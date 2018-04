Sdílejte si své CDMA připojení!

Připojení k internetu přes Eurotel Data Expres je jistě skvělé, ale dodávaný modem Gtran zrovna nevyniká flexibilitou. Už samotné připojení přes USB rozhraní příliš nenahrává připojování jiných zařízeních než osobních počítačů. U těch se povedlo rychle připojit i Eurotelem přímo nepodporované operační systémy – MacOS i Linux. Co když, ale chcete používat VoIP telefon s ethernetovým rozhraním nebo PDA s wifi? Jistě s trochou snahy se povede internet pomocí počítače s USB portem připojení nasdílet, ale kdo by stál v bytě o nonstop běžící a hučící počítač? Řešení naštěstí existuje.

Výše popsané dilema jsem řešil i já. Po dvou probdělých nocích a vydatné pomoci okolí je na světě postup jak k CDMA připojit libovolné zařízení vybavené ethernetovým portem nebo wifi. Budete k tomu samozřejmě potřebovat CDMA modem od Eurotelu a pak wifi router ASUS WL500g.

Potřebujeme jeden Asus WL500g...

Jde o zařízení, které by jako z oka vypadlo desítkám podobných. Má jeden RJ45 WAN port, 4 LAN porty a také funguje jako wifi access point. V některých aspektech se od konkurence ale liší. Na zadní straně kromě zmíněných konektorů najdete také paralelní port a konektor USB. Důležité ovšem je to, co zůstává na první pohled skryto uvnitř. Tím je upravený Linux, na němž je router postaven. Asus proto podle GPL k firmwaru zveřejňuje i zdrojové kódy. Mohou tak vznikat upravené verze zpřistupňující routeru nové funkce. Asusu to přináší dvě pozitivní věci: Router, který je s upraveným firmwarem schopen věcí, které konkurence neumí, si koupí více lidí a některé funkce původně implementované nadšenci, Asus posléze zahrnuje i do oficialních verzí firmwaru.

Stejnou cestou jsme šli i my. USB port určený původně k připojení flash disku nebo web kamery je možné po přidaní patřičných ovladačů použít k připojení jakéhokoliv USB zařízení. Proto je možné připojit i náš CDMA modem, spojit na něm PPP relaci a vytvořené připojení překládat na vnitřní porty Asusu.



... a také upravený firmware

K tomu všemu budete potřebovat upravený firmware. Ten si můžete stáhnout na stránkách koppel.cz/cdmawifi. Upozorňujeme na to, že nahráním neautorizovaného firmwaru zřejmě na Asus ztrácíte záruku, takže z tohoto pohledu je tato činnost na vaše nebezpečí. V nejhorším případě by ovšem vždy mělo být možné obnovit firmware, který je k dispozici na stránkách Asusu. Tuto akci provedete také tehdy, když už pro vás dál CDMA funkcionalita v Asusu nebude zajímavá.

Po výměně firmwaru se v menu webové správy Asusu objeví nová položka CDMA a v ní volba Configuration. Zde je nutné vyměnit pouze známé jméno a heslo, které je vám od Eurotelu přiděleno. Potvrďte zadané údaje tlačítkem Save a připojte na USB port CDMA modem a do 30 sekund by se vám mělo sestavit spojení. Pak už můžete k ASUSu přes wifi nebo ethernet připojovat libovolná zařízení. Na všech bude internet k dispozici.

Automatické obnovení připojení

Výhodné je, že Asus vám i ohlídá stav, kdy se připojení po dvou dnech rozpadne (tak je nakonfigurována síť Eurotelu). Do 30 sekund je připojení opět obnoveno. Vše je tedy dokonale bezúdržbové.

Upozorňujeme na to, že firmware je zatím v první verzi, takže je možné, že bude obsahovat nějaké nedostatky. K jejich řešení využijte diskuzní fórum na zmíněných stránkách.

Náš článek primárně popisuje způsob jak k CDMA připojit i zařízení bez USB portu. Je však jasné, že tento způsob lze použít i ke sdílení připojení libovolným počtem uživatelů. Proto jsme prostudovali Všeobecné podmínky, k jejichž dodržování se při podpisu smlouvy na Data Expres zavazujete.

Pozor na všeobecné podmínky!

Důležitý je bod 4.1.6 ve kterém se praví, že umožnit užití služeb třetí osobě za úplatu je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Eurotelu. Nesmíte tedy bez jejich svolení od připojených uživatelů (pokud to nejste přímo vy) vybírat peníze.

Další bod 4.3.1 praví, že účastník se zavazuje nevyužívat službu takovým způsobem, který by negativně ovlivnil kvalitu služeb pro jiné účastníky. Za příklad se uvádí připojování serverů. Myslím, že z pohledu Eurotelu je z pohledu zatížení sítě jeden uživatel přenášející na plnou kapacitu linky ve výsledku shodný jako 3 uživatelé sdílející jednu linku, takže v tomto ohledu by snad neměl být problém.

Rád bych závěrem poděkoval Davidovi Podzimkovi a Petru ‘Nenikovi’ Nejedlému, kteří pracovali na úpravách firmwaru a firmě i4, která nám na pokusy půjčila hardware ASUS.

Autorem článku je Adam Köppel