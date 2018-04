Secure-It - specialista na tajné operace

Kam ukládat záplavu čísel ke kreditním kartám či hesla k ftp/www serverům případně hesla k bankovním účtům? Vyzkoušejte Secure-It - určitě nebudete litovat, a navíc ušetříte i nějaký ten dolar. Secure-It je narozdíl od většiny stejně či podobně vybavených produktů k dispozici zdarma na stránkách výrobce. Zde najdete také online manuál k programu.

Po spuštění programu se zobrazí velká numerická klávesnice ovladatelná palcem, což oceníte zejména "v terénu", např. ve frontě na bankomat. Zadané heslo lze zkontrolovat tapnutím na symbol hvězdičky vlevo od displeje, což je přepínač pro zobrazení/skrytí hesla. V nastavení programu lze vybrat z několika rozložení úvodní obrazovky:

kalkulačka - rozložení běžné kalkulačky (789-456-123-0)

telefon - podobně jako kalkulačka, ale shora dolů (123-456-789-0)

shuffle - náhodně generované rozložení číselných kláves

text - místo čísel lze zadat textový řetězec

Při prvním vstupu do programu jste po prvním zadání hesla vyzváni ke zopakování a teprve pak se zobrazí hlavní okno programu - vpravo nahoře seznam kategorií, vlevo dole tlačítko NEW pro přidávání záznamů.

Při vkládání nové položky zadáváte titulek a obsah. Můžete využít i předdefinovaných šablon pro různé typy položek. Vložené položky lze exportovat z vybrané kategorie do zvolené kategorie v memopadu, možný je i import.

V menu OPTIONS najdete mimo příkaz k editaci šablon tyto tři:

Visuals - umožní nastavit tzv. rychlý přístup, kdy jsou tlačítka a selektor kategorií větší a dají se pohodlně ovládat prstem, dále je tu zaškrtávací políčko pro nastavení potvrzování výmazu položky a nakonec nastavení layoutu vstupní obrazovky





Security - zde lze zamezit zálohování databáze při hotsyncu, zamčení Palmu při ukončení práce se Secure It a ukončení programu po uplynutí nastaveného času. Lze také omezit počet pokusů o zadání hesla v rozmezí 0,1,3 a 5. Pozor! Pokud zadáte jakékoli číslo s výjimkou nuly, dojde při nesprávném několikerém zadání hesla k výmazu databáze. Pokud máte současně zaškrtnutou volbu "Protect databases from Hotsync", jsou vaše piny a hesla v nenávratnu.





Pokud zadáte jakékoli číslo s výjimkou nuly, dojde při nesprávném několikerém zadání hesla k výmazu databáze. Pokud máte současně zaškrtnutou volbu "Protect databases from Hotsync", jsou vaše piny a hesla v nenávratnu. Change password - změna vstupního hesla k programu

Šablony jsou předdefinované položky, které můžete jedním tapnutím vložit do nové položky. Po instalaci najdete tři výchozí šablony: Creditcard, Password and Pincode.



Zabezpečení

Na stránkách autor uvádí, že "Secure It is driven by the popular Blowfish and MD5 algorithms", z čehož vyplývá, že pokud se někdo zmocní vaší databáze, má pramalou šanci k rozkódování bez znalosti vašeho hesla. Samozřejmě pokud si jako vstupní heslo nezadáte např. 12345, ale o tom už by mohl být jiný článek:-)