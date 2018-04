Sblížení tabletů a telefonů: první pohled na nový Google Android

Google prozatím nevypustil žádné oficiální informace, které by blíže přibližovaly novou verzi jeho operačního systému Android s kódovým označením Ice Cream Sandwich. Musíme tak dát za vděk několika obrázkům a informacím, které unikly od důvěryhodného zdroje během testování zkušební verze na telefonu Nexus S.

Z obrázku je patrné, že mnoho prvků uživatelského rozhraní z tabletové verze proniklo i do nové verze. Je prozatím otázkou, jestli nová verze bude fungovat jak na tabletech, tak i telefonech. Z jednoho z obrázků je jasně zřetelné, že ani Google prozatím nemá jasno, jakou bude mít Ice Cream Sandwich verzi, podle níž by se dalo leccos odvodit. Obrázky pochází z velmi rané verze a je jasné, že v nejbližší době se vydání nedočkáme.

Vše do modra

Jak můžete vidět z okolních obrázků, celý vzhled bude tentokráte laděn do modré barvy. Na horním řádku pohotovostní obrazovky přibude vyhledávací lišta jako tomu je u Honeycomb na tabletech. Z větších zařízení se do nové verze přenese s určitými změnami launcher pro aplikace a widgety. Velmi zajímavá je rovněž ikona v pravém dolním rohu s několika ikonami aplikací. Může jít například o rychlý přístup ke spuštěným programům nebo o úplně jinou funkci.

Kompletním faceliftem by měl projít e-mailový klient Gmail a v základní verzi bude obsažen Google Shopper, kterého využijete nejvíce se zařízeními s integrovaným NFC. Aplikace fotoaparátu dostane nyní navíc režim pro focení panoramat. Všechny další změny se týkají především vzhledu a je dost pravděpodobné, že by nová verze systému mohla běžet klidně i na rok starých zařízeních. Prozatím je jisté, že by se měli dočkat minimálně uživatelé telefonu Nexus S.

Google další informace střeží velmi pečlivě. Především pak tají tu nejdůležitější, kterou je datum vydání. Je však dost pravděpodobné, že načasování bude velmi podobné s uvedením iPhone 5, které se očekává někdy během září nebo října, aby uživatelé Androidu měli co nejméně důvodů ke změně.