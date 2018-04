SD Bluetooth2 v prodeji! - Namísto novinek barvy - a další

Namísto nových modelů barvičky

Čekání na nové modely Clié firma Sony krátí nabídkou nových barevných variant typů SJ33 - zatím modré a bílé...

K vidění je zde.

Nová SD Bluetooth karta Toshiby v prodeji

Toshiba začala prodávat svoji druhou SD Bluetooth kartu, a to v Evropě. Stojí 67 GBP. Je ovšem zatím vybavena podporou pro PocketPC 2002 a Windows (2000, XP a 9X).

Velikost karty je 24x2x40 mm, je tedy o 9mm kratší než předchozí typ a má i 50% spotřebu. O případné podpoře PalmOS handheldů zatím výrobce neinformuje.

Plný displej internetu

Jestli hledáte něco, co vám umožní si prohlížet www stránky na PocketPC handheldu ve full-screen režimu a nic to nestojí, zkuste software skHookIE - je to sice ještě pořád alfa, vyzkoušet ho ale můžete, prý je docela stabilní!

PDA hodinky Fossil za pár korun...

... vyprodávají na CellularShowRoom. Přesněji řešeno za pár dollarů (30 USD) za PalmOS i PocketPC verzi. Jsou to ale ty starší původní typy.

PenReader 4.0 pro PocketPC...

... vydala včera firma Paragon Software. Jedná se o unikátní firemní systém rozeznávání znaků pro zařízení s PPC a PPC2002 .