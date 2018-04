Se kterou předplacenou kartou si nejlevněji zavoláte do zahraničí?

V tuto chvíli už dva čeští operátoři nabízejí předplacenou kartu, která nabízí zvýhodněné volání do zahraničí. Záměrně nepíšeme levné, ale zvýhodněné (myšleno oproti standardním tarifům), protože levné volání do zahraničí nabízí i Oskarta a to bez nutnosti měnit standardní tarif. V polovině září představil T-Mobile tarif pro předplacenou kartu Twist Home. Eurotel nyní přišel s naprosto stejným tarifem, Go Special, jen trošku levnějším a oproti T-Mobile zvýhodněným v detailech.

Oba tarify mají stejnou filozofii. Po České republice voláte do všech sítí za stejnou minutovou sazbu (která je ovšem vyšší než volání z této karty na pevné linky na Slovensku), máte drahé textové zprávy. Pokud se rozhodnete volat do několika vybraných zemí (jde o země, z nichž pochází nejvíce cizinců žijících v ČR) přes internet (kvalita může být horší, než u nehorázně drahého standardního volání), potom budete volat za zvýhodněnou sazbu.

T-Mobile vymýšlí, Eurotel se směje

Podle čísel, které zveřejnil T-Mobile, u nás žije přibližně 700 tisíc cizinců ze zemí, které operátory zajímají. Největší menšinou jsou Slováci (274 tisíc), následovaní podobně početnými Ukrajinci (248 tisíc), Rusy, Vietnamci a Číňany. Pro tyto potenciální zákazníky se T-Mobile nabídnout celkem 100 tisíc předplacených karet Twist s tarifem Home, prodávaných za 499 Kč (v ceně je kredit 300 korun). Eurotel počet karet Go s tarifem Special neomezuje, můžete si ho pořídit s novou kartou a můžete si jej aktivovat pro již existující karty.

Volání přes internet

Služba Původní telefonní číslo Zadání telefonního čísla při volání přes internet Eurotel Netcall *55 +421 905 123 456 *55 421 905 123 456 T-Mobile I-call +421 905 123 456 1042 00421 905 123 456

Poznámka – Oskar nerozlišuje mezi internetovým a standardním hovorem do zahraničí, takže je zbytečné volat a vytáčet číslo jinak než standardním způsobem; cena je stejná.

Zatímco český T-Mobile dostal za úkol být do čtyř let v České republice mobilní jedničkou a musí se proto snažit, současný lídr trhu Eurotel se může jenom smát. T-Mobile se totiž nachází v pozici šachisty, který má méně figur a proti kterému stojí soupeř, který se snaží co nejvíce vyměňovat figury v poměru 1:1. Cokoliv T-Mobile vymyslí, aby pokořil Eurotel, tento operátor jenom zkopíruje a zvýhodní oproti nabídce T-Mobile.

Prvním příkladem byl tarif pro GPRS. T-Mobile nabízí za 699 korun 50 MB dat. Eurotel s úsměvem nabídnul za 695 korun 60 MB dat s vědomím, že může objem dat zdarma kdykoliv navýšit, protože má v záloze ještě žolíka v podobně tarifu Data Nonstop s neomezeným objemem dat za 999 Kč. Ale zpět k předplaceným kartám – zatímco T-Mobile dlouho pracovat na tarifu Twist Home, Eurotel ho v podstatě jenom zkopíroval, nabídnul nižší minutové sazby pro volání v ČR a levnější SMS a nádavkem přidal možnost aktivace pro každého a neomezenou platnost tarifu (u T-Mobile vyprší v září 2005).

Kdyby se T-Mobile jakkoliv pokusil Twist Home zvýhodnit, udělá Eurotel bez mrknutí oka totéž, jen o pár halířů výhodněji. Výhodou T-Mobile je, že má propracovaný marketing pro Twist Home. Jenže pro Eurotel opět není nic jednoduššího než ho zkopírovat. Koncovým zákazníkům je naprosto jedno, kdo co vymyslel a kdo to zkopíroval a finanční ředitel a zástupci akcionářů se neptají jak, ale kolik na tom vydělali.

