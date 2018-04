Sčot – revoluční kalkulátor

Kalkulátorů na poli PalmOS produktů je stále čím dál více. Osobně nevyužívám kalkulátor, který je standardně dodáván s operačním systémem. Z jediného důvodu - nenabízí tolik možností jako vědecký kalkulátor, který potřebuji. Freewarovou aplikací, která mi nejvíce vyhovuje, je EasyCalc od Ondřeje Palkovského.

V minulém týdnu vzniknula nová aplikace pro PalmOS zařízení. Typicky ruský název je pro některé již přežitkem, ale ti, co si pamatují starou éru těchto strojů, si jisté rádi zavzpomínají.

Sčot je kuličkové počitadlo

Nápad vytvořit univerzální a velice jednoduchou aplikaci, která by simulovala pohyb kuliček na jednotlivých drátech počitadla, je geniální svou jednoduchostí. Sám uživatel zvolí, které kuličky se přesýpají na jednotlivých řádcích (drátcích). Jednotlivé řádky mají barevně odlišené kuličky pro snazší orientaci a přehlednost.

Vlastní počítání se uskutečňuje tím, že na jednotlivé kuličky tapete a ony se přesunují buď vpravo nebo vlevo, podle své aktuální polohy.

Na této simulaci grafického prostředí a jednoduchého user interface se nedá vymyslet moc funkcí. Jedna mi však chyběla, a to přesunutí všech kuliček při otočení sčotu o 90 stupňů. Kdyby se k Palmu vyrobilo pohybové čidlo, mohly by se při natočení kuličky přesypat. To by bylo něco…

Pokud si chcete zavzpomínat a mít také nějakou hloupůstku v paměti, jistě neotálejte se stahováním. Těm, kteří čekali rozumný kalkulátor, doporučuji výše zmiňovaný EasyCalc.