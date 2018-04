Volejte z dovolené levněji, v zahraničí si kupte místní SIM kartu

V oblíbeném letovisku na východním pobřeží Jadranského moře působí tři mobilní operátoři: Tele2, T-Mobile Hrvatski a Vipnet. Ti kromě předplacených karet ve startovacích sadách nabízí i speciální turistické balíčky.

Tele2: volání na pevnou linku za hubičku

Je dobré vědět Cena SIM: 50 kn (167 korun) Kredit: 50 kn Spojovací poplatek: 0,29 kn/hovor Účtování hovorů: po minutách Kontrola výše kreditu: *130# Kontrola datového účtu: *150# a volba 2 pro bonusy Prodejní místa: Hrvatska pošta, Tisak

Chorvatský operátor Tele2 láká turisty především na výhodné volání do mezinárodních pevných sítí, kdy minutový hovor přijde na bezkonkurenčních 0,07 kn, tedy 24 haléřů.

K tomu navíc přidává jednorázový datový bonus 100 MB, který je k dispozici do dvou hodin po první aktivaci SIM karty. Je však nutné jej vyčerpat do 30 dnů, což platí i pro počáteční kredit. Nevyčerpané jednotky v opačném případě propadnou.

Předplacenou kartu Tele2 s mezinárodním tarifem zakoupíte za 50 kun (167 korun) na pobočkách Chorvatské pošty (Hrvatska pošta) či na novinových stáncích Tisak.

Služba Cena Přepočet na koruny Mezinárodní hovory do pevných sítí 0,07 kn/min* (3,00 kn/min) 0,24 Kč/min (10,10 Kč/min) Mezinárodní hovory do mobilních sítí 3,00 kn/min 10,10 Kč/min Hovory do chorvatských sítí 1,00 kn/min 3,37 Kč/min Odeslání SMS do mezinárodních sítí 0,85 kn 2,86 Kč Odeslání SMS v chorvatských sítích 0,35 kn 1,18 Kč MMS 0,99 kn 3,33 Kč Data jednorázový bonus 100 MB* + 0,20 kn/100 kB 0,67 Kč/100 kB po vyčerpání bonusu

* platnost zvýhodnění od 16. dubna 2012 do 31. října 2012

T-Mobile Hrvatski: dvě SIM karty s neomezeným voláním

Je dobré vědět Cena balíčku (2 SIM): 50 kn (167 korun) Kredit: 50 kn a 1 kn Spojovací poplatek v Chorvatsku: 0,29 kn/hovor Spojovací poplatek do Evropy: 0,50 kn/hovor Kontrola volných minut: SMS s textem ALL na číslo 0330 Kontrola výše kreditu: *100# Prodejní místa: prodejny T-Mobile Hrvatski, novinové stánky, čerpací stanice, Hrvatska pošta

Chorvatský T-Mobile si pro turisty připravil výhodnou nabídku v podobě speciálního balíčku All Inclusive Holiday, který je možné zakoupit až do 30. září 2012. Ten za cenu 50 kun, tedy 167 korun, obsahuje dvě SIM karty s kreditem 50 kun a 1 kuna.

Kartu s nižším kreditem lze využívat například jen k přijímání hovorů, nebo při dobití kreditem v minimální výši 50 kun pak plně využít výhody tarifu All Inclusive. Ten je aktivován automaticky prvním hovorem, a to nejpozději do 24 hodin.

Operátor sice z kreditu odčerpá poplatek ve výši 40 kun (přibližně 135 korun), ten ale držiteli SIM karty zajistí na dobu jednoho týdne (7 dní) neomezené volání v rámci sítě T-Mobile Hrvatski, neomezené SMS do všech sítí a 30 volných minut na volání do všech evropských zemí. Po jejich vyčerpání pak operátor každou následující minutu zpoplatňuje dle platného ceníku.

Za volání do Česka si od pondělí do pátku v časovém období od 7:00 do 19:00 naúčtuje 4,34 kuny, tedy necelých 15 korun. V nočních hodinách (19:00-7:00), o víkendech a o svátcích pak vyjde minuta hovoru na 3,84 kuny, zhruba 13 korun.

Operátor v tomto paušálu nabídne také bezplatné připojení přes službu HotSpot. Také T-Mobile Hrvatski si za každý hovor účtuje spojovací poplatek, v rámci Chorvatska jde o částku 0,29 kn (0,99 Kč), při volání na evropská čísla pak 0,50 kn (1,70 Kč). Maximální možná délka jednoho hovoru je omezena na 90 minut.

Služba Cena Přepočet na koruny Hovory do Evropy spojovací poplatek 0,50 kn/hovor + po provolání 30 volných minut/7 dní za každou další minutu 4,34 kn (resp. 3,84 kn v nočních hodinách, o víkendech a svátcích) spojovací poplatek 1,70 Kč + po provolání 30 volných minut/7 dní za každou další minutu 14,75 Kč (resp. 13,05 Kč v nočních hodinách, o víkendech a svátcích) Hovory do sítě T-Mobile Hrvatski spojovací poplatek 0,29 kn/hovor spojovací poplatek 0,99 Kč/hovor SMS neomezené/7 dní

Vipnet: výhodné volání do vybraných evropských zemí

Je dobré vědět Cena: 10 kn, 25 kn Kredit: 10 kn, 25 kn Spojovací poplatek: 0,29 kn/hovor Prodejní místa: značkové a partnerské prodejny Vipnet, novinové stánky, čerpací stanice

Výhodně volat můžete domů také s posledním mobilním operátorem. Vipnet nabízí po vzoru Tele2 výhodné volání na pevné linky, které však není již tak výhodné a navíc se vztahuje pouze na šestnáct vybraných evropských zemí.

Volání do mobilních sítí vybraných zemí a do všech sítí ostatních zemí pak zpoplatňuje dle platného ceníku. Čerpat zvýhodnění je možné pouze při zakoupení Vipme karty ze speciální edice. Předplacenou SIM kartu Vipme Tariff International lze zakoupit za 10 kun (34 korun) či 25 kun (84 korun). Pořizovací cena je shodná s výší kreditu.

Služba Cena Přepočet na koruny Mezinárodní hovory do pevných sítí 16 vybraných zemí* 0,44 kn/min 1,48 Kč/min Hovory do chorvatských sítí 1.02 kn/min 3,43 Kč/min SMS do 16 vybraných zemí* a do všech chorvatských sítí 1,02 kn 3,43 Kč Data 1,02 kn/MB 3,43 Kč/MB

* Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Rusko, Švýcarsko, Rakousko, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Slovensko a Velká Británie

Výhodné pouze ve směru do Česka

I v tomto případě, ať jsou nabídky chorvatských operátorů na první pohled jakkoli výhodné, se však musí přemýšlet. Při komunikaci ve směru do Česka a na chorvatském území se není potřeba zneklidňovat. Ovšem při hovoru či odeslání SMS z Česka na zahraniční číslo je potřeba vědět, že si za tyto služby čeští operátoři naúčtují ceny dle platného sazebníku pro mezinárodní hovory.