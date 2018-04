„Šedí“ mobilní operátoři jsou žhavé zboží pro čtvrtého rivala

Počet lidí, kteří svá mobilní čísla nemají napsaná u operátorů na svá jména, ale pořídili si výrazně výhodnější tarify prostřednictvím zprostředkovatelů, roste a podle některých odhadů přesáhl již půl milionu klientů.

Tři největší operátoři na ně nemají žádné velké páky a ve chvíli, kdy na trhu přibude další konkurent, hrozí jejich odchod. Podle informací MF DNES již některé firmy spoléhají na takový scénář a oťukávají tyto zprostředkovatele, zda by byli ochotní „svá“ čísla prodat.

Vytvořily by si tak velmi slušný balík klientů, který by pak mohly prodat novému operátorovi a usnadnit mu tím start nové sítě.

Příchod nového operátora se zpozdí ČTÚ narazilo na několik problémů, příchod nového operátra může mít až roční zpoždění

Zákazníci jsou cenné zboží

Tyto události jsou částečně i v pozadí sporu o 1 500 klientů mezi Telefónikou a společností TMT Czech, o kterém MF DNES informovala včera.- čtěte O2 útočí na "šedé" operátory, bere jim zákazníky

Tito zprostředkovatelé, označovaní také jako šedí či virtuální operátoři, jsou většinou menší společnosti, které mají s velkou trojkou uzavřené rámcové smlouvy a SIM karty na sebe registrované přeprodávají dál svým klientům.

Díky slevám, které často přesahují padesát procent proti ceníkům, rostou. Ti největší,mezi které patří TMT, mají na sebe navázané desítky tisíc čísel. Celkový počet klientů podobných firem se nyní odhaduje na půl milionu. To jsou sice jen necelá čtyři procenta všech aktivních českých SIM karet, i to je však solidní základ pro rozvoj dalšího telekomunikačního byznysu.

Šedí operátoři jsou často spojeni s multilevel marketingem

Jako virtuální mobilní operátoři fungují často společnosti nabízející osobní prodej, takzvané multilevel marketingové společnosti.

Jednou z nich je i firma Starlife olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka. Bývalý špičkový sportovec v dřívějším rozhovoru pro MF DNES otevřeně přiznal, že již v minulosti jednal o odprodeji své mobilní divize, která má dnes zhruba 11 tisíc aktivních uživatelů. - čtěte Změlíkův virtuální operátor prodělal desítky milionů na neplatičích

Nakonec se však Změlík rozhodl si své „ovečky“ ponechat. „Chtěl jsem, aby kupec převzal i všechny pohledávky, které mi v minulosti s provozem virtuální privátní sítě vznikly. Na to však nikdo nechtěl za pro mě přijatelných podmínek přistoupit,“ uvedl Změlík.

„O licenci na dalšího mobilního operátora budou usilovat nejsilnější finanční skupiny v Česku a ty moc dobře vědí, že právě teď je poslední šance proniknout do telekomunikačního byznysu. Nákup zákazníků od virtuálních operátorů tak bude určitě jednou z cest, jak bude nová firma chtít rychle rozjet svůj byznys,“ uvedl jeden z přímých účastníků dění na trhu, který si přál zůstat v anonymitě.

Získat nové klienty je těžké

Jak je těžké a drahé získávat nové klienty, je vidět na případu operátora U:fon, kterého vlastní MobilKom z finanční skupiny Penta. Proti třem konkurentům v klasické síti GSM pracuje v síti CDMA. Musí proto nabízet telefony speciálně přizpůsobené pro provoz v tomto vlnovém spektru.

U:fon spustil hlasové služby v květnu 2007 a poslední číslo o počtu klientů, které firma vydala v loňském prvním čtvrtletí, hovořilo o 114 tisících zákazníků.

Na trhu, kde na jednoho obyvatele připadá 1,3 mobilního čísla, není a nebude nábor nových klientů do nové sítě jednoduchý. Penta je přitom jedním ze zájemců o novou mobilní licenci. Výběrové řízení by podle posledních informací mělo být spuštěné do jednoho roku.