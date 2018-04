SD GPS - Televize v rádiu? - a další aktuality

SD GPS karta se blíží

Podle BSQUARE finišuje Matsushita s SD GPS kartou. GPS je součást SDIO Now! programu. Tisková zpráva hovoří o SDIO GPS kartě pro PocketPC handheldy, je ale pravděpodobné, že Matsushita připraví i PalmOS variantu.

Televize v rádiu?

Zajímavou informaci jsme objevili včera na vnunet. Podle ní NTL a Radioscape předváděly přenos TV do PDA za použití signálu DAB (Digital Audio Broadcasting). Ta má v budoucnu nahradit klasický analogový přenos rádia (zatím jsou ale přijímače pro tyto signály velmi drahé). Malé displeje PDA nemají takové požadavky na šíři signálu jako klasické TV, poslední měsíce jsou navíc ve znamení rozvoje paměťových médií s dosud nebývalou kapacitou (třeba 4GB CF karty jsou v tomto smyslu pro PDA asi totéž, co DVD disk). Technologie přenosu zatím není zcela vhodná pro přenos TV s velkou dynamikou a změnou (třeba sport), to jsou ale nutné počáteční mouchy. Zdá se, že po MP3 a nesmělých videoklipech je i u PDA nastartováno k novým multimediálním výšinám...

GPS pro Aximy

Použitelnost PDA se měří rovněž dostupnými periferiemi a v tomto ohledu si poměrně nový Dell Axim nemůže zatím naříkat. Koupíte na něj nyní i cenově velmi zajímavý GPS modul Universal GPS Navigation System za 189,95 USD od Deluo Electronics.

Handango: Nejprodávanější jsou diáře

Nejprodávanější aplikací na serveru Handango je u PocketPC diář Pocket Informant, v PalmOS kategorii zase vede (světe div se) diář DateBk5. Kolem obou dnes už kultovních produktů existuje řada mýtů. Oba jsou zaručeně nejsofistikovanějími diáři ve svých platformách (fanoušci Agendus a Agenda Fusion prominou) Který z nich je lepší? Rozhodli jsme se pro vás připravit srovnávací recenzi těchto titánů, můžete se těšit příští týden!

