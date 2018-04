Se stylem a bez drátů - test luxusního sluchátka Nokia BH-803

Bezdrátová sluchátka se stávají velmi oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Bluetooth headset se však může stát i módním doplňkem.

Tím je bezesporu i nový model na našem trhu, Nokia BH-803. Základní charakteristika tohoto sluchátka zahrnuje přijatelné rozměry, unikátní a velmi elegantní design, netradiční systém uchycení a také poměrně slušnou výdrž na jedno nabití. V balení navíc naleznete stylové doplňky.

Konstrukce, design - černý elegán

Vzhled sluchátka se nese v duchu netradičních tvarů, výrazným prvkem jsou také použité materiály. Tělo tohoto headsetu má tvar podlouhlého kvádru se zaoblenými hranami na vrchní straně. Je vyrobeno z černého plastu na přední straně, který protíná stříbrný proužek s logem výrobce. S rozměry 52 × 14 × 12 mm a hmotností 11 g nejde sice o žádného drobečka, především na délku, použité materiály ale působí velmi elegantně a dělají z tohoto sluchátka opravdový stylový doplněk.

Přední strana sluchátka je zcela hladká a velmi výrazně zaoblená směrem do stran. Stříbrný proužek, který protíná lesklou černou plochu, je zároveň hlavním ovládacím tlačítkem. To má velmi jistý stisk, a díky možnosti hmatového rozlišení nebudete mít s ovládáním problémy. Na zadní straně pak najdeme mini USB konektor pro připojení nabíječky. Nesmíme zapomenout ani na informační LED diodu, kterou najdeme na zadní straně, na druhém konci než je mikrofon.

Žádné další tlačítko však na headsetu nenajdete. Hlasitost sluchátka se ovládá pomocí dotykové plochy na hladké přední straně. Když po ní dotykem přejedete směrem k ústům, hlasitost klesá, v opačném směru pak stoupá. Toto unikátní řešení působí na první pohled velmi elegantně. Bohužel při pohybu směrem k uchu má sluchátko tendenci vypadávat. Pokud jej však přidržíte, je ovládání hlasitosti jednoduché a nečekaně přesné.

Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je také to, jak drží na uchu. Sluchátko můžete používat jak bez spony, tak také s ní. V balení se tváří, jako by sponu nemělo, opak je ale pravdou. Sponu najdete v krabici se sluchátkem a stačí ji jen zasunout do otvoru na vnitřní straně headsetu. Spona je vlastně jen tvarovanou kovovou tyčkou, která se ovšem k elegantnímu vzhledu sluchátka velmi hodí. Stabilita sluchátka v uchu se tak značně zlepší. Proto při pohybové aktivité doporučujeme sponu použít.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo hladce a bez jakýchkoliv problémů. Nastavení do párovacího režimu je velmi snadné, stačí déle podržet hlavní tlačítko. Nokia BH-803 podporuje standardy Handsfree 1.5 i Headset ve verzi 1.1, a tak ji můžete použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Ovládání modelu BH-803 je jednoduché a intuitivní. Po zapnutí tlačítkem, které je umístěno na přední straně, se rozbliká miniaturní zelená dioda. Ta se po chvíli změní v modrou a signalizuje tak úspěšně navázané spojení s telefonem. Na přední straně najdeme také již zmíněnou dotykovou plochu pro ovládání hlasitosti. O dosažení krajní úrovně zesílení jsme informováni tónem. Hlasitost byla během testování dostačující, nejvyšší možné zesílení jsme ve většině případů ani nevyužili.

Při testování dosahu od telefonu si vedlo zařízení na výbornou. Bez problémů pokořilo teoretickou hranici deseti metrů a potíže mu nedělaly ani zdi. Reprodukce zvuku byla přirozená, jen ve větší vzdálenosti od telefonu se zřídka ozývalo nepříjemné praskání. Nokia BH-803 nabídne standardní výdrž kolem sedmi dnů v pohotovostním režimu, doba hovoru se pohybuje kolem šesti hodin.

Co říci závěrem

Sluchátko Nokia BH-803 si nás získalo především luxusním designem, který odlišuje tento model od většiny současné produkce bezdrátových headsetů. Netradiční systém dotykového ovládání hlasitosti si nás i přes prvotní rozpaky získal také.

Celkově hodnotíme headset Nokia BH-803 velice kladně, k žádnému z parametrů nemáme zásadní výtky. Snad pouze k ceně tohoto modelu, která by mohla případné zájemce nemile překvapit. Pohybuje se totiž kolem hranice tří tisíc korun.