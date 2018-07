Španěl prodává sbírku nerozbalených iPhonů. Za cenu ojetého ferrari

Dosud uvedl americký Apple na trh celkem jedenáct generací iPhonu. Jednotlivých modelů je ovšem více. Kromě zástupců linie navazující na původní iPhone z roku 2007 jsme se dočkali i větších derivátů s přídomkem Plus či levnějších modelů. Loni u příležitosti 10. výročí představení první generace iPhonu společnost uvedla i vrcholné provedení s označením X.

Na trh se během dvanácti let, nebudeme-li zohledňovat jednotlivé paměťové varianty, dostalo osmnáct modelů iPhonu. To je oproti konkurenčním značkám sice směšně nízké číslo, nicméně u kultovní značky jako Apple to není rozhodujícím faktorem. A právě na fajnšmekry z řad skalních příznivců cílí prodejce, který na aukčním portálu eBay vystupuje pod přezdívkou phones-malaga. Jedna z jeho nabídek totiž nad ostatními výrazně vyčnívá.

Jde o unikátní sbírku doposud nerozbalených iPhonů, která obsahuje všechny Applem na trh uvedené modely. Čítá celkem osmnáct telefonů: iPhone 2G (8 GB), iPhone 3G (8 GB), iPhone 3Gs (8 GB), iPhone 4 (8 GB), iPhone 4s (16 GB), iPhone 5 (64 GB), iPhone 5s (16 GB), iPhone 5c (8 GB), iPhone 6 (32 GB), iPhone 6 Plus (16 GB), iPhone 6s (16 GB), iPhone 6s Plus (16 GB), iPhone SE (16 GB), iPhone 7 (32 GB), iPhone 7 Plus (128 GB), iPhone 8 (64 GB), iPhone 8 Plus (64 GB) a iPhone X (64 GB).

Většina přístrojů je v černém, novější z nich ve vesmírně šedém provedení. Výjimkou jsou modely 5c (modrý) a 7 Plus, který pochází z edice (Product) Red stejnojmenného projektu zabývajícího se bojem proti AIDS. Červeného provedení se dočkala i aktuální jedenáctá generace iPhonu (více viz Apple začal prodávat červený iPhone 8, výtěžek půjde na boj proti AIDS).

Už jen z výčtu přístrojů, přestože nejde o vrcholné paměťové varianty, lze odvodit, že cena nebude nikterak nízká. Například první generace iPhonu je sběratelsky ceněným kouskem (více viz První iPhone je sběratelský klenot. Na aukcích se prodává za statisíce).

Sbírku, jejíž součástí je i na míru vyrobená podsvětlená vitrína v podobě loga Applu, si dotyčný cení na téměř 100 tisíc eur. V přepočtu tedy na neuvěřitelných téměř 2,6 milionu korun. Za tuto částku by vám mohlo říkat pane třeba ojeté ferrari nebo zcela nová luxusní limuzína z Německa.

A to jde navíc o částku bez nákladů za doručení. Například do Česka vyjde poštovné na 499 eur, tedy v přepočtu zhruba 13 tisíc korun. Cena přepravy je takto vysoká patrně nejen z důvodu rozměrnosti a křehkosti vitríny, ale i kvůli pojištění zásilky. Ve srovnání s požadovanou cenou za sbírku jde nicméně o nepatrný výdaj.

Je cena za sbírku přemrštěná? Ano i ne. Stačí se totiž podívat na jiné inzeráty, jejichž předmětem je již zmíněná první generace iPhonu v neporušeném původním balení. Například jeho 16GB paměťovou variantu si jiný prodejce ze Španělska cení na v přepočtu více než půl milionu korun. Prodejce z USA pak verzi s 4 GB uživatelské paměti nabízí za 20 tisíc dolarů, tedy v přepočtu za zhruba 440 tisíc korun.

Podobných inzerátů lze na aukčním portálu najít nespočet. Mnohé z nich se objevují opakovaně. Neúspěch řadu prodejců evidentně neodradí, své štěstí zkouší stále dokola. A to bude pravděpodobně i případ této unikátní španělské sbírky iPhonů.