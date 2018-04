Sbohem, má kolébko, vivat infra

Už od samého počátku, kdy jsem začal vlastnit Palm III mne napadala myšlenka, jak provést synchronizaci dat s mým PCčkem, aniž bych k tomu potřeboval kolébku. Ne že bych ji zavrhoval, ale lákala mne synchronizace dat s PC přes Infra port (IrDA), kterým je Palm III vybaven.

Využití IrDA portu jsem již vyzkoušel s mobilním telefonem, proč to nezkusit také s PC? Od těch dob, kdy jsem si pořídil Pilota a dnes již Palm III, nemám notebook a tak jsem hned na počátku mých snah narazil na nemalý problém. Jak asi víte, PC nejsou standardně dodávány s IrDA portem a tak mi nebývalo, než sáhnout po jiné variantě.

Abych spojení přes IrDA port vůbec mohl uskutečnit, musel jsem své PC IrDA rozhraním dovybavit. V podstatě existují dvě varianty. Buď připojíte IrDA port přímo na motherboard svého PC (musí připojení IrDA podporovat) nebo jej můžete připojit k sériovému portu.



První varianta je elegantnější. K motherboardu připojíte konektor, který je vyveden na zadní straně PC spolu s ostatními porty. Do tohoto konektoru pak připojíte vlastní přijímač a vysílač IrDA portu. Bohužel musíte mít moderní motherboard.



Druhá varianta nevyžaduje moderní motherboard. Přijímač i vysílač připojíte na jeden z volných sériových portů pomocí DB9 konektoru (nebo redukce na DB25). Bohužel musíte mít alespoň jeden volný. Pokud už máte k PC připojenu sériovou myš s externím modemem, asi už žádný volný port nenajdete.

Protože moderní motherboard nevlastním, neměl jsem moc na vybranou a musel jsem se poohlédnout na českém trhu po externím IrDA portu, připojitelném přes sériový port. Nebylo to pravda jednoduché, externí IrDA port nenajdete téměř v žádných cenících. Nakonec mi ho ochotně zapůčila firma PDA technology

Nejprve jsem musel vyřešit jeden z prvních problémů, o kterém jsem se již zmínil výše. Pokud jsem totiž nechtěl neustále přepojovat externí IrDA s modemem, musel jsem se také poohlédnout po desce, která by mé dva stávající porty (COM1 a COM2) rozšířila o COM3 a COM4.

Stačilo zajít do bazaru s PC, a prohrábnout krabici s díly starších PC. Asi jsem měl štěstí, ale téměř hned jsem nalezl starý řadič pro pevné disky z PC486. Ještě když nebyly řadiče pro pevné disky integrovány na motherboardu, musely být řešeny jako externí karta, zasunutelná do slotu na motherboardu. Tato karta pak také zpravidla obsahovala ze stejného důvodu i sériové porty a konektor pro připojení disketové mechaniky.

Někdy je velmi obtížné najít ten správný řadič a to hned z několika důvodů:





K řadiči musíte mít také schéma jumperů (přepínačů), pomocí kterých pak provedete jeho správné nastavení. Sehnat v bazaru řadič i s tímto schématem je nemožné. Někdy ale bývá schéme jumperů popsáno přímo na tomto řadiči.

Pokud chcete přes IrDA komunikovat maximální rychlostí, musí řadič obsahovat čip UART 16550, který dovoluje komunikaci až 115.200 bps. Takovýto čip obsahovaly Enhanced IDE (EIDE) řadiče.

Pokud jsou prodejci v bazaru znalí, poradí Vám. Pokud ne, a chcete-li mít jistotu, musíte si řadič koupit v obchodě. Je to téměř nedostatkové zboží a pokud jej seženete, jeho cena se pohybuje někde kolem 400,-Kč bez DPH.

Máte-li tedy řadič, musíte jej správně nastavit. Pomoci jumperů proveďte vyřazení řadiče disku (DISABLE IDE) a vyřazení floppy mechaniky (DISABLE FLOPPY). Dále je nutno nastavit na tomto řadiči sériové porty. Port s IRQ 4 (je standardně určen pro COM1) nastavte pomocí jumperů na COM3. Port s IRQ 3 (je standardně určen pro COM2) nastavte na COM4. Pak bude Vaše PC podporovat 4 sériové porty:





COM IRQ I/O 1 4 03F8-03FF 2 3 02F8-02FF 3 4 03E8-03EF 4 3 02E8-02EF Na COM1 mám připojenu myš, Na COM2 mám připojený modem. Externí IrDA jsem připojil k COM4.





