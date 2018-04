SD Bluetooth v Evropě! - Symbian7 přichází a další aktuality

Palmy m515 a m130 na CompuSmart

Očekávané nové modely Palmů se začínají objevovat porůznu v internetových shopech - je to předzvěst toho, že se již mohou záhy dostat na trh.

Modely se objevily krátce v nabídce obchodu CompuSmart, pak ale byly staženy. Podle neoficiálních informací se počítá se zahájením prodeje 4.března - Palm m515 by měl stát okolo $400 a Palm m130 kolem $285 - jsou to ale zatím neoficiální zdroje.



SD Bluetooth v Evropě!

Evropské stránky firmy Palm Inc. zveřejnily nabídku SD Bluetooth karty, která je velmi netrpělivě očekávána již několik měsíců!

Yankowski o odchodu z Palm Inc.

Bývalý CEO firmy Palm Inc. hovořil v interview pro New England o příčinách svého odchodu z firmy. Třiapadesátiletý Yankowski přiznal, že bezprostředním důvodem odchodu bylo rozhodnutí představenstva o rozdělení firmy. Yankowski dnes pracuje jako výkonný ředitel GeoPhoenix. Celý rozhovor najdete zde.

Symbian OS 7.0 přichází

Podle oznámení na 3GSM World Congress představí detailně Symbian novou verzi OS 23.dubna v Londýně. Mělo by jít o významný upgrade, který umožní vstoupit chytrým telefonům do další generace 3G sítí, ale přinese i další podstatná vylepšení. Podrobnosti v tiskové zprávě Symbianu.

SD/MMC karty do Visorů!

Ano - s SD/MMC MemPlug od Portable Innovation Technology můžete pracovat se stále populárnějšími kartami SD/MMC i ve vašich Visorech.

Cena modulu, který obsahuje i vibrační alarm, je $69,95. Je to ale jen slot pro pamětové karty - nelze do ní třeba zastrčit Bluetooth SD kartu, která bude již záhy na trhu.



MIDI pro iPAQy

Hudebníci, pozor - jestli jste dosud postrádali na svém iPaqu MIDI přehrávač s MIDI interface, zbystřete pozornost. Softwar uvádí na trh MIDI interface s názvem MPort. Připravuje se i zajímavý software - programy CEsequencer a MPort Organiser by měla plně využít schopností MPortu i umožnit komponovat MIDI skladby přímo v iPAQu!

iPAQ: Rychlejší surfování s BlueKit

Firma BlueKit uzavřela dohodu s firmou Compaq - pomocí své technologie zvýší rychlost stahování dat přes mobil 3x až 5x. Za používání služeb se platí měsíční poplatek.

Aplikaci si lze stáhnout jako trial zde, najdete tu i bližší informace.