Srovnání předplacených karet – používání v ČR

Eurotel Go Special Oskarta T-Mobile Twist Home Volání do vlastní sítě (min.) 4,85 Kč 3,15 Kč 4,90 Kč Volání v ČR (min.) 4,85 Kč 6,30 Kč 4,90 Kč SMS (ks) 2,95 Kč 2,10 Kč 3,00 Kč MMS (ks) 9,50 Kč 9,50 Kč 10,00 Kč WAP – CSD (min.) 2,70 Kč 1,50 Kč 2,80 Kč WAP – GPRS (kB) 0,60 Kč + 0,60 Kč/hod 0,60 Kč 0,50 Kč Platnost tarifu neomezeno Neomezeno 1. 9. 2005

Srovnání předplacených karet – volání do zahraničí přes internet

Eurotel Go Special Oskarta T-Mobile Twist Home Slovensko – pevné linky 4,50 Kč 7,35 Kč 4,50 Kč Slovensko – mobily 7,50 Kč 7,35 Kč 7,50 Kč Polsko, Velká Británie 7,50 Kč 9,98 Kč 10,00 Kč Německo, Rakousko 8,30 Kč 9,98 Kč 10,00 Kč Rusko, Ukrajina 7,50 Kč 7,35 Kč 7,50 Kč Čína 9,50 Kč 9,98 Kč 9,50 Kč Vietnam 19,00 Kč 17,33 Kč 19,00 Kč

Když se dva perou…

Jediný, kdo nemusel sáhnout ke změně tarifů a kompromisy tak naštvat část zákazníků (u Eurotelu a T-Mobile si musí vybrat mezi dražším voláním do zahraničí za levnější v ČR, nebo obráceně), je Oskar. Jeho Oskarta je nabízena za stejných podmínek, s jedním tarifem, se zvýhodněním při měsíčním objemu volání větším než 600 Kč (Flexisazba) a s cenami mezinárodních hovorů, které jsou sice pro vybrané země až na výjimky nejdražší z předplacených karet, ale přitom dražšími jen o pár korun, které lze tolerovat výměnou za levné textové zprávy a volání ve vlastní síti. Pro volání do Ruska, Ukrajiny a na slovenské mobily je Oskarta ovšem nejlevnější.

Pokud někdo provolá desítky až stovky minut měsíčně do vybraných zahraničních zemí a umí počítat, tak si rozhodně pořídí cokoliv jiného jen ne Oskartu. Jenže stejně tak se nerozhodne pro Eurotel nebo T-Mobile a pořídí si volací kartu do telefonních automatů nebo si pro pevnou linku aktivuje zahraniční hovory přes volbu operátora od některého z alternativních operátorů (při účtu přes tisíc korun už jste pro ně zajímavý klient).

Oskar také může těžit z toho, že zákazníci z řad cizinců volají mnohem více po České republice (zajímá je tedy, jak levně vyřídit krátký informační hovor) a volání domů dražší o pár korun za minutu je nebude tolik trápit (zvláště když použijí pro delší hovory pevný telefon, nejlépe zaměstnavatele, který to u vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků toleruje). Navíc od Oskara mohou posílat levné textové zprávy – ty jim Eurotel a T-Mobile u „výhodných“ tarifů řádně zdražili na tři koruny za zprávu.

Kdo je tedy nejvýhodnější

Pokud budeme brát v úvahu, že zákazník používá mobil pro volání po České republice a chce si občas zavolat domů do zahraničí, potom je Oskarta skutečně velmi zajímavá. Navíc nabízí standardní mezinárodní hovory za cenu internetového volání, takže nemusíte přemýšlet nad speciálními kódy a tipovat si, jestli bude internetový hovor dost kvalitní. Pro volání po Evropě a do severní Ameriky je suverénně nejvýhodnější Eurotel (6,64 Kč za minutu, což je výhodnější než do většiny zemí s Go Special).

Ceny za jednu textovou zprávu

Oskarta 2,10 Kč T-Mobile Twist Standard 3,00 Kč T-Mobile Twist SMS 1,80 Kč T-Mobile Twist Extra 1,80 Kč T-Mobile Twist Rock`n`roll 3,00 Kč T-Mobile Twist Home 3,00 Kč Eurotel Go Original 3,30 Kč Eurotel Go Quatro 3,30 Kč Eurotel Go Fun 1,80 Kč Eurotel Go Special 2,95 Kč

Poznámka: Tarif Twist Extra je příplatkový k tarifu Twist Standard, platí se 29,50 Kč za polovinu měsíce nebo 59 Kč za celý měsíc.

Černý Petr tak zůstal v rukou T-Mobile, jehož Twist Home je dražší než Go Special, než volání přes Eurotel NetCall *55 s ostatními tarify a jehož ostatní tarify Twist jsou pro volání do zahraničí nejdražší na trhu i při použití internetového volání (byť jen o pár halířů za Oskartou). Vyplatí se jen těm, kdo chtějí kvůli levnému volání do sítě T-Mobile používat Twist a lehce dražší hovory do zahraničí je tolik netrápí (podle stejné definice je ale výhodná i Oskarta, takže T-Mobile tento argument asi nepřipustí…).

T-Mobile je nyní na tahu a pokud se vrátíme k šachu, tak je v situaci, kdy má méně figur, hraje na jedné šachovnici proti dvěma soupeřům, kteří ho navíc mají dokonale přečteného a na každý jeho tah odpoví o trošku lépe. Opravdu nezáviděníhodná pozice…