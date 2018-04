Scribble2000 - freewarové rozpoznávání písma pro Psion

Na rozdíl od Palmů a PocketPC jsou zatím všechny kapesní počítače Psion vybaveny kvalitní klávesnicí a programy pro rozpoznávání písma psaného přímo na dotykový displej tedy nejsou v naprosté většině případů zapotřebí. V některých situacích se však přítomnost grafitti systému může hodit, a snad právě proto vznikl Scribble2000, jehož autorem je Nicklas Larsson. Současná nejnovější verze 0.91 je stále ještě v betastádiu, pokud se tedy při zkoušení programu setkáte s nějakými chybovými hlášeními, mějte se Scribble2000 slitování, ostatně na rozdíl od komerčního a drahého Calligrapheru (60,- USD) od Atelier Software je Scribble2000 pro všechny EPOC32 kompatibilní přístroje (Series 5/5mx, Revo, Ericsson MC218 atd.) zdarma.









Na obrázku vidíte plochu, do které vpisujete znaky, které se ihned po nakreslení (zvednutí pera) převedou na písmenko, číslici nebo některý z podporovaných speciálních znaků. Plocha 1 (čísla slouží pouze jako popis funkcí a v originálním Scribble je pochopitelně nenajdete) slouží k zápisu velkých nebo malých písmen, mezi kterými přepínáte aktivací symbolu C (Caps Lock) s označením 3. Plocha 2 je vyhrazena číslicím (viz ukázka přímo z Psiona), které jsou rovněž okamžitě rozpoznávány. Čtyřkou je označena "úchopná" plocha pro případné přemístění okénka kamkoliv na plochu desktopu či plochu některé aplikace. Okénko Scribble2000 lze v případě potřeby zvětšit (pokud je tato volba povolena v preferencích) symbolem označeným číslem 10. Symbol S označený číslicí šest je přepínátko "Sticky" pro automatické překreslování a vyvolávání Scribble2000 na popředí - je-li S přepínač vypnutý, musíte si po přepnutí mezi aplikacemi vyvolat Scribble2000 ručně. Symbol X Scibble2000 ukončí, M vyvolá podrobnější preference a dvě šipky na okraji pod číslem 9 aktivují nebo deaktivují zobrazení všech přepínačů.



V podrobnějších preferencích programu si můžete nastavit velikost okénka Scribble2000, přichytávání k okrajům displeje, případně i "rotaci" displeje při vertikálním použití Psiona. Poslední volba slouží k definování znaku, kterým budou nahrazeny nerozpoznané grafitti symboly - například při pokusu o rychlé psaní, standardně jsou neznámé znaky nahrazeny vlnovkou. Kdykoliv si můžete nechat zobrazit tabulku s ukázkami psaní grafitti podporovanými Scribble2000 ve verzi 0.91, další speciální znaky jako "@", ":", "$", "%", "?" a další se píšou s pomocí přepínače následovaného písmenkem (výčet znaků viz. manuál k programu).







Scribble2000 je sice velmi zajímavý program s poměrně kvalitním rozpoznáváním grafitti, protože se ale zatím neumí učit a nelze si tak definovat vlastní grafitti reprezentující například znaky s háčky a čárkami, je jeho použití v našich "jazykových" podmínkách značně omezené. Program tak spíš slouží jako názorná demonstrace toho, že Psiony stejně jako Palm nebo PocketPC bez problémů zvládnou rozpoznávat ručně psané znaky v reálném čase a můžeme jen doufat, že některá z příštích verzí Scribble2000 bude podporovat i definice vlastních symbolů a bude použitelná pro psaní našich milovaných nabodeníček.