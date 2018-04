SD 802.11 karta - Dell za $199 - a další aktuality

DELL bude mít PocketPC za $199

Firma DELL potvrdila spekulace na Internetu, že dá brzy do prodeje dva handheldy s PocketPC. Model s 300MHz Intel XScale procesorem by měl stát jen $199, kdežto model s 400MHz procesorem bude za $299.Oba handheldy jsou očekávány na listopadovém Comdexu.

$20 mil. injekce pro PalmSource

Firma Sony investuje 20 milionů USD do PalmSource. PalmSource je softwarová divize firmy Palm, Inc. která by měla být brzy osamostatněna od mateřské společnosti. Investice pomůže tomuto oddělení a výrazně zvýši vliv Sony na další vývoj PalmOS. Sony je jedním z velkých výrobců handheldů s PalmOS operačním systémem.

Natara testuje Project@Hand 2.0 beta

Čekali jste na HiRes verzi projektové aplikace od Natary Project@Hand? Nyní si ji můžete stáhnout z firemních stránek a odzkoušet.

Kromě podpory rozlišení 320x320 nabídne dvojka integrované Ganttovy grafy, podporu VF, a další vylepšení, z nichž nejlepší je asi nezávislost na PC aplikaci MS Project.

SD 802.11 karta - příští rok!

První bezdrátovou SD kartu s 802.11 vyvinul SyChip. Jmenuje se WLAN 6060SD. Z SD slotu bude trošku "čouhat" ven (ostatně podobně jako Bluetooth SD karta od Toshiby).

Firma vyvíjí rovněž softwarový driver pro PalmOS 4.0 a vyšší, pro WindowsCE 2.11 a vyšší a Windows 2000. Podle firmy se karta mohla začít prodávat někdy ve druhém kvartále 2003, cena dosud není zveřejněna.

PDA v Japonsku

Agentura pro průzkum trhu Yano Research Institute (YRI) zveřejnila včera čísla o trhu PDA v Japonsku. Vedoucí postavení si udržuje firma Sharp s 16% trhu následována Sony (4%), Palm (14%) a Casio Computer (13%). Podle operačních systémů vede PalmOS (47%), WindowsCE má 39% a Zaurus 14%. Oproti loňsku se letos prodá o 2,3% handheldů víc (1.373 tis.ks), tržby se ale díky klesajícím cenám sníží.