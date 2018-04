Schéma konektoru telefonu Panasonic G500

1 - GND

2 - TX_AUDIO

3 - AUDIO_GND

4 - nHF_ON (L=ON) -> L=H/F ON

5 - nAOP_SENSE <- DATA ADAPTOR SELECT

6 - SERIAL_UP <- UART up (9600,33.8kbps)

7 - SERIAL_DOWN -> UART down

8 - EXT_PWR <- POWER FOR CHARGING

9 - GND

10 - RX_AUDIO ->

11 - nRADIO_MUTE -> L=MUTE

12 - nHF_SENSE <- L=H/F MODE

13 - RESERVED L=FLASH WRITE ENABLE

14 - IGNITION <- H=ON

15 - nLOGIC_PWR -> H=HANDSET ON

16 - PAON -> POWER AMPL.CONTROL SIGN.