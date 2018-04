Šedí operátoři jsou problém. Shoduje se telekomunikační úřad i O2

Jako jeden z problémů mobilního trhu vidí ČTÚ fungování tzv. šedých operátorů, kteří se chovají jako firemní zákazníci a nižší vyjednané tarify nabízejí koncovým zákazníkům. Šedí operátoři nepodléhají regulaci, kterou se musí řídit mobilní virtuální operátoři, a mají tak vůči nim konkurenční výhodu.

Na setkání s novináři to potvrdil ředitel pro regulatorní záležitosti O2 Václav Zakouřil. Podle něj by mělo fungování šedých operátorů podléhat regulaci. Mohla by spočívat v tom, že každý, kdo účtuje koncovým spotřebitelům mobilní služby, by měl být registrovaný u ČTÚ a v případě, že využívá síť jiného operátora, musí mít smlouvu se síťovým operátorem.

Zakouřil upozornil i na to, že zlevnění roamingu na úroveň vnitrostátních služeb, které letos nařídila EU, by se mohlo projevit zvýšením cen v Česku u mobilních operátorů.

Operátorům v souvislosti s regulací roamingu vznikají podle něj náklady, které nemohou promítnout pouze do koncových cen volání v zahraničí, ale ani do domácích cen. Výhodu mají operátoři, kteří jsou členy velkých nadnárodních skupin, jako je T-Mobile nebo Vodafone. Podle Zakouřila mají při vyjednávání o roamingových velkoobchodních poplatcích větší vyjednávací sílu a navíc mohou využívat vlastní sítě v dané zemi.

O tom, že regulace roamingu bude mít dopad na hospodaření operátorů a může vést ke zvýšení koncových cen, hovoří i ČTÚ.

Operátor O2 má v Česku zhruba 4,9 milionu mobilních zákazníků. Společnost vlastní s majoritním podílem zhruba 80 procent investiční skupina PPF, jedna z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním majitelem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner.

Celkem je v Česku více než 14 milionů aktivních SIM karet.