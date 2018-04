Sci-Fi Bar - Today plug-in, který musíte mít (popis programu)

Pokud byste si své PocketPC rádi ozvláštnili, může k tomu posloužit program Sci-Fi Bar. Tento Today plug-in se vyznačuje nejen líbivým vzhledem, ale kombinuje zobrazovač hodin, data a stavu baterie i paměti.

Plug-in se zajímavým pozadím není jen statickým obrázkem, ale umí také zobrazit podrobné informace o stavu paměti či baterie. Stačí kliknout na daný symbol a hned víte, kolik energie vám ještě zbývá či jak velké množství paměti je obsazeno. Kromě textového zobrazení vám detaily sdělí také plechový ženský hlas.

Naprogramovat je možné také tři tlačítka pro spouštění přehrávače hudby a videa či prohlížeče obrázků.

Co by to bylo za Today plug-in, který by neuměl skinování. S programem jsou dodány dva vzhledy, mezi kterými lze v menu přepínat. Na stránce výrobce pak naleznete několik dalších. Vytvořit je možné dokonce skin vlastní.

Sci-Fi Bar 2.00 si můžete zdarma vyzkoušet v trial verzi nebo zakoupit plný program za $4.99. Aplikace funguje na PocketPC 2002 či Windows Mobile 2003 zařízeních s ARM a Xscale procesory. Testována byla zatím na Dellu Axim X5 a některých iPACích.