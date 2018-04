Šebrle běhá dál v barvách Eurotelu, kolik nás to bude stát?

Eurotel a desetibojař Roman Šebrle se dohodli na prodloužení smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena v prosinci loňského roku. Eurotel bude tímto i nadále hlavním partnerem Romana Šebrleho.

"Hodnota Šebrleho pro reklamu se po olympiádě určitě zvýšila," řekl Lidovým novinám Jiří Mikeš z Asociace komunikačních agentur s tím, že za reklamu s tímto atletem firmy zaplatí několik milionů korun. Tuto částku vydají za reklamu v tisku, televizi i na billboardech, nejdražší jsou přitom televizní spoty. Eurotel Šebrleho mimojiné využíval i k propagaci svého wapového portálu Live!

Výdaje firem na reklamu spojenou s řeckými olympijskými hrami odhaduje společnost ARBOmedia, která prodává reklamní čas České televize, zhruba na 300 milionů korun. Letos výdaje na reklamu celkem meziročně vzrostou asi o čtyři procenta přibližně na 17 miliard korun.

"Obecně by se dalo říct, ze mobilní operátoři patří tradičně k nejsilnějším zadavatelům reklamy do médii. Na rozdíl od jiných zadavatelů z první desítky však neinvestují většinu svého mediálního rozpočtu do televizní reklamy, ale že více než oni spoléhají i na jiná média jako tisk a rozhlas," říká Martina Vojtěchovská z časopisu Marketing a Media.

operátor investice do reklamy Eurotel 561 mil. Kč Oskar Mobil 530 mil. Kč T-Mobile 477 mil. Kč

Čísla vycházejí z monitoringu společnosti TNS A-Connect za obdobi leden až září 2004.