neregistruje, vystavuje se jednak riziku pokuty od ČTÚ a její jednatelé by mohli být také obviněni z trestného činu nedovoleného podnikání," říká Michaela Lodlová z bruselské pobočky advokátní kanceláře Covington & Burling.

Nicméně se dá předpokládat, že operátoři o porušování smluv v naprostí většině případů vědí. Proč tedy s "šedivkami" jednou provždy nezatočí? Důvodů může být více. Třeba ten, že jejich zákazníci jsou "jistí" a operátoři s nimi nemají moc práce. A kdyby ukončili smlouvu, tito by mohli přejít k nějaké jiné "šedivce", spadající pod konkurenci.

"Rámcové smlouvy jsou poskytovány vždy s podmínkou zákazu předprodeje formou veřejné nabídky. Každá smlouva obsahuje kromě definice uživatelů, pro které je určena, rovněž pokutu a možnost odstoupení od smlouvy v případě porušení této podmínky. T-Mobile kontroluje poskytování služeb v režimu rámcových smluv a v případě prokázaného porušení ukončujeme rámcovou smlouvu a účtujeme finanční pokutu," uvedl Jiří Janeček, tiskový mluvčí T-Mobilu.

K jednomu z šedých operátorů, firmě Starlife, dodává: "Podmínky, které poskytujeme našemu zákazníkovi, firmě Starlife, jsou určeny výhradně pro jeho spolupracovníky/obchodní zástupce a není je možné získat žádným jiným způsobem," řekl. Z neoficiálních zdrojů ovšem víme, že to možné je, je jen potřeba vstoupit do "klubu" Starlife.

Operátoři jsou opatrní

I když se operátoři pokusí s šedivými operátory bojovat, nemusí to ještě znamenat, že uspějí u úřadů. Ve sporu, který v minulosti vedla Telefónika O2 s firmami TMT Czech a Hermod pro porušování podmínek smlouvy formou přeprodeje, rozhodl Český telekomunikační úřad poměrně překvapivě. Subjekty sice neoznačil za poskytovatele telekomunikačních služeb, nicméně Telefónice přikázal v poskytování služeb těmto subjektům pokračovat. TMT je jedním z největších šedých operátorů, pod svým palcem má mnoho firem, v minulosti zajišťoval levné volání například zaměstnancům PPF, Komerční banky nebo České pojišťovny.

Není divu, že Martin Žabka z O2 je ve svých vyjádřeních opatrnější. "Máme zmapované a jasně popsané všechny subjekty, které by se mohly vydávat za šedé operátory. Vytváříme jasnou, speciální nabídku pro zaměstnanecké programy, kde zůstává zachován vztah poskytovatel – účastník. Pokud přijdeme na předprodávání našich služeb, snažíme se narovnat vztah se stávajícími zákazníky šedých operátorů – snažíme se, aby přehodnotili své rozhodnutí zbavit se svých zákaznických práv. Aktivity společností, které z podobných záležitostí podezíráme, zkoumají naši právníci."

Alžběta Houzarová z Vodafonu se rovněž vyslovuje poměrně nekonkrétně: "Taková činnost je v rozporu se všeobecnými podmínkami naší společnosti a zjištěné případy jednotlivě řešíme. Naším cílem je, aby spolupráce s našimi zákazníky probíhala vždy v souladu s uzavřenými smlouvami.

Zákaznické výhody a nevýhody společností, mezi kterými mimo výše jmenované můžeme uvést třeba Mittrade nebo Family Star, už tu zazněly. Daly by se však shrnout do jedné věty: Všechno je fajn do doby, než se cokoliv pokazí. A je celkem jedno, jestli tím "pokažením" je vaše touha přejít jinam, náhlé problémy "šedivky" se svým velkým poskytovatelem, zaplacení faktury dva dny po splatnosti nebo snad dokonce reklamace služeb. Pak zákazníkům šedých operátorů nastávají krušné časy.