Telefónica a T-Mobile budou kompletně sdílet sítě, zemi si rozdělí napůl

17:05 , aktualizováno 17:13

Telefónica a T-Mobile by mohly od příštího roku kompletně sdílet své mobilní sítě GSM a 3G. Na polovině území by infrastrukturu, tedy zejména vysílače, pro oba operátory provozovala Telefónica a na druhé T-Mobile. Uvedly to dnes firmy ve společné tiskové zprávě.