Tekram IRmate IR-210

Co dostanete:

Technickou část bychom měli za sebou a tak se spolu můžeme podívat přimo na vlastní IrDA. externí IrDA port vyrábí společnost Tekram. Jak už jsem se zmínil výše, existuje několik typů externího IrDA portu. Ten, který se připojuje k sériovému portu nese označení IRmate IR-210.IRmate 210 (vysílač i přijímač v jednom), redukci z DB9-tatínek na DB25 maminka, diskety s ovladači pro Win95 a programem, příručku pro instalaci pod Win98 a základní pospis vlastního IrDA, program TranXit (něco jako Laplink přes IrDA port)

Parametry:

IRmate IR-210 podporuje IrDA 1.0 (protokol SIR), rychlost až 115.200 bps, pokud ji podporuje sériový port, komunikuje při vzdálenosti 10-100 cm s vychýlením 30 stupňů.

Instalace na PC:

Vlastní instalace IRmate-210 je jednoduchá. Stačí konektor od IrDA portu zasunout do sériováho portu. Horší je to již s instalací podpory IrDA rozhraní pod Win95 nebo Win98. Bohužel Win95 nemám a tak Vám nabízím instalaci pod Win98. Výhoda IRmate-210 je v tom, že ho Win98 přípo podporují. O to je jeho instalace jednodušší.

Nejprve musíte připojit IRmate k sériovému portu. Přes menu Start, Nastavení, Ovládací panely doubleklikněte na Přidat nový hardware. Zobrazí se okno s informacemi o instalaci. Klikněte na Další, zobrazí se upozornění o vyhledávání zařízení Plug and Play. Klikněte na Další. Zobrazí se následující okno.



Vyberte položku podle obrázku a klikněte na Další. Zobrazí se okno Průvodce přidáním nového hardwaru.



Vyberte položku podle obrázku a klikněte na Další. Zobrazí se okno se seznamem typů hardwaru.



Vyberte položku podle obrázku a klikněte na Další. Ze seznamu vyberte výrobce a typ zařízení.



Vyberte výrobce a typ podle obrázku a klikněte na OK. Z podporovaných typů vyberte Tekram IRmate-210



Klikněte na Další. Nyní vyberte fyzický sériový port, ke kterému je připojen IRmate-210. Pokud máte přidány sériové porty COM3 a COM4, IRmate máte připojen ke COM4, vyberte příslušný port ze seznamu. Obrázek ukazuje připojení k portu COM2.



Klikněte na Další. Nyní musíte zadat číslo Virtuálního (simulovaného) sériového a paralelního portu.



Klikněte na Další. Nyní se nainstaluje podpora IrDA portu pro IRmate IR-210. Win98 si najdou neznámé zařízení a nainstalují si pro něj příslušné ovladače.



Po instalaci a restartu PC se Vám v příkazové liště objeví ikona pro konfiguraci a ovládání IrDA portu.





Jakýmsi vedlejším a trošku nepříjemným efektem je, že se na displeji Palm III v blízkosti IrDA portu zobrazuje neustále hlášení "Waiting for sender".

Přizpůsobení HotSyncu:

Jak jste si někteří mohli všimnout, HotSync podporuje (Setup, Local Serial port) pouze maximálně COM4. Co však dělat v případě, že jste si stejně jako já nastavili virtuální COM port na COM5. Takový COM port v HotSyncu nenastavíte. A tak jsem provedl upgrade HotSyncu 3.01 tak, že nyní podporuje COM1, COM2, COM3 a COM5. Máte-li zájem, můžete si jej stáhnout.





Před vlastním nakopírováním upraveného si raději zálohujte předchozí verzi HotSyncu. Stažený HotSync nakopírujte do adresáře Palm.

Instalace Palm III:

K tomu, abyste mohli synchronizovat data mezi Palm III a Vašim PC potřebujete také do Palm III nainstalovat programové vybavení IrLink. Postup instalace a použití aplikace IrLink je detailně popsán ZDE. Aby Palm III komunikoval přes IrDA, musíte v IrLinku nastavit způsob komunikace přes IrDA.

IrSync+ je od stejného autora jako IrLink. Tento program spolupracuje s IrLinkem a po jeho spuštění umožňuje synchronizaci dat přes IrDA port. Stačí si jej stáhnout a nainstalovat standardním způsobem do Palm III.

Toť vše. Přeji příjemný "infračervený" zážitek.





