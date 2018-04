SDIO - připojte ke svému PDA skener či čtečku otisků prstů

U specifikací kapesních počítačů se velmi často setkáváme se zkratkou SDIO (Input/Output). Tu lze najít u modelů vybavených slotem pro Secure Digital (SD) karty a značí, že takováto zařízení lze rozšířit i jinak, než paměťovou kartou.

V praxi takové rozšíření vypadá tak, že si koupíte PDA například jen pro účely diáře a později se rozhodnete, že byste jej rádi využívali také pro surfování po internetu. Pokud však vaše zařízení není potřebně vybaveno již od výrobce, můžete využít právě SDIO slot. Stačí pořídit odpovídající Bluetooth či Wi-Fi SDIO kartu a je po starostech.

SDIO ale neznamená pouze Bluetooth či Wi-Fi. Chcete-li na internet přes vytáčené připojení, můžete si pořídit SDIO kartu s modemem. Velmi rozšířené jsou GPS SDIO karty, z vašeho kapesního počítače se tak může stát satelitní navigace za zlomek ceny, kterou byste vydali při koupi plnohodnotného zařízení. Kapesní počítač splní stejný účel a ještě poslouží k mnoha dalším.

Pokud se chystáte na dovolenou, možná oceníte TV či rádio ve SDIO formátu. Zejména rádio je však poměrně drahou investicí, za pár tisícovek máte slušný MP3 přehrávač, hudbu můžete na druhou stranu pomocí PDA poslouchat také.

U nás poměrně nezvyklé jsou například SDIO fotoaparát či mikrofon. Ještě méně obvyklý je skener či čtečku otisků prstů. A dalo by se pokračovat, do SDIO formátu se dá převést snad každé zařízení, které by našlo využití (a výrobci přineslo patřičný zisk).

Výhody SDIO byly již nastíněny. Můžete pomocí něj rozšířit PDA o libovolnou funkci. Na druhou stranu - za takové rozšíření zaplatíte většinou jistě víc, než kolik byste vydali za nové PDA právě s touto funkcí. Proto se vyplatí před koupí zapřemýšlet, co vše od něj očekáváte, abyste následně nemuseli jednotlivé prvky dokupovat. Další nevýhodou je, že SDIO zařízení nemusí pracovat se všemi kapesními počítači a jejich operačními systémy. Jako externí zařízení budou také odebírat více energie, než kdyby byla integrována přímo v PDA.

Přídavné karty z kapesních počítačů také "vykukují" a pomineme-li to, že je činí méně vzhlednými, hrozí také nebezpečí poškození.