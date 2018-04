Schéma zapojení Nokia Cellular Data Suite interface pro telefon Nokia 6110

Může se stát, že se vám bude hodit schéma zapojení propojovacího kabelu pro Nokia Cellular Data Suite 1.2 - bez software je vám tento kabel k ničemu, nicméně si tak můžete být schopni provést opravy či úpravy poškozeného kabelu atd. Pokud se v elektronice nevyznáte, nepokoušejte se kabel upravovat nebo sestrojovat - za poškození nebereme zodpovědnost.

Popis zapojení:

Piny, které jsou označeny číslem 1-7 jsou piny sériového konektoru DB 9

Celý obvod je nápájen z počítače z pinů 4 DTR a 7 RTS (použity dva výstupy, aby nebyl tolik zatěžován seriový port). Napětí z těchto pinů 5-15V je vedeno do stabilizátoru napětí, který nám vyrobí 5V. Jelikož potřebujeme získat napětí 2,6V-3,3V, použil jsem pro snížení napětí vlastnosti úbytku napětí na didách. Počet diod je potřeba upravit podle napětí. Jestliže bude napětí malé, ubereme jednu diodu. Pokud nemáte voltmetr, tři diody by měly vyhovět ve většině případů.

Z IO MAX3232 by v žádném případě nemělo vyjít napětí vyšší jak 3,3 V, které je teoreticky neškodné pro N6110, přesto jsem použil na ochranu N6110 navíc Zenerovy diody DZ1 a DZ2. Diody DZ1 a DZ2 toto napětí omezují na velmi bezpečných 2.7V.

Jinak je to standartní doporučené zapojení převodníku RS232/TTL MAX3232.