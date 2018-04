SD GSM - Resco do PalmOS - a další aktuality

SD GSM/GPRS karta ještě letos?

Podle The Inquier chystá Siemens mobilni telefon v SD kartě. Produkt CF45 bude přenášet hlas i data a v Evropě by měl být ca cenu přibližně 270 EUR k dostání ještě před koncem letošního roku. Po PocketPC verzi karty by měla následovat i varianta pro PalmOS handheldy. Stránky Siemensu ale mluví o CF kartě, takže uvidíme.

Nemůžete stáhnout Power48?

Chtěli byste stáhnout kalkulačku Power48 a nejde vám to? Zde jsou alternativní downloadové adresy.

http://www.mindspring.com/~p48m1/



http://www.mindspring.com/~p48m2/

Update ROM pro Axim

Dell vydal ROM Update verzi A03. Řeší problémy s Pocket Internet Explorer, zrychluje nastartování Dellu a mnoho dalších věcí. Ke stažení je zde.

SoundManager: chytře na zvuky

SoundManager se jmenuje program, který řeší problém s nechtěným hlasitým alarmem v kritických situacích (jako třeba na poradě, v kině, na pohřbu...). Často používané řešení (ztlumit zvuk) vede zase k tomu, že užitečný alarm není používán...

SoundManager jde na věc chytře - umí se sám přepnout do tichého režimu a naopak v závislosti v záznamech v DateBooku (podle klíčového slova v záznamu se přepne do nastaveného režimu).

Velmi užitečný program vyvíjí Thomas Chapman a stojí 4,95 USD.

Photo Viewer: Resco debutuje v PalmOS!

Dlouholetá a úspěšná PocketPC softwarová firma Resco vydala svůj první PalmOS produkt - Resco Photo Viewer. Je to prohlížeč fotografií, který již delší dobu úspěšně dobývá PocketPC trhy.

Umí zobrazit formáty JPEG a SplahPhoto a pomocí desktopového Album Generator PC i BMP, TIF, PNG a PPT. Dobrá sada základních editačních funkcí zahrnuje lupu, rotaci, nastavení jasu, kontrastu a podobně. Lze vyzkoušet jako 14denní trial, stojí 19,95 USD.